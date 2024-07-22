Zaman su gibi akıp geçti... Yıllanmış aşktan doğan ilk çocuk bir yaş daha büyüdü

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onunda 22 Temmuz günü beklenen duyuru yapıldı. Bebek dünyaya gözlerini açmıştı... Sadece ailesi değil deyim yerindeyse bütün dünya derin bir nefes aldı...

Kolay değil... Koca bir ailenin, üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğun geleceği artık güvence altına alınmıştı. Çünkü bir sonraki nesil için veliaht doğmuştu.

BUGÜN 11 YAŞINA GİRİYOR

Britanya tahtının gelecekteki kralı Prens William ile eşi Kate Middleton'ın ilk çocuğu George'un dünyaya gelişi işte böyle oldu.

O günün üzerinden yıllar geçti... Prens ya da tam adıyla George Alexander Louis; 22 Temmuz 2013 günü dünyaya gözlerini açtı. Bugün de 11'inci yaşını kutluyor...

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Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William'ın üç çocuğunun en büyüğü olan George'un yeni yaşı şerefine ailenin sosyal medya hesabından her yıl olduğu gibi yeni bir fotoğraf yayınlandı.

YİNE ANNESİNE POZ VERDİ

Geçmiş yılların aksine bu kez siyah- beyaz olan bu pozda yine George'un annesi Kate Middleton'ın imzası vardı. Yeni pozunda George'un artık bir delikanlı olma yolunda emin adımlarla ilerlediği de dikkat çekti.

Doğum günü pozunda George'un üzerinde bir takım elbise bulunuyor. Ama babasıyla katıldığı etkinliklerin aksine bu kez George kravatını çıkarmış ve annesinin objektifine gülümseyerek bakıyor.

Paylaşımda Prens George'un sol bileğindeki süs bilekliği de dikkatlerden kaçmadı.

Galler çiftinin en büyük çocuğu olan Prens George, babasından sonra tahtın ikinci sıradaki varisi. Küçük Prens zamanı geldiğinde William'ın yerine tahta geçecek.

GELECEKTE ÜLKESİNİN KRALI OLACAK

Bu yüzden de daha şimdiden gelecekteki rolüne uygun yetiştiriliyor. Üç çocuğun en baskın karakterlisi gibi görünen Charlotte ve kurallara uymayan en küçük kardeşi Louis'nin aksine George daha sakin hatta utangaç bir görüntü sergiliyor.

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Önceleri halkın karşısında hiç rahat görünmeyen George zaman içinde konumuna da alıştı. Kimi zaman babasıyla kimi zaman hem annesi hem babasıyla halkın karşısına çıkıp daha şimdiden görevlerini yerine getiriyor.

2024 yılı Galler çiftinin çocukları için de zorlu oldu... Önce dedeleri Kral Charles'ın ardından da anneleri Prenses Kate'in kansere yakalanması onlar için de küçücük yaşlarında büyük bir sınav oldu.

Kate ve William çocuklarının bu durumdan etkilenmemesi için hastalık duyurusunu bile büyük bir özen ve titizlik içinde yaptı.

MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Dünyaya geldiği ülkenin gelecekteki kralı olan George, her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında.

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Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

ÇARPICI İDDİALARIN ODAĞINDAYDI

Prens George her ne kadar geniş bir kesim tarafından "geleceğin kralı" olarak görülse de ortaya atılan birçok iddianın da odak noktasındaydı. Ta ki bu yıl halkın karşısında daha özgüvenli tavırlar sergileyinceye kadar.

Bu iddiaların en önemli nedeni de George'un toplum karşısında sergilediği çekingen tavırları ve neredeyse kalabalıklara karışmaktan pek hoşlanmadığını gözler önüne sermesiydi.

Prens George hakkında önceki yıl dudak uçuklatan bazı iddialar ortaya atılmıştı. Kraliyet ailesini takip eden bazı uzmanlara göre her ne kadar kardeşleri arasında ilk sıradaki veliaht olsa da onun tahta asla oturmayacağını ileri sürdü.

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Bu görüşteki kişilere göre sıra ona gelene kadar monarşi de tarihe karışmış olacaktı. Bazı iddialara göre babası William, tahta çıkacak son kral bile olabilir. Özellikle bir anayasa uzmanı tarafından ortaya atılan bir teori dudak uçuklatacak türdendi.

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YERİNİ KARDEŞİNE BIRAKACAĞINI İLERİ SÜRENLER BİLE OLDU

Bu teoriye göre Prens George, monarşi varlığını sürdürse bile kral olmayacak. Üstelik bunu da kendi isteğiyle yapacak.

Böyle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeşi Prenses Charlotte geçecek. Yani Charlotte da tıpkı şu anda Kraliçe 2. Elizabeth'in olduğu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak.

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Bu yıla kadar bu ve benzer iddialar basının gündeminde uzun süre yer alsa da George son dönemde değişin davranışlarıyla bunları yalanladı desek yanılmış olmayız.

Küçük Prens artık eskisi kadar utangaç değil, daha kendine güvenli ve halktan kendisine yönelen ilgiye ailesinin diğer üyeleri gibi el sallayıp gülümseyerek karşılık veriyor.

George, dedesi Charles'ın taç giyme töreninde de ailedeki diğer bazı yaşıtlarıyla birlikte görev aldı. Ön saflardaki görevini de anne ve babasını gururlandıran bir şekilde yerine getirdi.

