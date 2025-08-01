MENÜ
Muzlu ve çikolatalı krep tarifi
GeriTatli Muzlu ve çikolatalı krep tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.08.2025 - 12:05

Muzlu ve çikolatalı krep tarifi

Muzlu ve çikolatalı krep tarifi

Çikolata sosunun akışkan dokusu ve muz dilimlerinin taze ışıltısı, incecik kreplerin üzerinde buluşuyor.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet yumurta

·        2 su bardağından biraz az un

·        2 su bardağı süt

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı tereyağı

Süsleme için;

·        1 adet dilimlenmiş muz

·        160 g sütlü çikolata

·        Ceviz içi parçaları

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Muzlu ve çikolatalı krep tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi' nin içine yumurta, un, tuz ve sütü ekleyip iyice karıştırın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak 'ta yer alan tavanın içine tereyağını ekleyip eritin.
  3. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek hafif yayın.
  4. Krep hamurunun her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.
  5. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin. 
  6. Çikolata sos için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde çikolatayı benmari usulü eritin.
  7. Sunum tabağınıza üst üste koyduğunuz kreplerin üzerine erittiğiniz çikolata sosunu ilave edip, muz dilimleri ve ceviz içi parçaları ile süsleyin.
  8. Muzlu ve çikolata soslu krepleriniz hazır.
  9. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi' nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kreplerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

