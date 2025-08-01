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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.08.2025 - 11:29 | Son Güncelleme:

Çıtır kanat tarifi

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Çıtır kanat tarifi

Hem sokak lezzetlerinin yıldızı hem de mutfakta harikalar yaratmak isteyenlerin gözdesi olan kanat tarifi.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        600 g tavuk kanat

·        1 çay kaşığı tuz

·        4 yemek kaşığı acı sos

·        1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

·        Doğranmış taze soğan

Sunum için;

·        Mayonez

·        Ketçap

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Çıtır kanat tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kanatların ortasına bir bıçak yardımı ile çizik atın.
  2. Derin bir cam kasenin içine tavuk kanat, acı sos, tuz ve karabiberi ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
  3. Kanatları 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabında dinlendirin.
  4. Dinlenen tavukları Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine koyup 190 derecede 35 dakikaya ayarlayın.
  5. Çıtır tavuk kanatlarınız hazır.
  6. Sunum tabağına aldığınız kanatların üzerine taze soğan serpin ve soslar eşliğinde servis edin.

Afiyet Olsun!

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