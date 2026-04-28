Trol hesapların Türkiye ekonomisine zararı

‘Hakaret ve saldırı içeren içerikleri, okurları kışkırtmak veya halihazırda gündemde olan konulardan saptırmak için paylaşan hesaplardır’.

Bu hesaplar büyük kazançlarla kişi, şirket ve tanınmış kişilere itibar suikastı yapar.

Son yıllarda trol hesaplarının yaptığı sosyal medya operasyonları şirket, kişi ve ülke ekonomisine ciddi zarar vermekte. Sosyal medyadaki trol hesaplar kontrolden çıktı. Troller, kişiye yanlış bilgi vererek, yanlış veri paylaşarak ve galeyana gelen vatandaşı körükleyerek para kazanır. İşi öyle bir hâle getirdiler ki, “trolcülük sektörü” diye bir sektör oluştu. Trol hesapların kazancı, faaliyet gösterdikleri ağa ve etki düzeylerine göre değişkenlik gösteriyor. Maaşlı çalışanlar haricinde bir de Twit başına ciddi rakam kazananlar var. Olay ve kişinin önemine göre Twit bedelleri kimsenin hayal kuramayacağı miktarlarda kazanca dönüşüyor. Twit başına 5 bin lira alan da var, 200 bin lira alanda. Organize maaşlı yapılar, genelde belli bir grubu veya yapıyı temsil eder. Yüksek bütçeli yapılar ise kişiye itibar suikastı ile işe başlar; şirket, parti ve kazanç faaliyetlerini hedef alır. Gönüllü troller ise ücret almadan ideolojik veya kişisel motivasyonla gönüllü olarak bu işi yapar.

İTİBARSIZLAŞMAYI HEDEFLER

Amaç nedir?

‘İnternette karmaşa çıkarmak, belli bir görüşü yaymak, hedef alınan kişi, şirket ve kurumları itibarsızlaştırmak, sindirmeyi amaçlar. Trol hesaplar, sosyal medyada insanları kutuplaştırdığı gibi dezenformasyon yaymak için kullanılır. Özellikle son iki yıldır şirketlere operasyon yapan trol hesaplar, rakip şirketlerin kiraladığı tetikçi gibi.

Şirketlerin ve kişilerin itibarı, bu trol hesaplara mahkum edilmemeli. Meta’nın raporuna göre bir araştırma yaparken birbirleriyle ilişkisi olan 22 Facebook hesabı, 21 Facebook sayfası ve 7 Instagram sayfasını tespit edilmiş. Bu grup 2023’te Facebook reklamına 667 bin dolarlık bütçe ayırmış.

HESAP HAREKETLERİ İNCELENMELİ

Milli sermaye, milli servet ve toplum dezenformasyon ile büyük tehdit altında. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Maliye tarafı, MASAK ve Cumhuriyet savcılıkları bu trol hesapların banka hesap hareketlerini incelemeli.

- Kimler tarafından finans ediliyor?

- Hangi terör örgütleri ile bağlantıları var?

- Ne kadar kazanıyorlar?

- Operasyondan kazandıkları paraların vergilerini vermişler mi?

- Saldırı yaptıkları şirketler ne kadar zarar etmiş?

Bunlar tek tek tespit edilmeden sorun çözülmez.

Türkiye’de trolcülük milli bir sorun, terör gibi güvenlik riskidir! Sosyal medyaya TC kimlik ile girişler başlayacak ama bugüne kadar ülkeye, şirketlere, kişilere zarar verenlerin yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak?

Trollerin kazançları o kadar büyük ki, sosyal medya, danışmanlık ya da iletişim şirketleri kurdukları bilinmekte. Lüks ofislerinde yerli ve milli şirketleri hedef almaktadır. Devlet politikalarını da hedef alan troller, milleti devlete karşı kışkırtmaktadır.

Milyon dolarlık reklam paralarını Meta kazanırken, biz kaybediyoruz! Milyon TL’lik trol kazançlarını cebine koyanlar kazanırken, biz kaybediyoruz.

Vatandaşların her okuduğuna inanmaması, sorgulaması gerek. Körü körüne inanmak doğru değil. Körü körüne inanmak, trollerin ekmeğine yağ sürmek, tuzağa düşmektir.

Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye bakanlıkları İletişim Başkanlığı beraber bir çözüm bulamazsa her şeye yazık olacak!

PARA PİYASALARINDA BU HAFTA

Nisan ayını bu hafta uğurluyoruz. Nisanın son, mayısın ilk işlem günü bu haftaya tekabül ediyor. Yani, 1 Mayıs “İşçi Bayramı” resmi tatili nedeniyle Tokyo, Avrupa ve Türkiye gibi birçok ülke piyasaları kapalı olacak. Veri ajandasının yoğun olduğu önemli bir hafta bizi bekliyor.

Haftayı ikiye ayırıyoruz; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra.

Neden? Çünkü Fed, çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak!

Bu hafta açıklanacak diğer önemli veriler ve açıklamalar ise şöyle; salı günü saat 06.00’da Japonya faiz kararı, çarşamba günü saat 21.00’de Fed faiz kararı, perşembe günü saat 12.00’de Euro Bölgesi TÜFE, perşembe günü saat 15.15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, cuma günü “İşçi Bayramı” dolayısıyla tatil.