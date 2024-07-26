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Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

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#Bette Midler#Martin Von Haselberg#Uzun Süre Evli Olan Ünlüler
Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 16:50

Konuyu takip edenler, geçen yılın son döneminde ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın, mutlu evliliğin ipuçları ile ilgili sözlerini hatırlar elbette... Hatırlamamak çok da mümkün değil, çünkü o sözler tartışma yaratmıştı.

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Benji Madden ile 2015 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Diaz, konuk olduğu bir programda evli çiftlerin ayrı yatak odalarında yatmalarının artık normal kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Taşıyıcı anne yöntemiyle iki çocuk sahibi olan Diaz, kendisinin ve kocası Madden'ın buna ihtiyaç duymadığını ama yine de bazen eşlerin birbirlerinden uzak kalmasının ikisine de iyi geleceğine inandığını vurguladı. 

Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

40 YILDIR AYRI YATAK ODALARINDA UYUYORLAR
Cameron Diaz, kocasıyla farklı odalarda yatmaya ihtiyaç duymuyor ama gösteri dünyasının bir başka ünlüsü 40 yıldır süren evliliğinin başarısını tam da bu ayrıntıya bağlıyor.

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O da itiraf ettiğine göre her ne kadar mutlu olsalar da kocasıyla ayrı yatak odalarında uyuyorlar. Hem de yıllardır! 

Bu çarpıcı açıklamasıyla gündem yaratan ünlü Bette Midler…

78 yaşındaki Midler, 1984 yılından bu yana Martin von Haselberg ile evli. İşin ilginci Midler ile von Haselberg, evlendiklerinde birbirlerini sadece altı haftadır tanıyorlardı. Ama buna rağmen tam 40 yıldır aynı çatı altında yaşamayı başardılar.

Tabii ki ünlü yıldızın açıklamasına göre aynı çatı altında ama farklı yatak odalarında!

Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

İLİŞKİNİN BAŞINDAN BERİ DURUM BÖYLE 
Entertainment Tonight'a konuşan Bette Midler, uzun evliliğin sırrının kocasıyla farklı yatak odalarında uyumak olduğunu söyledi.

Üstelik romantik ilişkilerinin ilk döneminden bu yana bu durumun değişmediğini de vurguladı.

Bette Midler, bunun nedenini de şakayla karışık şöyle açıkladı: "Benim kocam horluyor!"

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Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

EVLİLİĞİNİ 'HARİKA BİR YOLCULUK' OLARAK TANIMLADI : Buna rağmen ünlü yıldızın söylediğine göre çiftin evliliğinde ayrılmalarına yol açacak hiçbir sorun yok. Midler röportajda evliliğini "harika bir yolculuk" olarak tanımladı.

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Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

'ÇİFTLER SÜREKLİ BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE BAKMAMALI'
Bette Midler ile Martin von Haselberg, öyle gösterişli bir törenle de evlenmedi.

Gecenin ilerleyen bir vaktinde Las Vegas'ta bir şapele gittiler ve hemen orada nikahlarını kıydırdılar. O zamandan bu yana da hiç ayrılmadan uyumlu birlikteliklerini sürdürüyorlar.

Aslında Midler'ın "ayrı yatak odalarında uyuyoruz" sözleri kocasıyla aralarında yıllardır süregelen uyumun da bir sembolü.

Yıldızın daha önceki bir röportajda söylediğine göre çift evliliği bunca yıldır sürdürebiliyor çünkü birbirlerinden bağımsız vakit geçirebiliyorlar.  

Midler daha önce verdiği bir röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı:  " Sanırım işin sırrı sürekli olarak birbirinizin yüzüne bakmamak. Karşındakini dinlemek ve uzlaşmaya istekli olmak."

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Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

BİR TANE KIZ ÇOCUKLARI VAR 
Bette Midler ile Martin Von Haselberg'in uzun evliliğinden 1986 doğumlu Sophie adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Midler bir başka röportajında kocasını bir baba olarak da övgülere boğmuştu. Kendisi işleri nedeniyle evde değilken kızlarına baktığını ona yemek pişirdiğini ve hatta yabancı dil bile öğrettiğini söylemişti. Bette Midler, kocasını aynı zamanda "harika bir baba" olarak da tanımlamıştı.

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Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

Bette Midler ile Martin von Haselberg, tanıştıktan altı hafta sonra evlenmişti. 

Ünlü yıldız mutlu evliliğin sırrını açıkladı: İlişkimizin başından beri aynı yatakta uyumuyoruz

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Benji Madden ile evli olan Cameron Diaz, geçen yıl, çiftlerin ayrı yatak odalarında uyumalarının normal karşılanması gerektiğini söylemişti. Onun bu sözleri de tartışma yaratmıştı.

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#Bette Midler#Martin Von Haselberg#Uzun Süre Evli Olan Ünlüler

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