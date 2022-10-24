Magazin Haberleri
Koç Burcu(21 MART - 20 NİSAN)
Sizi strese sokabilecek gereğinden fazla hatta aşırı harcama yapılmasını gerektiren iş ve aktivitelerden uzak durmanızda fayda var. Buna aşk hayatınızı ilgilendiren planlar da...Koç Burcu Günlük Yorumu
Boğa Burcu(21 NİSAN - 20 MAYIS)
Yakın olduğunuz kişiler endişelere neden olabilir. Olumsuz düşünmekten ve inatçılıktan vazgeçmeniz engellerle karşılaşmanızın önünü...Boğa Burcu Günlük Yorumu
İkizler Burcu(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)
Amaçlarınıza ulaşmanız için daha fazla gayret göstermeniz durumunda iyi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Size sunacak veya öğretecek şeyi olan kişilerle daha...İkizler Burcu Günlük Yorumu
Yengeç Burcu(21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Evinizde daha üretken olmanızı sağlayacak değişiklikler yapabilir veya orijinalliğinizi gösteren pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Daha önceden tanışmış olduğunuz...Yengeç Burcu Günlük Yorumu
Aslan Burcu(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)
Mental olarak sizi canlı tutan ve iş hayatınızda değişiklikler yapmanıza olanak sağlayan aktivitelere ve işlere dahil olmanın faydasını görebilirsiniz. Diğerlerinin...Aslan Burcu Günlük Yorumu
Başak Burcu(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)
Zamanı doğru kullanmalı ve aranızda yaş farkı olan kişilerin problemlerini dinleyerek çözmeye çalışmalısınız. Endişeleriniz ve önerileriniz kendi...Başak Burcu Günlük Yorumu
Terazi Burcu(24 EYLÜL - 23 EKİM)
Çevrenizde olumlu değişiklikler yapma, yaşadığınız yeri değiştirme veya evinizde dekoratif yenilenme olanaklarını kullanmanız için uygun günler. Nasıl bir yerde...Terazi Burcu Günlük Yorumu
Akrep Burcu(24 EKİM - 22 KASIM)
Oldukça ilginç denebilecek tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaşamsal tercihlerinizde yapacağınız değişiklikler ve geçmişte hayal bile edemeyeceğiniz şeylere...Akrep Burcu Günlük Yorumu
Yay Burcu(23 KASIM - 21 ARALIK)
Geçmişte asla düşünmediğiniz türden şeyler bile olsa kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Geçmiş alışkanlıklarınızı ya da size faydadan çok zarar...Yay Burcu Günlük Yorumu
Oğlak Burcu(22 ARALIK - 20 OCAK)
Yaptıklarınızla gurur duyabilir ve gelecekte başaracaklarınızın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Motivasyonunuz gireceğiniz rekabet ortamlarından başarıyla çıkmanızı...Oğlak Burcu Günlük Yorumu
Kova Burcu(21 OCAK - 18 ŞUBAT)
İkili ilişkilerinizin ve ortaklıklarınızın gelişebilmesi veya olumlu yönde değişmesi için her şeyinizi ortaya koymaya hazırsınız. İstediğiniz desteği almanızı...Kova Burcu Günlük Yorumu
Balık Burcu(19 ŞUBAT - 20 MART)
Duyarlılığınız yüksek. Enerjinizi doğru şekilde yansıttığınızdan emin olmalısınız. İlişkilerinizde olumlu olmaya ve tartışmalardan kaçınmaya çalışmanızda fayda...Balık Burcu Günlük Yorumu