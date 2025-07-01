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Tatli
Haber Giriş: 01.07.2025 - 12:15 | Son Güncelleme:

Vişneli kek tarifi

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Vişneli kek tarifi

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan taptaze vişnelerle hazırladığınız yumuşacık ve lezzetli kek tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

3 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 su bardağından az sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı vişne

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Vişneli kek tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Öncelikle vişneleri yıkayıp çekirdeklerini ayıklayın.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine yumurta ve şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
  3. Üzerine süt, yogurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu, ve vanilyayı ekleyip çalıştırmaya devam edin.
  4. Hafif yağladığınız ve unladığınız kek kalıbının tabanına vişnelerin yarısını dizin.
  5. Kalan karışımı ve vişneleri kalıba ilave edip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  6. Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın da 45 dakika pişirin.
  7. Vişneli kekiniz hazır.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesinde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde dilimlediğiniz kekinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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