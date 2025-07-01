Tiramisu tarifi
Kremamsı dokusu ve cesur kahve aromasıyla dünya çapında bilinen, özünde İtalyan tatlısı olan tiramisu tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Tiramisu tabanı için;
1 paket kedidili bisküvi
Kreması için;
2 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
4 yemek kaşığı toz şeker
3 su bardağı süt
200 g mascarpone peyniri
200 g krema
Islatmak için;
1,5 yemek kaşığı granül kahve
1,5 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı ılık su
Üzeri için;
3 yemek kaşığı kakao
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Süsleme için;
Taze nane
Tiramisu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle tiramisu kreması için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine yumurta sarısı, süt, şeker, nişasta ve unu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın.
- Kıvam alan muhallebinin içine kremayı ilave edip, bir çırpıcı yardımı ile karıştırmaya devam edin.
- En son mascarpone peynirini ekleyip iyice çırpın ve kremayı dinlenmeye alın.
- Bisküvileri ıslatacağınız karışım için, cam bir kase içine granül kahve, şeker ve suyu ekleyip bir kaşık yardım ile karıştırın.
- Küçük boy kare borcamın içerisine kedidili bisküvileri kahveyle ıslatarak yan yana dizin.
- Üzerine kremanın yarısını ilave edip spatula yardımı ile bisküvilerin her yerine yayın.
- Bir kat daha kahveyle ıslatılmış kedili bisküvileri dizin.
- Üzerine son kalan kremayı ilave edin ve spatula ile üzerini düzeltin.
- En son üzerine kakao serpin.
- Servis etmeden önce Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 3 saat dinlendirin.
- Tiramisu tarifiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde dilimlediğiniz tatlınızın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.