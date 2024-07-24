Aileden zengin ama kendi altın bileziğini de koluna taktı: Kızımız mezun oldu!

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Peki ama bu tür ailelerde doğan yeni nesillerin sırf bu ayrıcalık nedeniyle geleceği hiç düşünmediğini mi sanıyorsunuz? Tabii ki hayır...

Zaten bu konuyu onlar düşünmese bile anne ve babaları düşünüyor. Hele söz konusu kişi büyük bir ailenin geleceğinin teminatıysa... Ya da başka bir deyişle bir kraliyet ailesinin veliahdıysa...

İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Leonor'u artık herkes tanıyor. Geçen yıl 18 yaşına giren genç kız öncelikle eğitimini tamamladı. Galler'de bulunan ve "prenslerin, prenseslerin okulu" olarak bilinen Atlantik Koleji'nde eğitim gördü.

Sonra ülkesine dönüp kara kuvvetlerinde askerlik görevine başladı. Sırasıyla da deniz ve hava kuvvetlerinde askeri eğitimini sürdürecek.

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OXFORD'DAN MEZUN OLDU

Avrupa'da tıpkı Leonor gibi gelecekte babasının yerine ülkesinin tahtına oturacak bir başka genç kız daha var: Belçika'nın veliaht prensesi Elisabeth.

O da tıpkı Leonor gibi Galler'deki Atlantik Koleji'nde eğitim aldı. O da askerlik görevini bitirdi. Sonra da dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Oxford'da Lincoln College'da yüksek öğrenim görmeye başladı.

Leonor'dan sadece 4 yaş büyük olan 22 yaşındaki Elisabeth, oradaki eğitimini de tamamladı ve dün düzenlenen bir törenle diplomasını aldı.

Elisabeth'in bu mutlu gününe babası Belçika Kralı Philippe, annesi Kraliçe Mathilde ve kardeşleri Prenses Eleonore ile Prens Emmanuel de katıldı.

Elisabeth'i mutlu gününde annesi, babası ve iki küçük kardeşi yalnız bırakmadı.





SONRA HARVARD'DA OKUYACAK

Elisabeth'in diğer erkek kardeşi Prens Gabriel ise askeri eğitimini sürdürdüğünden o törende yer alamadı.

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Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth, Oxford'da tarih ve politika konusunda eğitim gördü.

Mezuniyet gününde cübbesini giyen ve kep fırlatan genç kız için eğitim hayatı bununla bitmedi. Prenses, önümüzdeki eylül ayından itibaren bu kez Harvard Üniversitesi'ne gidecek.

Bir başka deyişle ailesi onu tahta geçeceği güne her anlamda hazırlamak için elinden geleni yapacak.

Prenses Elisabeth, Avrupa monarşilerinin "veliaht prensesler" kuşağında öne çıkan bir isim. Genç kız tıpkı İspanyol mevkidaşı Leonor, Norveç'teki yaşıtı Ingrid Alexandra, İsveç'teki Prenses Victoria ve onun kızı Prenses Estelle, Hollanda'daki Amalia gibi gelecek yıllarda ülkelerinin tahtına geçecek.

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Belki de yaşıtları sayılan bu prenseslerle birbirine yakın tarihlerde gerçekleşecek bu durum.

ONUN ANNESİ DE SOYLU BİR AİLEDEN GELİYOR

Elisabeth'in bu iki veliaht prensesten bir de farkı var... Leonor ile Ingrid Alexandra'nın soylulukları sadece babalarından geliyor. Elisabeth'in ise annesi yani şu anda Belçika Kraliçesi olan Mathilde de ülkesinin soylu ailelerinden birine mensup.

Şöyle bir bakıldığında Prenses Elisabeth, soylu ailelerin gözde gelin adaylarından biri. Tıpkı az önce isimlerini saydığımız prensesler gibi.

AVRUPA'NIN VELİAHTLARI KIZ ÇOCUKLARI

Elbette pek çok kişinin aklına monarşi ve veliaht denilince hemen prensler geliyor. Ama bazı ülkeler için durum pek öyle değil.

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Çünkü Avrupa'nın bazı ülkelerinde babalarından sonra tahtı devralmaya hazırlananlar, kral ile kraliçenin erkek çocukları değil kız çocukları.

Bazılarında hiç erkek çocuk olmadığı için bazılarında da tahta geçiş, dünyaya geliş sırasıyla olduğu için prensesler, babalarının tahttaki yerini almaya hazırlanıyor.

Gelin Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olacak o prensesleri bir başka deyişle "geleceğin Kraliçe Elizabeth'lerine" ya da tahtı bir süre önce oğluna devreden Danimarka Kraliçesi gibi Margarethe'lerine bir göz atalım.

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ALDATMA SKANDALINA KARŞI DİRENDİ.. TAHTI KIZINA VERECEK

Gelecekte Avrupa monarşisinde söz sahibi olacak prenseslerin "en kıdemlisi" 46 yaşındaki İsveç Prensesi Victoria.

