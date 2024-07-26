O artık başkasıyla evli bile olsa... 'Asla bırakmam' diye yemin etmişti... Yıllar geçti, sözünden dönmedi

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Sinema dünyasında bunun çok çarpıcı bir örneğini sergileyen bir çift var...

Tanışmalarından çok kısa bir süre sonra aniden evlenen, bu süreçte üç tane kız çocuğu sahibi olan Demi Moore ile Bruce Willis gibi.

BOŞANMAK BİLE ARALARINDAKİ BAĞI KOPARMADI

1987 yılında evlenen Demi Moore ile Bruce Willis 2000 yılında yuvalarını dağıtma kararı aldı. Ama ondan sonra da birbirlerinin hayatından hiç çıkmadılar.

Demi Moore, Ashton Kutcher ile evliyken de Bruce Willis, kendisinden genç model Emma Heming ile evlendikten sonra da.

Özellikle de Willis'in önce afazi sonra da frontotemporal demans hastalığına yakalanmasının ardından eski eşlerin yakınlığı, birbirlerine desteği daha da arttı.

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İşte bunun ardındaki sebep de ortaya çıktı.

'SENİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM' DİYE YEMİN ETTİ

İnternetteki Radar adlı internet sitesinin haberine göre Demi Moore, yıllar önce Bruce Willis'i hiçbir zaman terk etmeyeceğine yemin etti... Aradan geçen zaman içinde de bu sözüne sadık kaldı.

2022'de, Hollywood filmlerinin vazgeçilmez yıldızı olan Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığına yakalandığı ailesi tarafından açıklandı.

Kısa bir süre sonra da ünlü oyuncuya frontotemporal demans teşhisi konuldu. O zor günlerde de eski eşi Demi Moore hep onun, şu anda evli olduğu Emma Hemin ve ondan dünyaya gelen iki küçük kızının yanındaydı.

Radar adlı internet sitesine konuşan eski çifte yakın bir kaynak bu konuda "Demi her koşulda onun yanında kalacağına yemin etti. Bruce, zorlu hastalığıyla mücadele ederken Demi'nin kalbi sızlıyor" diye konuştu.

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EŞİ EMMA'YA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR

Aynı kaynağa göre Demi Moore, bu yeminine sadık kalmak için Willis'in bakımında şu anki eşi Emma Heming'e de destek oluyor.

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Yine Radar adlı siteye konuşan kaynakların söylediğine göre Demi Moore, zamanın akıp geçtiğinin farkında. Bu yüzden de mümkün olduğunca eski eşinin yanında olmaya ve hastalığıyla mücadelesinde ona ve karısı Emma ile bu evlilikten dünyaya gelen iki küçük kızına yardım etmeye çalışıyor.

Demi Moore ile evliliğinden Rumer, Tallulah ve Scout adında üç tane yetişkin kızı olan Willis'e geniş ailesi kol kanat geriyor.

ARTIK KELİMELERLE DEĞİL, BAKIŞLARIYLA KONUŞUYOR

Birçok unutulmaz filmde hafızalara kazınan performanslar sergileyen Willis'in sağlığı ise giderek bozuluyor. Son duruma göre Willis artık neredeyse hiç konuşmuyor. İsteklerini çevresindekilere bakışlarıyla ifade etmeye çalışıyor.

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Durum böyleyken Demi Moore de haftada en az bir kez eski kocasını ziyaret edip onunda vakit geçiriyor.

Bruce Willis'in kariyerini bitirmesine neden olan hastalık teşhisini almasından sonra başta eşi Emma Heming olmak üzere bütün geniş ailesi onun yanında yer aldı.

Bir sevgi çemberiyle kuşatılan oyuncunun hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor herkes.

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KÜÇÜK ANLARDAN BÜYÜK MUTLULUKLAR ÇIKARIYORLAR

Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver'ın Sunday Paper adlı yayın organına konuk olan Emma Heming "Bütün aile birlikte zaman geçirmek için Bruce'un yanında yer alıyor. Hissedilen büyük acıya ve yasa rağmen onunla birlikte mutlu anılar biriktirmeye çalışıyor" dedi.

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Heming, büyük ailenin her fırsatta bir araya geldiğini ve hayatın küçük mutluluklarından büyük sevinçler çıkarmakta ustalaştığını da sözlerine ekledi.

Heming, kocası Bruce Willis'in hastalığı sırasında eski eşi Demi Moore'un gösterdiği desteğe minnettar olduğunu da saklamadı.

TANIŞTIKLARI YIL EVLENDİLER

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 yılında bir film galasında tanıştılar. O dönemde Moore, nişanlı olduğu Emilio Estevez'den ayrılmıştı.

Daha o ilk karşılaşmada ikisinin de kalbinde şimşekler çaktı. Zaten kısa sürede sonra da romantik ilişkileri başladı.

Aynı yıl tanışmalarından kısa bir süre sonra da Moore ile Willis, hayatlarını resmen birleştirdi. Bu da doğaçlama bir şekilde oldu.

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Bir gün Las Vegas'ta bir yerde otururken Willis "Sanırım seninle evlenmeliyiz" dedi. Moore önce bunu şaka sansa da sonunda gerçek olduğunu anladı. Tabii ki hemen gidip evlendiler.

TORUN SEVİNCİNİ YAŞADILAR

Bu ani nikahtan bir yıl sonra da ilk kızları Rumer dünyaya geldi.

Bu arada belirtelim ki şu anda 35 yaşında olan Rumer pantneri Derek Richard Thomas ile birlikte bir kız bebek sahibi oldu. Bruce Willis ile Demi Moore da ilk torun sevincini yaşadı bu şekilde.

Ardından 1991 ve 1994'te de diğer kızları Scout ve Tallulah dünyaya gözlerini açtı. Ama çiftin evliliği 2000 yılında sona erdi. Buna rağmen dostlukları sürüyor.

Willis, 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli. 69 yaşındaki aktörün 46 yaşındaki karısı, hastalık teşhisinin ardından "Kocamın sağlığının benimkinden önce bozulabileceğini biliyordum. Ama bunun bu kadar erken olacağını düşünmemiştim" diye konuşmuştu.





Willis, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer sayesinde ilk kez dede olma sevincini de yaşadı. Eski çiftin bir kız torunu var.