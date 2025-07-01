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Hamur İşi
Haber Giriş: 01.07.2025 - 12:00 | Son Güncelleme:

Langos tarifi

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Langos tarifi

Macaristan’ın en iyi sokak lezzetlerinden biri olan ‘kızarmış ekmek’ langos tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Hamuru için:

 

4 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
3 diş rendelenmiş sarımsak
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru maya
 

Kızartmak için;

1 su bardağı sıvı yağ
 

Üzeri için:

 

Dilimlenmiş dana macar salam
Kıyılmış maydanoz
Rendelenmiş cheddar peyniri

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Langos tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1.  Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine şeker ve yumurtayı ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın.
  2. Ardından un, süt, su, tuz, sıvı yağ, sarımsak ve kuru mayayı ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edene kadar çalıştırın.
  3. Hazır olan hamuru 2 saat mayalandırın.
  4. Mayalanan hamuru beş eşit parçaya bölüp beze yapın ve hamurları su bardağının ağız kısmı büyüklüğünde bir oklava yardımı ile açın.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak' ta yer alan derin bir tavanın içine sıvı yağı ekleyip kızdırın.
  6. Son aşama olarak hamurları arkalı önlü kızartın.
  7. Kızarttığınız ekmeklerin üzerine cheddar peyniri, dana macar salam ve kıyılmış maydanoz ekleyin.
  8. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde peynirli ve salamlı ekmeklerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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