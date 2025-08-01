MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriTavuklu salata tarifi
GeriSağlıklı Yemekler Tavuklu salata tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.08.2025 - 12:29 | Son Güncelleme:

Tavuklu salata tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tavuklu salata tarifi

Hem fit kalmak isteyenlerin hem de dengeli ve sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getirenlerin favorisi.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        100 g jülyen kesilmiş tavuk göğsü
·        1 yemek kaşığı tereyağı
·        1 adet mor renk kuru soğan
·        1 adet akdeniz yeşilliği
·        1 yemek kaşığı limon suyu
·        1 yemek kaşığı zeytinyağı
·        Yarım çay kaşığı tuz
·        2 adet sari dolmalık biber
·        1 adet kırmızı kapya biber

Üzeri için;

·        Beyaz susam

·        Rendelenmiş parmesan peyniri

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Tavuklu salata tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kapya kırmızı biber ve sarı renk dolmalık biberleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile uzunlamasına kesin.
  2. Akdeniz yeşilliğini iyice yıkayın.
  3. Soğanı ise bir bıçak yardımı ile yarım ay şeklinde ince ince dilimleyin.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritip tavukları arkalı önlü 10 dakika kızartın.
  5. Sunum tabağınıza Akdeniz yeşilliği, uzunlamasına kesilmiş biberler, yarım ay şeklinde dilimlenmiş soğan, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
  6. En son hazır olan salatanızın üzerine kızarmış tavuk parçalarını ekleyip, salatanın her yerine beyaz susam ve parmesan serpin.
  7. Tavuklu salatanız hazır.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi