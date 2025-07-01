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Vişneli kek tarifi
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan taptaze vişnelerle hazırladığınız yumuşacık ve lezzetli kek tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 su bardağından az sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı vişne
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Vişneli kek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle vişneleri yıkayıp çekirdeklerini ayıklayın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine yumurta ve şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
- Üzerine süt, yogurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu, ve vanilyayı ekleyip çalıştırmaya devam edin.
- Hafif yağladığınız ve unladığınız kek kalıbının tabanına vişnelerin yarısını dizin.
- Kalan karışımı ve vişneleri kalıba ilave edip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 45 dakika pişirin.
- Vişneli kekiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde dilimlediğiniz kekinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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