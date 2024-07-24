Ünlü oyuncu yeni yaşını böyle karşıladı... Köy meydanında toplu doğum günü

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Zaten çoğu da o özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. O coşkulu kutlamalarda çekilen video ve fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

BU KEZ ERKEN KUTLAMA YAPILDI

Bunlara bir yeni halka daha eklendi.

Yılların emektar oyuncusu, yeni yaşını önceki gün kutladı. Aslında bu bir erken doğum günü kutlaması oldu ünlü oyuncu için. Ama büyük olasılıkla uzun hayatının en unutulmaz günü olarak da hafızasına kazınacak.

GRİ SAÇLI YAŞITLARIYLA KÖY MEYDANINDA BULUŞTU

Bir buçuk ay sonra gireceği yeni yaşını erkenden kutlayan bu ünlü oyuncu Michael Douglas'ın ta kendisi...

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2000 yılında hayatını birleştirdiği Catherine Zeta Jones ile iki çocuklu ve dedikodusu bol bir evlilik sürdüren Douglas, Eylül ayının 25'inde gireceği 80'inci yaşını kendisi gibi gri saçlı beyler ve hanımlarla birlikte kutladı.

Hem de yaz aylarını geçirdiği köyün meydanında!

Çok uzun süredir sıcak mevsimi yazlığının bulunduğu İspanya'nın Mallorca adasında geçiriyor Michael Douglas. Genellikle yanında karısı Catherine Zeta Jones ile iki çocuğu Dylan ile Carys de oluyor.

Ama ünlü oyuncu bu kez bir değişiklik yaptı ve yeni yaşını kendi akranlarıyla birlikte biraz da erken kutladı.

KÖYÜN YAŞLILARINA ÖZEL

Mallorca'nın Valldemosa adlı köyünde her yıl geleneksel olarak yapılıyor bu kutlama. Aslında bu etkinlik, köyün koruyucu azizi onuruna düzenlenen festivalin bir parçası.

Her yıl Valldemosa'nın yakın zamanda 80 yaşına giren ya da girecek olan sakinleri belediye binası önünde kurulan kocaman bir sofrada oturuyor. Yemekler yeniliyor, şarkılar söyleniyor.

O sırada da köyün gençleri geleneksel giysileri içinde bu 80 yaşına giren insanlar için yerel danslardan örnekler sergiliyor.

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İşte bu yıl bu geleneksel kutlamaya önümüzdeki eylül ayında 80 yaşına girecek olan Michael Douglas da katıldı. Köyün sakinleriyle birlikte yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncu o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Valldemosa'nın gençleri, köyün 80 yaşına giren sakinleri onuruna yerel danslardan örnekler sundu.





KARISIYLA 25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOĞDULAR

Aslına bakılırsa Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta Jones'un doğum günü kutlamalarını sosyal medya takipçileri de iple çekiyor.

Çünkü her ne kadar aralarında 25 yıllık bir yaş farkı olsa da ikisi de aynı gün yani 25 Eylül'de dünyaya gözlerini açtı.

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Durum böyle olunca da iki ünlü oyuncu yeni yaşlarına girdikleri o günü birlikte kutluyor. Bu konudaki geleneklerini de bozmuyorlar.

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım... Michael Douglas, 25 Eylül 1944 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Catherine Zeta Jones ise şu andaki kocası 25 yaşında genç bir adamken 25 Eylül 1969 tarihinde doğdu.

GELENEK BOZULMUYOR

Ünlü çift bu konudaki geleneklerini geçen yıl da bozmadı.

Hollywood'un efsane yıldızlarından Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael ile Galli yıldız Catherine Zeta Jones, geleneği bozmadılar ve birbirlerinin yeni yaşlarını sosyal medya üzerinden aşk dolu sözler eşliğinde kutladılar.

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Michael Douglas, Instagram sayfasında eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu sonra da şu satırları yazdı: " Harika bir yıl olsun sevgilim. Sana çok mutlu bir doğum günü diliyorum. Bütün sevgimle" diye yazdı.

Tabii ki eşi Catherine Zeta Jones da ondan geri kalmadı. O da kocasının çocukluğunda ve gençliğinde çekilen siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan bir video hazırladı.

Catherine Zeta Jones'un mesajı ise şöyleydi: "Bugün Michael'ın doğum günü... Bugün benim doğum günüm. Mutlu yıllar. Seni seviyorum."

Ünlü çiftin mesajlarına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU: Bir dönem evliliklerinde sarsıntı yaşadıkları basına da yansıyan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aşk öyküsü de oldukça 'hareketliydi.' Gelin onların nasıl tanıştığını kısaca bir hatırlayalım...





ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI

Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti.

O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi.

Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

O DA DOUGLAS'A HAYRANDI

Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi.

Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı. Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukun mücadelesine girişti.

23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı. Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.

Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi.

Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli olukları sırada çekilen ve başrolünü Douglas'ın oynadığı Wall Street: Money Never Sleeps adlı filminden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik" diye konuşmuştu.

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi.

Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu.

Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 22 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.

Catherine Zeta Jones, geçen yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıkları dönemde Michael Douglas ile uzun birlikteliği hakkında İngiliz The Telegraph gazetesine çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

'25 YAŞ BÜYÜK OLDUĞUNU HİSSETMİYORUM'

Zeta Jones, ilişkilerinin inişli çıkışlı dönemlerine rağmen Michael Douglas ile evliliklerinin iyi gittiğini ve birbirleriyle iyi geçindiklerini söyledi. "Birbirimizle gayet iyiyiz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaş daha büyük olduğunu hissetmiyorum bile. "

Bu yaş konusu, Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ilişkilerinin başından bu yana gündemde olan bir ayrıntı.

Zeta- Jones dünyaya geldiğinde Michael Douglas, 25 yaşındaydı ve kariyerine çoktan başlamıştı. Ama bu yaş farkı Zeta Jones için çok da önemli değil: "Hatırlıyorum da insanlar bana 'Sen 50 yaşındayken, o, 75 olacak' diyordu. Tamam... Bu sadece bir matematik!"