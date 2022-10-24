Koç Burcu (21 MART - 20 NİSAN) Sizi strese sokabilecek gereğinden fazla hatta aşırı harcama yapılmasını gerektiren iş ve aktivitelerden uzak durmanızda fayda var. Buna aşk hayatınızı ilgilendiren planlar da...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu (21 NİSAN - 20 MAYIS) Yakın olduğunuz kişiler endişelere neden olabilir. Olumsuz düşünmekten ve inatçılıktan vazgeçmeniz engellerle karşılaşmanızın önünü...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu (21 MAYIS - 20 HAZİRAN) Amaçlarınıza ulaşmanız için daha fazla gayret göstermeniz durumunda iyi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Size sunacak veya öğretecek şeyi olan kişilerle daha...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Yengeç Burcu (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ) Evinizde daha üretken olmanızı sağlayacak değişiklikler yapabilir veya orijinalliğinizi gösteren pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Daha önceden tanışmış olduğunuz...Yengeç Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu (23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS) Mental olarak sizi canlı tutan ve iş hayatınızda değişiklikler yapmanıza olanak sağlayan aktivitelere ve işlere dahil olmanın faydasını görebilirsiniz. Diğerlerinin...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu (24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL) Zamanı doğru kullanmalı ve aranızda yaş farkı olan kişilerin problemlerini dinleyerek çözmeye çalışmalısınız. Endişeleriniz ve önerileriniz kendi...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu (24 EYLÜL - 23 EKİM) Çevrenizde olumlu değişiklikler yapma, yaşadığınız yeri değiştirme veya evinizde dekoratif yenilenme olanaklarını kullanmanız için uygun günler. Nasıl bir yerde...Terazi Burcu Günlük Yorumu

Akrep Burcu (24 EKİM - 22 KASIM) Oldukça ilginç denebilecek tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaşamsal tercihlerinizde yapacağınız değişiklikler ve geçmişte hayal bile edemeyeceğiniz şeylere...Akrep Burcu Günlük Yorumu

Yay Burcu (23 KASIM - 21 ARALIK) Geçmişte asla düşünmediğiniz türden şeyler bile olsa kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Geçmiş alışkanlıklarınızı ya da size faydadan çok zarar...Yay Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu (22 ARALIK - 20 OCAK) Yaptıklarınızla gurur duyabilir ve gelecekte başaracaklarınızın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Motivasyonunuz gireceğiniz rekabet ortamlarından başarıyla çıkmanızı...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu (21 OCAK - 18 ŞUBAT) İkili ilişkilerinizin ve ortaklıklarınızın gelişebilmesi veya olumlu yönde değişmesi için her şeyinizi ortaya koymaya hazırsınız. İstediğiniz desteği almanızı...Kova Burcu Günlük Yorumu