MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriIzgara köfte tarifi
GeriEt Yemekleri Izgara köfte tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.07.2025 - 11:53 | Son Güncelleme:

Izgara köfte tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Izgara köfte tarifi

Sağlıklı sebzeler eşliğinde mangal tadında ızgara köfte tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

500 g kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yarım silme tatlı kaşığı tuz
4 adet bebek patates
2 adet yeşil biber
1 adet domates
1 adet havuç
1 adet kapya biber
1 adet kabak

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Izgara köfte tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’  nin içine kıyma, kuru soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
  2. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda köfte şekli verin.
  3. Bütün sebzeleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile kabukları kesilmesi gereken sebzelerin kabuklarını temizleyip uzunlamasına kesin.
  4. Hazırladığınız köfte ve sebzeler Arçelik A Fry Ankastre Fırın'ın A Fry Tel tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 200 dereceli Arçelik A Fry Ankastre Fırın 'da 30 dakika pişirin.
  6. Izgara köfteleriniz hazır.

 

Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi