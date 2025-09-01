MENÜ
Palamut kızartma tarifi
GeriBalık ve Deniz Ürünleri Palamut kızartma tarifi
Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 22.09.2025 - 09:52

Palamut kızartma tarifi

Palamut kızartma tarifi

Kızartıldığında lezzeti ikiye katlanan, sofraya neşe katan palamut kızartma tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet orta boy temizlenmiş ve dilimlenmiş palamut balığı

·        Yarım su bardağı mısır unu

·        1,5 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için;

·        1,5 su bardağı sıvı yağ

Sunum için;

·        Dilimlenmiş domates

·        Dilimlenmiş kapya biber

·        Taze soğan

·        Maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Palamut kızartma tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak dilimlenen balıklarınızı iyice yıkayın.
  2. Ardından suyunun süzülmesi için 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
  3. Suyu süzülen palamutları arkalı önlü olacak şekilde tuzlayıp, mısır ununa bulayın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tavanın içine sıvı yağı ekleyip kızdırın.
  5. Palamutları kızgın yağda her iki yüzünü ara ara çevirerek kızartın.
  6. Balıklarınız kızardıktan sonra yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine alın.
  7. Palamut kızartmanız hazır.
  8. Dilimlenmiş domates, taze soğan, dilimlenmiş kapya biber ve maydanoz eşliğinde palamutlarınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

