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2 metreden fazla yaklaşmayın2 metreden fazla yaklaşmayın
Burcu Esmersoy böyle seviyorBurcu Esmersoy böyle seviyor!
Sektör çok nankör'Sektör çok nankör'
Handenin ev haliHande'nin ev hali
Serenay Sarıkaya o sorulara ne dediSerenay Sarıkaya o sorulara ne dedi?
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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
Marketler neden önlem almıyor?Ömür GEDİK
Ömür GEDİK
İyi ki varsın bakanımGüzin ABLA
Güzin ABLA
Eşim internet bağımlısı

Ülkem kapıları kapatacak dedi, Türkiyeye döndüoku ›'Ülkem kapıları kapatacak' dedi, Türkiye'ye döndü

Oğlumuz doğdudevam et ›Oğlumuz doğdu!

Survivor itirafları: Adadaki her şeyi yaktıkSurvivor itirafları: Adadaki her şeyi yaktık!

Sadri Alışık kabri başında anılacakSadri Alışık kabri başında anılacak

Ünlü çiftin test sonuçları çıktıÜnlü çiftin test sonuçları çıktı

Hadisenin acı günüHadise'nin acı günü

Uğur Pektaşın oğlunu görmesi yasakUğur Pektaş'ın oğlunu görmesi yasak!

Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim
Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?

Lahanalar oldudevam et ›Lahanalar oldu!

Haftanın en şık ünlüsü sizce kim
Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?

Arnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdidevam et ›Arnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdi!

Ceylan sarışın olduoku ›Ceylan sarışın oldu!

Hiçbir şey sağlıktan önemli değildirdevam et ›Hiçbir şey sağlıktan önemli değildir!

Galaya virüs engelidevam et ›Galaya virüs engeli

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Sizi strese sokabilecek gereğinden fazla hatta aşırı harcama yapılmasını gerektiren iş ve aktivitelerden uzak durmanızda fayda var. Buna aşk hayatınızı ilgilendiren planlar da...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Yakın olduğunuz kişiler endişelere neden olabilir. Olumsuz düşünmekten ve inatçılıktan vazgeçmeniz engellerle karşılaşmanızın önünü...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Amaçlarınıza ulaşmanız için daha fazla gayret göstermeniz durumunda iyi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Size sunacak veya öğretecek şeyi olan kişilerle daha...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Yengeç Burcu
(21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Evinizde daha üretken olmanızı sağlayacak değişiklikler yapabilir veya orijinalliğinizi gösteren pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Daha önceden tanışmış olduğunuz...Yengeç Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Mental olarak sizi canlı tutan ve iş hayatınızda değişiklikler yapmanıza olanak sağlayan aktivitelere ve işlere dahil olmanın faydasını görebilirsiniz. Diğerlerinin...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Zamanı doğru kullanmalı ve aranızda yaş farkı olan kişilerin problemlerini dinleyerek çözmeye çalışmalısınız. Endişeleriniz ve önerileriniz kendi...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Çevrenizde olumlu değişiklikler yapma, yaşadığınız yeri değiştirme veya evinizde dekoratif yenilenme olanaklarını kullanmanız için uygun günler. Nasıl bir yerde...Terazi Burcu Günlük Yorumu

Akrep Burcu
(24 EKİM - 22 KASIM)

Oldukça ilginç denebilecek tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaşamsal tercihlerinizde yapacağınız değişiklikler ve geçmişte hayal bile edemeyeceğiniz şeylere...Akrep Burcu Günlük Yorumu

Yay Burcu
(23 KASIM - 21 ARALIK)

Geçmişte asla düşünmediğiniz türden şeyler bile olsa kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Geçmiş alışkanlıklarınızı ya da size faydadan çok zarar...Yay Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Yaptıklarınızla gurur duyabilir ve gelecekte başaracaklarınızın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Motivasyonunuz gireceğiniz rekabet ortamlarından başarıyla çıkmanızı...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

İkili ilişkilerinizin ve ortaklıklarınızın gelişebilmesi veya olumlu yönde değişmesi için her şeyinizi ortaya koymaya hazırsınız. İstediğiniz desteği almanızı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(19 ŞUBAT - 20 MART)

Duyarlılığınız yüksek. Enerjinizi doğru şekilde yansıttığınızdan emin olmalısınız. İlişkilerinizde olumlu olmaya ve tartışmalardan kaçınmaya çalışmanızda fayda...Balık Burcu Günlük Yorumu

Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybettioku ›Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Acun Ilıcalıdan Tayfun Erdoğana destek: Belki babanla barışmana vesile oluruzoku ›Acun Ilıcalı'dan Tayfun Erdoğan'a destek: Belki babanla barışmana vesile oluruz

Burak ve Larissa Gacemerden Corona Virüs önlemioku ›Burak ve Larissa Gacemer'den Corona Virüs önlemi

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