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İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin en büyük çocuğu olan Victoria, erkek kardeşi olmasına rağmen, ailenin ilk doğan çocuğu olduğu için ülkesindeki yasalar gereği babasından sonra tahta geçecek.

Bu durum gerçekleştiğinde başka bir şekilde de adını tarihe yazdıracak Victoria. İsveç'in dördüncü "egemen" kraliçesi olacak.

Bir başka deyişle bu unvana evlilik yoluyla değil tahtı babasından devralarak ulaşmış olacak. Ayrıca 1720'den bu yana tahta geçen ilk kadın veliaht olarak da hatırlanacak.

ANNESİNDEN SONRA SIRA KIZINA GELECEK

İsveç için Victoria'dan sonra da yine bir kadın daha doğrusu şu anki konumuyla bir küçük kız veliaht olarak sırada.

O da Victoria'nın, Prens Daniel ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Prenses Estelle.

Onun da Oscar adında bir erkek kardeşi var aslında ama İsveç'teki kurallara göre erkek olmak tahta geçmek için öncelik değil.

Bu yüzden annesinden sonra ülkesinin tahtına oturacak kişi şu anda 12 yaşında olan Estelle.

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LEONOR DÜNYAYI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor geçen yıl 18 yaşına girdi. Gelecekte ülkesine bütün benliğiyle hizmet edeceğine de yemin etti.

Zaten daha önce askerlik görevine başlayan Leonor, ülkesinde de dünyada da kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yarattı, milyonlarca hayran edindi.

Leonor bir yıldan bu yana dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi olarak biliniyor. Hatta aralarında yaş farkı olmasına rağmen Galler Prensesi Kate Middleton ile "hayran kitlesi" açısından büyük bir rekabet halinde.

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18 YAŞINA GİRMESİ ULUSLARARASI ARENADA KUTLANDI

Gelelim şimdi de bir başka "Külkedisi"nin" kızına yanı Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra'ya.

Veliaht Prens Haakon ile halktan bir aileden gelen daha evlilik dışı bir de çocuğu olan eşi Mette Marit'in en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, 2022 yılında diğer kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla ve gösterişli törenlerle 18 yaşına girdi.

O da gelecekte ülkesinin tahtına oturacak prenseslerden. Ama bunun için biraz beklemesi gerek. Çünkü şu anda dedesi tahtta.

Sonra babası Haakon geliyor. Zamanı geldiğinde Haakon; tahtını ve tacını kızına devredecek.

ANNESİNİN GEÇMİŞİ SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ: İşin ilginç yanına gelirsek... Ingrid Alexandra'nın annesi Mette Marit de halktan bir aileden geliyor. Üstelik onun gelin gittiği Norveç kraliyet ailesi tarafından da halk tarafından da benimsenmesi epey zaman aldı. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bu aile, bundan 22 yıl önce tarihlerinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadı. Bunun nedeni de tahtı devralacak olan Prens Haakon'un eş olarak seçtiği kişiydi. Mette Marit'in evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu vardı. Bu yüzden önce Haakon'un ailesinden de halktan da tepki gördü. Ama artık prensler, kendileri gibi "mavi kanlı" olmasa da yani başka bir kraliyet ailesinden gelmese de halktan kadınlarla hayatlarını birleştirebiliyor. Bunun birçok örneği de var, İsveç'te, İspanya'da ve İngiltere'de. Üstelik Prens Charles ve Prens Harry örneğinde olduğu gibi bir prens, daha önce evlenip boşanmış bir kadınla da evlenebiliyor artık.





HOLLANDA TAHTI ONU BEKLİYOR

Sıra Hollanda'ya geldi. Ülkenin kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia da ülkesinin gelecekteki kraliçesi.

20 yaşındaki Amalia'nın iki kız kardeşi daha var. Ama kendisi en büyük olduğu için babasının tahtına geçme hakkı da onun.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Amalia'nın annesi Maxima da sıradan bir aileden geliyor. Hatta Hollandalı bile değil Arjantinli.

Ama o sırada prens olan Willem Alexander ile evlendikten sonra halkın büyük sempatisini kazandı. Hatta şimdi popülerliği mavi kanlı kocasını bile geride bırakmış durumda.

DÜNYA 'MASAL PRENSLERİYLE' TANIŞACAK

Görüldüğü gibi Avrupa'da hüküm süren kraliyet ailelerinin başında şu anda krallar var. Ama tesadüf işte bu krallar zamanı geldiğinde yerlerini kızlarına bırakacaklar.

Böylece onların devri başladığında yüzyıllardır süregelen "masal prensesi" deyimi de uzun süre rafa kalkacak.

Onun yerini, bu hükümdar kadınlarla evlenen genç adamlar alacak. Belki de o zaman herkes onlardan "masal prensi" diye söz edecek.