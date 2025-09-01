MENÜ
Simit kurabiye tarifi
GeriHamur İşi Simit kurabiye tarifi
Hamur İşi
Haber Giriş: 22.09.2025 - 09:50

Simit kurabiye tarifi

Simit kurabiye tarifi

Çay saatlerinin gözdesi olan susamla kaplı çıtır dışı ve lezzetli iç dokusuyla simit kurabiye tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 su bardağı un

·        150 g eritilmiş tereyağı

·        1 adet yumurta sarısı

·        1 yemek kaşığı sirke

·        Yarım tatlı kaşığı tuz

·        1 tatlı kaşığı toz şeker

·        1 paket kabartma tozu

·        3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

·        3 tatlı kaşığı beyaz susam

·        1 talı kaşığı çörek otu

·        1 adet yumurta sarısı

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın  

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi   

Simit kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine un, tereyağı, sirke, tuz, şeker, yumurta sarısı, kabartma tozu ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın.
  2. Homojen bir kıvama gelen hamurunuzu 15 dakika dinlendirin.
  3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve uzatın.
  4. İki ucunu birbirinin altından geçirin ve küçük simit şekli verin.
  5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine şekil verdiğiniz hamurları ilave edin.
  6. Üstlerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürüp beyaz susam ve çörek otu serpin.
  7. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da 10 dakika pişirin.
  8. Simit kurabiyeleriniz hazır.
  9. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ de hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

