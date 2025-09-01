Son Güncelleme:
Kırmızı biber turşusu tarifi
Kış hazırlıklarının olmazsa olmazlarından biri olan ve geleneksel tatları sevenler için kırmızı biber turşusu tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 kg kapya biber
· 1 baş kabukları temizlenmiş ve dilimlenmiş sarımsak
· 1,5 su bardağı su
· 1,5 su bardağı üzüm sirkesi
· 1,5 su bardağı sıvı yağ
· 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
· 1 yemek kaşığı toz şeker
Sunum için;
· Tane karabiber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Kırmızı biber turşusu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle biberleri temizleyip bir bıçak yardımı ile uzunlamasına doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su, sirke, kaya tuzu, sıvı yağ, toz şeker, sarımsak ve kapya biberleri ekleyip 10 dakika kaynatın.
- Sıcak olan biberli karışımı kavanozlara aktarıp ağızlarını sıkıca kapatın ve ters çevirip 1 gün bekletin.
- Ardından düz olarak 1 ay beklettikten sonra kırmızı biber turşunuz hazır.
- Tane karabiber ile süsleyerek kırmızı biber turşunuzu servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
