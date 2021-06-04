İNSTAGRAM DONDURMA LİNKİ 2021 - Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Telefondan geçici ve kalıcı Instagram nasıl dondurulur

Instagram kullanmaya ara vermek isteyenler kolay bir şekilde instagram dondurma linki ile geçici ya da kalıcı olarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirebilirler. Tekrar geri açma ve tekrar aktif etme için bekleme süresi sonrasında hesaplarını aktif edebilir. Sizler için telefondan, bilgisayardan ve tabletten instagram nasıl dondurulur ve kapatılır detaylı bilgi.





GEÇİCİ INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

İnstagram hesabınızı dondurmak için;

1. Öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor.

2. İkinci adım olarak sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklayınız. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayınız.

3. Bu adımda “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmanız ve şifrenizi tekrar girmeniz gerekiyor. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

4. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor.

5. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

6. Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

KALICI İNSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

Instagram hesabınızı tekrardan etkinleştirme işlemini gerçekleştireceğiniz zamana kadar fotoğraflarınız, beğenileriniz ve aynı zamanda profiliniz gizlenmektedir.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için;

1. Öncelikle instagram.com sitesine mobil cihazınızdan yahut bilgisayarınız üzerinden giriş yapmanız gerekiyor.

2. Giriş yapmanızın akabinde Instagram kalıcı kapatma işlemi için linke tıklayınız. Neden kapatmak istediğinizi seçip kalıcı olarak kapatma işleminizi başlatabilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP DONDURMAYI GERİ AÇMA

Instagram dondurduktan sonra tekrardan hesabı geri açmak isteyen kişilerin dondurulan Instagram hesabını geri açmak için nasıl bir işlem gerçekleştireceklerini ya da neler yapacaklarına aşağıda yer veriyoruz. İşte instagram dondurmayı iptal etme için yapılacaklar:

1. Instagram hesabını dondurduktan sonra tekrar açmak için en az 1 ya da 2 gün kadar bekleyeceksiniz.

2. Bu süre zarfında hesabınıza giriş yapmak isterseniz "hatalı kullanıcı adı ya da şifre" şeklinde bir uyarı mesajı karşınıza çıkacaktır.

3. Karşılaştığınız bu durum karşısında paniklemenize gerek yoktur. Tek yapmanız gereken sakin olup beklemektir. Yaklaşık 24-48 saat civarında bekledikten sonra hesabınıza tekrardan giriş yaparsanız hesabınız aktif hâle gelecektir.

INSTAGRAM DONDURMA SÜRESİ VAR MI YA DA NE KADAR?

Instagram, hesabını dondurmak isteyen kişilere dondurma süresi konusunda bir limitleme ya da süre vermemektedir. Kişiler istedikleri süre boyunca geçici olarak hesaplarını dondurabilir ve istedikleri zaman bunu iptal etme hakkına sahiptirler. Fakat peşi sıra Instagram hesabını dondurup geri açma işlemi gerçekleştirilemez. Dondurulan hesabın tekrar açılması durumunda yine dondurma işleminin gerçekleştirilmesi için 7 gün beklenmesi gerekir.

INSTAGRAM HESABINI DONDURUNCA TAKİPÇİLER SİLİNİR Mİ?

Instagram hesabınızı dondurmanız durumunda resimler, takipçiler, beğeniler, mesajlar ve fotoğraflar silinmemektedir.

INSTAGRAM DONDURUNCA HESABIM KAPANIR MI?

Geçici olarak dondurmanız durumunda hesabınız kapanmaz ya da silinmez.

INSTAGRAM DONDURUNCA MESAJ GELİR Mİ?

Instagram dondurulduktan sonra hesap kullanılamayacağı için mesajlar gelmemektedir.

Bu makalede aşağıdaki bilgileri sırası ile size sunduk:

Instagram dondurma nasıl yapılır?

Instagram dondurma linki

Instagram hesap dondurmayı geri açma

Instagram hesap dondurma süresi

Instagram hesabını dondurunca mesajlar, profil, resimler, fotoğraflar ve takipçiler silinir mi?

Instagram hesap kapatma kalıcı ve geçici

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