Langos tarifi
Macaristan’ın en iyi sokak lezzetlerinden biri olan ‘kızarmış ekmek’ langos tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Hamuru için:
4 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
3 diş rendelenmiş sarımsak
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru maya
Kızartmak için;
1 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
Dilimlenmiş dana macar salam
Kıyılmış maydanoz
Rendelenmiş cheddar peyniri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Langos tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine şeker ve yumurtayı ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın.
- Ardından un, süt, su, tuz, sıvı yağ, sarımsak ve kuru mayayı ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert olacak şekilde bir hamur elde edene kadar çalıştırın.
- Hazır olan hamuru 2 saat mayalandırın.
- Mayalanan hamuru beş eşit parçaya bölüp beze yapın ve hamurları su bardağının ağız kısmı büyüklüğünde bir oklava yardımı ile açın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak' ta yer alan derin bir tavanın içine sıvı yağı ekleyip kızdırın.
- Son aşama olarak hamurları arkalı önlü kızartın.
- Kızarttığınız ekmeklerin üzerine cheddar peyniri, dana macar salam ve kıyılmış maydanoz ekleyin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde peynirli ve salamlı ekmeklerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.