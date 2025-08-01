Tavuklu salata tarifi
Hem fit kalmak isteyenlerin hem de dengeli ve sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getirenlerin favorisi.
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 100 g jülyen kesilmiş tavuk göğsü
· 1 yemek kaşığı tereyağı
· 1 adet mor renk kuru soğan
· 1 adet akdeniz yeşilliği
· 1 yemek kaşığı limon suyu
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
· Yarım çay kaşığı tuz
· 2 adet sari dolmalık biber
· 1 adet kırmızı kapya biber
Üzeri için;
· Beyaz susam
· Rendelenmiş parmesan peyniri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Tavuklu salata tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kapya kırmızı biber ve sarı renk dolmalık biberleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile uzunlamasına kesin.
- Akdeniz yeşilliğini iyice yıkayın.
- Soğanı ise bir bıçak yardımı ile yarım ay şeklinde ince ince dilimleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritip tavukları arkalı önlü 10 dakika kızartın.
- Sunum tabağınıza Akdeniz yeşilliği, uzunlamasına kesilmiş biberler, yarım ay şeklinde dilimlenmiş soğan, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
- En son hazır olan salatanızın üzerine kızarmış tavuk parçalarını ekleyip, salatanın her yerine beyaz susam ve parmesan serpin.
- Tavuklu salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu içerik.