BEBEKKEN ULUSLARARASI GEZİYE ÇIKTI

George aslında daha doğduğu andan itibaren gelecekteki görevine hazırlanacak şekilde yetiştiril

meye başlandı. Öyle ki anne ve babasının kucağında bir uluslararası tura bile çıktı.

Geleceğin kralı olduğu için de küçük yaşlarından itibaren belli sorumluluklar veriliyor George'a. Charlotte adında bir kız, Louis adında bir de erkek kardeşi olan George, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte ilk Noel ayinine katıldı.

Küçücük yaşında takım elbise giyen George, o zaman sıkılmış görüntüsüyle dikkat çekti. Ama geçen yıllar içinde bu duruma alıştı.

KATI KURALLAR İÇİNDE BÜYÜYORLAR

Bu arada George ve kardeşlerinin yetiştirilme tarzına dair bazı iddialar da ortalarda dolaşıyor uzun süredir. Bunlara göre her ne kadar sınırsız olanaklara sahip bir ailede doğup büyüseler de üç kardeşin uyması gereken katı kurallar var.

US Weekly dergisinin iddiasına göre Kate Middleton ve Prens William, her ne kadar çocuklarına büyük değer verseler de onların gözyaşlarına bile aldırmadan bazı şeyleri yasaklıyor. Hem de katı bir biçimde.

Bunlardan biri de Prens George ve Prenses Charlotte'a getirilen "elektronik yasaklar".

Yani bir başka deyişle, her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları zararlı olduğunu bile bile saatlerini tabletler, cep telefonları karşısında geçirse de iki küçük kraliyet ailesi üyesinin bu teknolojik aletlere el sürmesi bile yasak.

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre Middleton ve Prens William, çocuklarının odalarında teknolojik aletlerin esiri olarak değil de bahçede kendilerine daha uygun oyunlar oynayarak büyümesini istiyor.

İşte bu yüzden de Prens George ve Prenses Charlotte'un teknolojik aletleri ellemesine bile izin vermiyorlar. Çift, özellikle de gelecekte kral olması beklenen George'un şımarık yetişmemesi için asla taviz vermiyor. İşte kraliyet çiftinin çocuklarına uyguladığı o kurallardan bazıları.

BABA WILLIAM, ÇOCUKLARININ ŞIMARMASINI İSTEMİYOR

İnternetteki radar online sitesi, Middleton ve Prens William'ın oğulları George'u nasıl terbiye ettiğini Saray içinden kaynaklara dayanarak anlattı.

Kate Middleton'ın çocuk gelişimi konusunda modern yöntemler öneren kitapları elinden düşürmediği de anlatılanlar arasında. Prens George'un babası Prens William'ın birkaç yıl önceki doğum günü kutlamalarının ardından oğlunun çok fazla şeye sahip olduğunu ve bu yüzden şımardığını" söylediği iddia ediliyor.

İddialara göre daha küçük yaşlardayken Prens George bazen yemek yemeyi reddediyordu. Kendisine verilen yemeği yere fırlatıp etrafı da kirletiyordu.

İşte böyle zamanlarda eğer çevre onun yemeyi reddedip saçtığı yemekler yüzünden kirlenmişse temizlenmesine de yardım etmek zorunda kalıyordu. Prens George'un yemek yemediği öğünlerde kimse ona başka bir yiyecek vermiyor ve o gece yatağa aç giriyordu.

Her ne kadar sonsuz imkânları olsa da ailesi şımarık birer çocuk olarak yetişmemeleri için üç kardeşe her istediklerini almıyor.

EN KÜÇÜK KARDEŞ DAHA FARKLI

William ve Kate'in çocuk yetiştirme tarzı konusunda bütün bunlar konuşuluyor ama başka bir ayrıntı daha var. Daha doğrusu kafalarda soru işaretleri yaratan bir durum.

Görünüşe göre çiftin büyük çocukları George ve Charlotte küçük yaşlarından beri olgun davranışlarıyla dikkat çekiyor. Kurallara uyuyorlar, toplum içinde abartılı hatta çocukça davranışlar sergilediklerini birkaç kez dışında gören olmadı.

Oysa en küçük kardeşleri Louis, onların tam tersi. Kişiliği gereği daha hareketli olan Louis, halk arasında bile yerinde duramayan hatta kimi zaman şımarıklık sınırlarını zorlayan tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Bu durum da William ile Kate'in ün küçük oğullarını diğer iki büyük çocuğa kıyasla daha özgür ve rahat büyüttüğü iddialarını gündeme getiriyor.

Kate ile Wililam'ın ilk çocuğu George, doğduktan birkaç gün sonra basının ve kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

George, FIFA Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile İspanya arasında oynanan maçı Berlin'de babasıyla birlikte izledi.





George geçen yılki doğum günü pozunda annesi Kate'in değil Mary Pilkington'ın objektifine poz vermişti. Bu yıl yine özel gün pozu annesinden geldi.





Üniversite yıllarında tanışan Kate ile William, uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşadı. Evlendikleri 2011 yılına kadar iki kez kısa ayrılık süreçleri bile atlattılar. Deyim yerindeyse milyonların gözü önünde evlenen çiftin yıllara direnen aşkından dünyaya gelen ilk çocuk George oldu. Ardından Charlotte ve Louis adında iki çocukları dünyaya geldi.