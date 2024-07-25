Eski ilişkilerinden birer kızları var... Gizemli aşıklar evlenip kendi çocuklarını yapacaklar

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Sadece dokuz ay önce birlikte olmaya başlamalarına rağmen şimdi bu ünlü çiftten mutlu bir haber geldi.

Aşklarını bir adım öteye yani evliliğe taşımaya hazırlanıyorlar. Özellikle çiftin erkek tarafı bu konuda çok kararlı.

Bu sözünü ettiğimiz çift, top model Gigi Hadid ile ünlü oyuncu Bradley Cooper.

GİZEMLİ AŞIKLAR ÇOCUK YAPMAYI BİLE DÜŞÜNÜYOR

Geçen yılın son döneminden bu yana birlikte olan 29 yaşındaki Hadid ile 49 yaşındaki Cooper'ın gözlerden uzak tuttukları ilişkilerinin yolunda gittiği ve ikisinin de bir sonraki adıma geçmekle ilgili tereddütlerini geride bıraktı.

Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre özellikle de Bradley Cooper, kendisinden 20 yaş genç olan sevgilisi Gigi Hadid'e güzel bir yüzük eşliğinde evlenme teklif etmeye hazır hissediyor kendini.

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Hadid ve Cooper cephesinden gelen bir başka haber de her ikisinin de ortak bir çocuğa sahip olmak istediği.

Bu arada hatırlatalım… Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten bir kızı var. Bradley Cooper da top model Irina Shayk ile nişanlı olduğu dönemde bir kız çocuk babası oldu.

Ünlü çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Hadid ile Cooper, evliliklerinde, çocuklarının anne ve babasını da dışarıda bırakmayacaklar.

Bu eski eşler ve onlardan dünyaya gelen çocuklarla büyük ve işlevsel bir aile olma konusunda kararlılar.

İLK DÖNEMDEN BERİ EVLİLİĞİ KONUŞTUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bradley Cooper'a yakın bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine söylediğine göre ünlü oyuncu Gigi'ye kendisiyle evlenmesini teklif etme konusunda kesin kararlı.

Bu kaynağa bakılırsa Gigi ile Bradley, ilişkilerinin ilk döneminden beri evlilik konusunu aralarında konuşuyorlar.

Söz konusu kaynak "İkisi de ilişkilerini resmiyete dökme konusunda aynı fikirde. Artık iş sadece zaman meselesi" diye konuştu.

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Cooper'a yakın kaynaklara bakılırsa ünlü oyuncu şu sıralar birkaç proje üzerinde çalışıyor. Onlar tamamlandıktan sonra bir süre kameralardan uzaklaşıp sevgilisine ve kurmayı planladığı ailesine odaklanacak.

ESKİ SEVGİLİLERİNDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARI BİRBİRİYLE TANIŞIP KAYNAŞTI

Bu arada konuşulanlara göre Cooper, çoktan Gigi Hadid'in ailesi, arkadaşları özellikle Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai tarafından kabul edildi bile.

Gigi Hadid ile Bradley Cooper hakkında konuşulan başka ayrıntılar da var. Bunlara göre ikisi de eski sevgilileri Zayn Malik ile Irina Shayk'ı hayatlarından tamamen dışlamış değil.

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Sonuç olarak bu eski sevgililerden birer kız çocuk sahibi ikisi de. Hatta Bradley Cooper, Gigi'nin eski sevgilisi ve kızının babası Zayn Malik ile çoktan tanıştı bile.

Gigi'nin kızı Khai'nin, Bradley Cooper'ın kızı Lea ile tanıştığı ve aralarında bir arkadaşlık oluştuğu da konuşulanlar arasında.

NİŞAN VE EVLİLİK KİMSEYİ ŞAŞIRTMAZ: Ünlü çifte yakın kaynaklara bakılırsa Hadid ile Cooper bu ilişkide her anlamda aradıklarını buldu. Hatta önümüzdeki yıl çiftten bir evlilik haberinin gelmesi yakın çevrelerini hiç şaşırtmayacak.





Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten Khai adında bir kızı bulunuyor.

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Bradley Cooper da Irina Shayk ile ilişkisinden Lea adında bir kız çocuk babası.





Gigi Hadid ile Bradley Cooper ilişkilerini başından beri çok fazla kamuoyunun gözü önünde yaşamamaya çalışıyorlar. Bu yüzden de magazin basınında gizemli aşıklar olarak anılıyorlar.