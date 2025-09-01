Simit kurabiye tarifi
Çay saatlerinin gözdesi olan susamla kaplı çıtır dışı ve lezzetli iç dokusuyla simit kurabiye tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 su bardağı un
· 150 g eritilmiş tereyağı
· 1 adet yumurta sarısı
· 1 yemek kaşığı sirke
· Yarım tatlı kaşığı tuz
· 1 tatlı kaşığı toz şeker
· 1 paket kabartma tozu
· 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
· 3 tatlı kaşığı beyaz susam
· 1 talı kaşığı çörek otu
· 1 adet yumurta sarısı
Simit kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine un, tereyağı, sirke, tuz, şeker, yumurta sarısı, kabartma tozu ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın.
- Homojen bir kıvama gelen hamurunuzu 15 dakika dinlendirin.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve uzatın.
- İki ucunu birbirinin altından geçirin ve küçük simit şekli verin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine şekil verdiğiniz hamurları ilave edin.
- Üstlerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürüp beyaz susam ve çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da 10 dakika pişirin.
- Simit kurabiyeleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ de hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
