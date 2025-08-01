Muzlu ve çikolatalı krep tarifi
Çikolata sosunun akışkan dokusu ve muz dilimlerinin taze ışıltısı, incecik kreplerin üzerinde buluşuyor.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet yumurta
· 2 su bardağından biraz az un
· 2 su bardağı süt
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı tereyağı
Süsleme için;
· 1 adet dilimlenmiş muz
· 160 g sütlü çikolata
· Ceviz içi parçaları
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Muzlu ve çikolatalı krep tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi' nin içine yumurta, un, tuz ve sütü ekleyip iyice karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak 'ta yer alan tavanın içine tereyağını ekleyip eritin.
- Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek hafif yayın.
- Krep hamurunun her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.
- Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin.
- Çikolata sos için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde çikolatayı benmari usulü eritin.
- Sunum tabağınıza üst üste koyduğunuz kreplerin üzerine erittiğiniz çikolata sosunu ilave edip, muz dilimleri ve ceviz içi parçaları ile süsleyin.
- Muzlu ve çikolata soslu krepleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi' nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kreplerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.