Kuzu incik tarifi
Lokum kıvamında, süper lezzetli, yedikçe yemek isteyeceğiniz, enfes bir kuzu incik tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Kuzu incik için;
· 3 parça kuzu incik
· 1 adet kuru soğan
· 4 diş sarımsak
· 2 adet kereviz sapı
· 2 yemek kaşığı sıvı yağ
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 çay kaşığı pul biber
· 1 çay kaşığı kekik
· Yarım çay kaşığı kimyon
· 4 su bardağı su
Demi Glace sos için;
· 1 yemek kaşığı tereyağı
· 1 adet rendelenmiş doğranmış kuru soğan
· 1 adet rendelenmiş havuç
· 1 yemek kaşığı domates salçası
· 1 diş rendelenmiş sarımsak
· 1 çay kaşığı kuru kekik
· 1 defne yaprağı
· 2 su bardağı et suyu
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Sunum için;
· Garnitür
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Kuzu incik tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup yıkayın.
- Soğanı dört parçaya bölüp, sarımsakları ise rendeleyin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine sıvı yağı ekleyip haşlama programında 96 derece sıcaklıkta 30 dakika pişirme süresi ile başlatın.
- Sıvı yağda kuzu incikleri çok hafif mühürleyin.
- Ardından soğan, sarımsak, kereviz sapı, baharatlar ve suyu ekleyip ana kapağı kapatın.
- Sebzeli kuzu incik yemeğiniz hazır.
- Demi glace sos için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinin içinde tereyağını eritin.
- Soğan ve havucu ekleyip karamelize olana kadar 10 dakika kavurun.
- Ardından sarımsak, kekik, defne yaprağı ve domates salçasını ilave edip 5 dakika daha pişirin.
- En son et suyunu ekleyip, kısık ateşte sos iyice koyulaşana kadar 40 dakika daha pişirmeye devam edin.
- Hazır olan sosu ince bir süzgeçten geçirerek başka bir sos tenceresine alın.
- Demi glace sosunuz hazır.
- Sunum tabağınıza aldığınız kuzu incik ve garnitürlerin üzerine hazırladığınız aromatik ve yoğun kıvamlı et sosunu gezdirerek yemeğinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik.