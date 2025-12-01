MENÜ
Revani tarifi
GeriTatli Revani tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Revani tarifi

Revani tarifi

Her kaşıkta hafif bir tat, her lokmada geleneksel bir lezzet. Sofraların en zarif tatlısı revani!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

3 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı şeker
 

Şerbeti için:

 

3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
2 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için;

 

Toz Antep fıstığı
Hindistan cevizi

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

·       Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın     

Revani tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine şeker ve yumurtayı ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın.
  2. İrmik ve sıvı yağı ilave ederek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
  3. En son un ve kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edin
  4. İçini hafif yağladığınız borcamın içine karışımı döküp, önceden ısıtılmış 175 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırında 35 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.
  5. Şerbeti için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine su, şeker ve limon suyunu ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
  6. Soğuyan revaninin üstüne hazırladığınız sıcak şerbeti dökün ve 3 saat dinlendirin.
  7. Revani tatlınız hazır.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde revani tatlınızı dilimleyip üstünü Hindistan cevizi ve toz Antep fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

