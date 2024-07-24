Aldığı kilolar yüzünden sevgilisinden bile ayrılmıştı: Siyah mayolu tatil keyfi

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İşte bunlardan biri de müzik dünyasının genç yıldızlarından Bebe Rexha.

Bundan birkaç yıl önce Grammy töreninde giyecek kıyafet bulamadığından yakınmıştı Rexha. Buna gerekçe olarak da "Kıvrımlı bedenim yüzünden hiçbir modaevi benimle çalışmak istemiyor" demişti.

Bebe Rexha'nın kilolarıyla ilgili aldığı eleştiriler bir türlü dinmek bilmeyince de bu kez bunun nedenini açıklamak zorunda hissetti ünlü şarkıcı.

Polikistik over sendromuna yakalandığını ve bu yüzden gördüğü tedavinin sonucunda kısacık bir zaman diliminde 13 kilo aldığını açıkladı.

Hatta kilo aldığı için sevgilisinden işittiği sözleri kaldıramadığını, bu yüzden yollarını ayırdıklarını da saklamadı.

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ŞU GÜNLERDE BÜTÜN ELEŞTİRİLERE KULAKLARI TIKALI

Aldığı kiloların sosyal medyada eleştiri konusu olması yüzünden psikolojik olarak zor günler geçirdiğini de saklamayan Bebe Rexha, son dönemde ise bütün bunlara kulaklarını tıkamış durumda.

Çünkü genç şarkıcı şu sıralarda Yunanistan'ın Mykonos adasında tatilin keyfini çıkarıyor.

Meslektaşı Rita Ora'nın ablası Elena Ora'nın eşlik ettiği 34 yaşındaki Bebe Rexha, önceki gün de deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Siyah bir mayo giyen Rexha, kendini tatil keyfine öylesine kaptırmıştı ki kilolarını da bu yüzden aldığı eleştirileri de aklının ve kalbinin her köşesinden silmişti.

Bebe Rexha, arkadaşıyla birlikte Mykonos adasında tatilin keyfini çıkarıyor.





'BENİ ELEŞTİRMEYİN... HASTAYIM' DİYE SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Bebe Rexha, gösteri dünyasının kilo yüzünden her ne kadar saklamaya, aldırmamaya çalışsa da aldığı eleştirilerden en çok etkilenen yıldızlarından biri.

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Rexha, geçen yıl bu katıldığı bir programda bu konudaki bütün eleştirilere samimi şekilde yanıt vermişti.

Bebe Rexha, kendisi de bir zamanlar fazla kiloları yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan sonra da şaşırtıcı biçimde zayıflayan Jennifer Hudson'ın sohbet programına katıldı.

Genç şarkıcı, kilo almasının nedeninin polikistik over sendromu olduğunu belirtti.

İNSANLARIN DALGA GEÇMESİ ZOR BİR DURUM

Ardından da kendisini bu yüzden eleştirenlere bu kötü sözleri söylemeyi bırakmaları için yalvardı. Eleştirilerin ve kendisiyle dalga geçilmesinin "zor bir durum" olduğunu sözlerine ekledi.

Bebe Rexha konuk olduğu The Jennifer Hudson Show'da, Tiktok sayfasından kilosuyla ilgili olarak kendisine yapılan eleştirilere değinerek "Halkın gözü önünde insanlarız. Bunlar olacak" dedi.

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Rexha "Bir süre önce daha ince olduğum doğru ve biraz kilo aldım" diye konuştu. Bunun farkında olduğunu vurgulayan Bebe Rexha, yine de kendisine yönelik acımasız eleştirileri gördüğünde kafasının karıştığını söylemeden edemedi.

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'İNSANLARIN NE YAŞADIĞINI BİLMİYORSUNUZ'

Kendisini aldığı kilolar yüzünden uzaktan eleştirenlere "İnsanların hayatlarında ne tür zorluklar yaşadığını bilmiyorsunuz. Nelerle mücdele ettiklerini bilmiyorsunuz. Bu yüzden bu tür eleştirilere katlanmak biraz zor. 2023 yılındayız... Artık insanların kilolarından söz etmemeliyiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

Sohbetin burasında Bebe Rexha, yemek yemeyi sevdiğini söyleyince şovun sahibi Jennifer Hudson da "Bundan yanlış bir şey yok" diye yanıt verdi.

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Bebe Rexha, Tiktok'ta "Bebe Rexha kilo aldı" başlığı altında yapılan yorumlara göz atmadan duramadığını söyledi programda. Şarkıcı, her zaman kilolarıyla mücadele ettiğini belirterek "Şu sıralarda biraz cesaretim kırıldı" diyerek duygularını anlattı.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ ALDI

Rexha, Şarkıcı geçen yıl doktora gittiğini ve kendisine polikistik over sendromu teşhisi konulduğunu söyledi Jennifer Hudson'a.

Bu hastalığın birçok kadının kilo almasının hatta obezite sınırına gelmesinin nedeni olduğunu hatırlatan Bebe Rexha " Çok kısa sürede 13 kilo aldım. Belki de biraz daha fazla. Ama olumlu davranmamız ve insanlara sevgi göstermemiz gerek" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Polikistik over sendromu, doğurganlık çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülüyor. Hastalık, regl periyodlarında düzensizliğe, saç dökülmesine, akne ve kilo almaya neden oluyor.





'KALÇAM BÜYÜK DİYE GİYİNMEMEYİM Mİ?'

Bebe Rexha, son yıllarda sürekli olarak kilolarıyla gündemin ilk sıralarına çıkıyor. Bundan birkaç yıl önce ödül gecelerinde ve davetlerde giyecek kıyafet bulamadığından yakınmıştı.

Özellikle de 2019 yılındaki Grammy töreni öncesi yaşadıkları uzun süre gündemde kalmıştı.

Rexha o yılın ödül töreninde giyecek bir şeyi olmadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Genç şarkıcı, ünlü modacıların, bedenini iri bulduklarını belirtip kendisine giysi hazırlamayı reddettiğini ileri sürmüştü. Sonra da "Bu ayrımcılıktır" demişti.

Rexha'nın bu konuda en çok vurguladığı nokta ise tasarımcıların kalçasını büyük bulduğu için kendisini geri çevirdiğiydi. Genç şarkıcı sonunda isyan edip "Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi?" diye seslenmişti moda firmalarına.

Bir dönem de kilo aldıkça hakkında çıkan hamilelik söylentileriyle uğraştı Bebe Rexha. En sonunda da "Ben hamile değilim, kiloluyum" diyerek son noktayı koydu.

Bebe Rexha , kiloları yüzünden sevgilisinden ayrıldığını da sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Ünlü şarkıcı bu gerçeği de bir gün konser verirken sahneden gözyaşları içinde dinleyicilerine duyurdu. Zaten sosyal medya sayfasından da bu konuda bir paylaşım yaptı Bebe Rexha.

Anlattığına göre sevgilisi Keyan Safyarion, ünlü şarkıcıya "Çok kilo aldın. Bu yüzden yüzün bile değişti. Sana dürüst davranmayıp bunları söylemese miydim?" diye yazmıştı. Bu satırlar da ilişkinin sonunu getirmişti.