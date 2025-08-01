Probiyotikli karadutlu smoothie tarifi
Gün boyu almamız gereken besinleri tek bardakta toplayan lezzetli bir smoothie!
- 2 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
· 1,5 litre süt
· 2 yemek kaşığı yoğurt
Smoothie için;
· 1 çay bardağı karadut
· 3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
· Yarım su bardağı laktozsuz süt
Üzeri için;
· Beyaz badem
· Chia tohumu
· Dilimlenmiş muz
· Karadut
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Skylight® Blender
Probiyotikli karadutlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından probiyotik modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda probiyotik yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın veArçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Smoothie için, karadutları iyice yıkayın.
- Arçelik Skylight® Blender’ ın içine karadut, hazırladığınız probiyotik yoğurt ve laktozsuz sütü ekleyip karıştırın.
- Probiyotikli karadut smootheniz hazır.
- Üzerini beyaz badem, chia tohumu, dilimlenmiş muz ve karadut ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
