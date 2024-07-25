Sayılı günler kaldı, bebek yakında doğacak... Ama belki de veliaht olamayacak!

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Birçok kişinin aklına "kraliyet ailesi" denilince önce İngiliz kraliyet ailesi sonra da özellikle Prenses Leonor nedeniyle İspanya kraliyet ailesi geliyor.

Ama bütün dünyanın merakla bir doğum haberi beklediği başka bir kraliyet ailesi daha var. Ürdün kraliyet ailesi.

Söz konusu aileyi ilgiyle takip edenlerin bildiği gibi geçen yıl evlenen tahtın veliahtı Prens Hüseyin ile eşi Prenses Rajwa ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Böylece Kral Abdullah ile Kraliçe Rania da ilk torun sevincini yaşayacaklar.

VELİAHT OLUP OLMAYACAĞINI BEBEĞİN CİNSİYETİ BELİRLEYECEK

Her ne kadar Rajwa ile Hüseyin, resmi görevlerini aksatmıyor olsa da artık bebeklerinin doğmasına sayılı günler kaldı. Ürdün basınında yer alan haberlere göre bebek önümüzdeki ağustos ayında dünyaya gelecek.

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Geçen yılın haziran ayında görkemli bir törenle evlenen Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bebeği kadar doğacak yeni aile üyesinin cinsiyeti de merak konusu.

Çünkü doğacak bebeğin, babasının veliahtı olup olmayacağını belirleyecek en önemli unsur bu. Bebek erkek olursa babasının yani tahtın gelecekteki veliahdı olacak. Ama kız olursa aileye bir erkek bebeğin katılması gerekecek.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Her ikisi de 29 yaşında olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bir bebek beklediği geçtiğimiz nisan ayında Amman Sarayı'nın resmi sosyal medya sayfasından duyuruldu.

Royal Hashemite Court tarafından yapılan paylaşımda "Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın bu yaz ilk bebeklerini beklediğini haber vermekten mutluluk duyarız" denildi.

Hüseyin ile Rajwa'nın bebeği, 62 yaşındaki Kral 2. Abdullah ile 53 yaşındaki Kraliçe Rania'nın ilk torunu olacak.

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DOĞACAK BEBEKLE İLGİLİ EN ÇOK KONUŞULAN AYRINTI

Bu arada bebekle ilgili çok merak edilen başka bir konu daha var: Cinsiyeti...

Ürdün kraliyet ailesinin bağlı olduğu kurallara göre doğacak bebeğin, babası Veliaht Prens Hüseyin'in ardından taht sırasına girmesi için mutlaka erkek olması gerekiyor. Çünkü Ürdün'de sadece ailenin ilk dünyaya gelen erkek çocuğu tahta veliaht oluyor.

Eğer Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın doğacak bebeği kız olursa taht üzerinde herhangi bir hakkı olmayacak. Bu durumda genç çiftin bir erkek bebek sahibi olmak için çaba göstermesi gerekecek.

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Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın nişan haberi 2022 yılının ağustos ayında duyuruldu.

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Suudi Arabistanlı varlıklı bir ailenin kızı olan Rajwa Alsaif ile Prens Hüseyin'in evlilik yolundaki ilk adımı özellikle de damadın annesi Kraliçe Rania'yı çok mutlu etti.

Giyimi kuşamıyla dünyanın en çok dikkat çeken kadınlarından biri olan Rania, gelini Rajwa'yı üçüncü kızı olarak gördüğünü belirtti. Gelin Rajwa'nın kaynanasına olan benzerliği de o dönemde uzun süre konuşuldu.

NASIL TANIŞTIKLARI BÜYÜK MERAK KOUNUSU OLDU

Bu arada düğün öncesi en çok konuşulan konu Hüseyin ile Rajwa'nın nasıl tanıştığı oldu. İlk dönemde gençlerin görücü usulüyle tanıştırıldığı, hatta Rajwa'yı bizzat Kraliçe Rania'nın kendisine gelin olarak seçtiği ileri sürüldü.

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Bu teoriye göre Rajwa'nın ailesi bir başka evlilik aracılığıyla zaten Ürdün kraliyet ailesine yakındı. Gelin Rajwa'nın annesi, Prens Hüseyin'in amcası Fahda Al Hashem'in karısı Sharifa'nın kuzeniydi. İki gencin bu bağlantı aracılığıyla tanıştırıldığı ileri sürüldü.

Doğrusu bu konunun bu kadar konuşulmasının nedeni Rajwa ile Hüseyin'in nişanlılıkları sırasında kamuoyu karşısında el ele bile tutuşmamasıydı. Bu yüzden iki gencin birbirine aşık olmadığı, görücü usülü evlendiği ileri sürüldü.

Bu konuda gösterilen örnek ise Hüseyin'in kardeşi Prenses Iman ile onun uğruna dinini ve adını bile değiştiren kocası Jameel Thermiotis idi. Onların okulda tanıştığı biliniyordu. Zaten düğünlerinde de birbirlerine bakışlarından nasıl aşık oldukları gözler önüne seriliyordu.

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SONUNDA HÜSEYİN NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Fakat bu teorinin ileri sürülmesinden bir süre sonra Hüseyin ile Rajwa'nın gerçekte nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Bunu da Prens Hüseyin bizzat kendisi anlattı.

Genç Prens katıldığı bir söyleşide Rajwa ile kendisini eski bir okul arkadaşının tanıştırdığını söyledi. Bu durumu da şöyle ifade etti: Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz."

GELİN KAYNANA ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Prens Hüseyin ile evlendikten sonra prenses unvanını alan Rajwa için düğün öncesi en az onun kadar gösterişli ve konuşulan bir kına gecesi düzenlendi.

O törende Rajwa ile kaynanası Kraliçe Rania'nın yakınlığı da gözlerden kaçmadı. Hatta Rania'nın yaptığı konuşma sırasında Rajwa'nın gözyaşlarını tutamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Sonunda Prens Hüseyin ile Rajwa Alsaif, 1 Haziran 2023'te dünyanın önde gelen devlet temsilcilerinin ve kraliyet ailesi üyelerinin huzurunda uzun süre konuşulan bir törenle evlendi. Şimdi de yakında dünyaya gelecek bebekleri aracılığıyla hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.