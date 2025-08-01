MENÜ
HaberlerKelebek HaberleriProbiyotikli karadutlu smoothie tarifi
GeriTatli Probiyotikli karadutlu smoothie tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.08.2025 - 12:18 | Son Güncelleme:

Probiyotikli karadutlu smoothie tarifi

Probiyotikli karadutlu smoothie tarifi

Gün boyu almamız gereken besinleri tek bardakta toplayan lezzetli bir smoothie!

  • 2 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Yoğurt için;

·        1,5 litre süt
·        2 yemek kaşığı yoğurt

Smoothie için;

·        1 çay bardağı karadut

·        3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

·        Yarım su bardağı laktozsuz süt

Üzeri için;

·        Beyaz badem

·        Chia tohumu

·        Dilimlenmiş muz

·        Karadut

Kullanılan ürünler;

·        Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

·        Arçelik Skylight® Blender

Probiyotikli karadutlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından probiyotik modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda probiyotik yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın veArçelik No Frost Buzdolabında 12 saat dinlendirin.
  7. Smoothie için, karadutları iyice yıkayın.
  8. Arçelik Skylight® Blender’ ın içine karadut, hazırladığınız probiyotik yoğurt ve laktozsuz sütü ekleyip karıştırın.
  9. Probiyotikli karadut smootheniz hazır.
  10. Üzerini beyaz badem, chia tohumu, dilimlenmiş muz ve karadut ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

