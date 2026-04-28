İçişleri Bakanı açıkladı: Maden işçilerinin sorunları bitiyor

Haberin Devamı

*

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin danışmanına başvurdum.

“Polis neden bu kadar sert müdahale ediyor? Neden biber gazı sıkılıyor” konusunu Bakan Bey’le konuşmak istediğimi söyledim.

Bakan Bey’in danışmanı, “Bakan Bey, bu konuyla ilgili girişimlerde bulunacak, daha sonra sizi arayacak” dedi.

*

Bakan Çiftçi aradı.

Çok güzel iki gelişmenin haberini verdi.

*

Önce sert müdahale konusu:

*

Bakan Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü’nü aradığını, polis müdahaleleri hakkında bilgi aldığını anlattı.

Çiftçi’ye verilen bilgiye göre madencilerin eylemine yasadışı marjinal gruplar da sızmış. Bakan Bey, polise şu talimatı verdiğini söyledi: “Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın”

*

Haberin Devamı

Bakan Mustafa Çiftçi, işçilerin sorununun çözülmesi için girişimlerde de bulunmuş.

Müjdeli haberi verdi.

*

Madenin işletmecisi Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sabahattin Yıldız’ı aramış Bakan Bey. “İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin” demiş.

İçişleri Bakanı’nın ricası karşılık bulmuş.

Patron ‘tamam’ demiş.

*

Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor. Patron söz vermiş...

*

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, dün İçişleri Bakanı Çiftçi’ye iadei ziyarette bulunmuştu.

Maden işçilerinin durumu bu ziyarette de gündeme gelmiş.

Çiftçi, Bakan Bayraktar’ın da madenciler için girişimleri olduğunu söyledi.

“Enerji Bakanımız süreci bitirmek için bizden önce firma yetkilileriyle görüşmeler yapmış, onun katkısı önemli” dedi.

*

Valla bu iş çözülsün, işçiler mutlu olsun.

Benim tek dileğim bu.

Mustafa Çiftçi

NEDİR BU MADEN İŞÇİLERİ OLAYI

Bir süredir Ankara’da bir eylem var. 110 maden işçisi, hakları için çok etkili eylemler yapıyorlar. Muhalefetin de etkin biçimde desteklediği bu eylemle ilgili bilinenleri, bilinmeyenleri derledim.

Haberin Devamı

- DORUK MADENCİLİK: Eskişehir Mihalıççık’ta Naksan Holding’e ait olan Yunus Emre Termik Santralı, 2016 yılında TMSF bünyesine alınıyor. Santral, 2022 yılında yapılan ihalede Doruk Madencilik’e satılıyor.

*

- DORUK KİMİN: Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS’in bir şirketi. Holdingin patronu: Sebahattin Yıldız. Sebahattin Yıldız’ın AK Partili eski milletvekili olduğu iddiası ortaya atılıyor. AK Parti eski milletvekilinin adı da Sebahattin Yıldız ancak konuyla hiç bir ilgisi yok. Sadece isim benzerliği.

*

- İŞÇİ / İŞVEREN: Olay ilk patlak verdiği andan itibaren ilgili bakanlıklar bu konuyu “çalışanın alacağının ödenmemesi” olarak görüyor ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hareket ediyor.

*

Haberin Devamı

- TEŞVİK YOK: Şirket, yerli kömürden elektrik üreten santrallara verilen teşvikten yararlanmak istiyor. Ancak Enerji Bakanlığı, “Bu teşvikten yararlanmak için işçilerin maaşının ödenmesi şartı var, bu nedenle teşvik alamazsın” yanıtını veriyor ve teşvikten yararlandırmıyor.

*

- İDARİ YAPTIRIM: Çalışma Bakanlığı, bu şirketle ilgili şu açıklamayı yapıyor: “İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi için tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreci yakından takip ediyoruz.”

*

- KESİLEN CEZALAR: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işçilerin haklarını ödemeyen şirkete kestiği cezalar: 2023‘te 3 milyon 284 bin lira. 2025’te 20 milyon 292 bin lira.

*

Haberin Devamı

- SON DURUM: Şirket, geçen hafta işçi alacaklarından sadece 36 milyonluk kısmını ödemiş. Kalan kısım ise bu hafta içinde ödenecekmiş. Bunu taahhüt etmiş şirket yetkilileri. Taahhütlerine uyup uymayacakları, Çalışma Bakanlığı tarafından izleniyor.

*

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz” kutsal buyruğuna en çok sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu olaya müdahale edeceğini düşünüyorum. Alınlardaki ter çoktan kuruduğu halde işçinin hakkını ödemeyen bu şirkete gerekli tavrı gösterecektir.

ESKİŞEHİR’DEN ANKARA’YA HAK ARAMA EYLEMİ

16 gün önce başladı maden işçilerinin eylemi.

Eskişehir’den Ankara’ya yürüdüler.

“Maaşlarımızı alamıyoruz” diye haykırıyorlar 16 gündür.

*

Haberin Devamı

Enerji Bakanlığı’nın önüne yürümelerine izin verilmiyor.

Ancak Kurtuluş Parkı’nda yapılan eyleme müdahale etmiyor.

*

Dün yine bakanlığa yürümek istedi işçiler.

Polis izin vermedi.

Polis barikatına yüklenme olunca yaşanan arbedede hem işçilerden hem de çevik kuvvet polislerinden yararlananlar oldu.

*

İşçilerin hak arama eyleminin bazıları tarafından siyasileştirilmeye çalıştırıldığı da görülüyor.

Dün de arbede yaşandı mesela. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile polis arasında arbede yaşandı.





