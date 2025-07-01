Izgara köfte tarifi
Sağlıklı sebzeler eşliğinde mangal tadında ızgara köfte tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yarım silme tatlı kaşığı tuz
4 adet bebek patates
2 adet yeşil biber
1 adet domates
1 adet havuç
1 adet kapya biber
1 adet kabak
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Izgara köfte tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, kuru soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
- Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda köfte şekli verin.
- Bütün sebzeleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile kabukları kesilmesi gereken sebzelerin kabuklarını temizleyip uzunlamasına kesin.
- Hazırladığınız köfte ve sebzeler Arçelik A Fry Ankastre Fırın'ın A Fry Tel tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 dereceli Arçelik A Fry Ankastre Fırın 'da 30 dakika pişirin.
- Izgara köfteleriniz hazır.
Afiyet olsun!
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