Son Güncelleme:
Palamut kızartma tarifi
Kızartıldığında lezzeti ikiye katlanan, sofraya neşe katan palamut kızartma tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet orta boy temizlenmiş ve dilimlenmiş palamut balığı
· Yarım su bardağı mısır unu
· 1,5 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için;
· 1,5 su bardağı sıvı yağ
Sunum için;
· Dilimlenmiş domates
· Dilimlenmiş kapya biber
· Taze soğan
· Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Palamut kızartma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak dilimlenen balıklarınızı iyice yıkayın.
- Ardından suyunun süzülmesi için 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
- Suyu süzülen palamutları arkalı önlü olacak şekilde tuzlayıp, mısır ununa bulayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tavanın içine sıvı yağı ekleyip kızdırın.
- Palamutları kızgın yağda her iki yüzünü ara ara çevirerek kızartın.
- Balıklarınız kızardıktan sonra yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine alın.
- Palamut kızartmanız hazır.
- Dilimlenmiş domates, taze soğan, dilimlenmiş kapya biber ve maydanoz eşliğinde palamutlarınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.
Gözden KaçmasınKuzu incik tarifi