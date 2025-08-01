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Çıtır kanat tarifi
Hem sokak lezzetlerinin yıldızı hem de mutfakta harikalar yaratmak isteyenlerin gözdesi olan kanat tarifi.
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 600 g tavuk kanat
· 1 çay kaşığı tuz
· 4 yemek kaşığı acı sos
· 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
· Doğranmış taze soğan
Sunum için;
· Mayonez
· Ketçap
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Çıtır kanat tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kanatların ortasına bir bıçak yardımı ile çizik atın.
- Derin bir cam kasenin içine tavuk kanat, acı sos, tuz ve karabiberi ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
- Kanatları 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Dinlenen tavukları Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine koyup 190 derecede 35 dakikaya ayarlayın.
- Çıtır tavuk kanatlarınız hazır.
- Sunum tabağına aldığınız kanatların üzerine taze soğan serpin ve soslar eşliğinde servis edin.
Afiyet Olsun!
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