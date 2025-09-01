MENÜ
Kuzu incik tarifi
GeriEt Yemekleri Kuzu incik tarifi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 22.09.2025 - 09:51

Kuzu incik tarifi

Lokum kıvamında, süper lezzetli, yedikçe yemek isteyeceğiniz, enfes bir kuzu incik tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Kuzu incik için;

·        3 parça kuzu incik 

·        1 adet kuru soğan

·        4 diş sarımsak

·        2 adet kereviz sapı

·        2 yemek kaşığı sıvı yağ

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

·        1 çay kaşığı pul biber

·        1 çay kaşığı kekik

·        Yarım çay kaşığı kimyon

·        4 su bardağı su

Demi Glace sos için;

·        1 yemek kaşığı tereyağı

·        1 adet rendelenmiş doğranmış kuru soğan

·        1 adet rendelenmiş havuç

·        1 yemek kaşığı domates salçası

·        1 diş rendelenmiş sarımsak

·        1 çay kaşığı kuru kekik

·        1 defne yaprağı

·        2 su bardağı et suyu

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

Sunum için;

·        Garnitür

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Kuzu incik tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Öncelikle soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup yıkayın.
  2. Soğanı dört parçaya bölüp, sarımsakları ise rendeleyin.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine sıvı yağı ekleyip haşlama programında 96 derece sıcaklıkta 30 dakika pişirme süresi ile başlatın.
  4. Sıvı yağda kuzu incikleri çok hafif mühürleyin.
  5. Ardından soğan, sarımsak, kereviz sapı, baharatlar ve suyu ekleyip ana kapağı kapatın.
  6. Sebzeli kuzu incik yemeğiniz hazır.
  7. Demi glace sos için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinin içinde tereyağını eritin.
  8. Soğan ve havucu ekleyip karamelize olana kadar 10 dakika kavurun.
  9. Ardından sarımsak, kekik, defne yaprağı ve domates salçasını ilave edip 5 dakika daha pişirin.
  10. En son et suyunu ekleyip, kısık ateşte sos iyice koyulaşana kadar 40 dakika daha pişirmeye devam edin.
  11. Hazır olan sosu ince bir süzgeçten geçirerek başka bir sos tenceresine alın.
  12. Demi glace sosunuz hazır.
  13. Sunum tabağınıza aldığınız kuzu incik ve garnitürlerin üzerine hazırladığınız aromatik ve yoğun kıvamlı et sosunu gezdirerek yemeğinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

