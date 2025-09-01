MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKırmızı biber turşusu tarifi
GeriAtıştırmalıklar Kırmızı biber turşusu tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 12.09.2025 - 11:20 | Son Güncelleme:

Kırmızı biber turşusu tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırmızı biber turşusu tarifi

Kış hazırlıklarının olmazsa olmazlarından biri olan ve geleneksel tatları sevenler için kırmızı biber turşusu tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 kg kapya biber

·        1 baş kabukları temizlenmiş ve dilimlenmiş sarımsak

·        1,5 su bardağı su

·        1,5 su bardağı üzüm sirkesi

·        1,5 su bardağı sıvı yağ

·        1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

·        1 yemek kaşığı toz şeker

Sunum için;

·        Tane karabiber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Kırmızı biber turşusu tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Öncelikle biberleri temizleyip bir bıçak yardımı ile uzunlamasına doğrayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su, sirke, kaya tuzu, sıvı yağ, toz şeker, sarımsak ve kapya biberleri ekleyip 10 dakika kaynatın.
  3. Sıcak olan biberli karışımı kavanozlara aktarıp ağızlarını sıkıca kapatın ve ters çevirip 1 gün bekletin.
  4. Ardından düz olarak 1 ay beklettikten sonra kırmızı biber turşunuz hazır.
  5. Tane karabiber ile süsleyerek kırmızı biber turşunuzu servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

Gözden KaçmasınBaşlıkBaşlıkHaberi görüntüle
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi