Revani tarifi
Her kaşıkta hafif bir tat, her lokmada geleneksel bir lezzet. Sofraların en zarif tatlısı revani!
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı şeker
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
2 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için;
Toz Antep fıstığı
Hindistan cevizi
Revani tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine şeker ve yumurtayı ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın.
- İrmik ve sıvı yağı ilave ederek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
- En son un ve kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edin
- İçini hafif yağladığınız borcamın içine karışımı döküp, önceden ısıtılmış 175 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 35 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.
- Şerbeti için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine su, şeker ve limon suyunu ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
- Soğuyan revaninin üstüne hazırladığınız sıcak şerbeti dökün ve 3 saat dinlendirin.
- Revani tatlınız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde revani tatlınızı dilimleyip üstünü Hindistan cevizi ve toz Antep fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
