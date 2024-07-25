Nerdesin aşkım? Burdayım aşkım!

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TATİL ADRESİ MARMARİS

Esprili sosyal medya paylaşımlarında tatil yapamamaktan yakınan Nurgül Yeşilçay, sezonun startını verdi. Sevgilisi Necati Kocabay’la birlikte tatile çıkan ünlü oyuncunun tercihi Marmaris oldu.

PLAJDA NURGÜL’Ü ARADI

Yeşilçay önceki gün plajda objektife takıldı. Şezlonglar arasında kendisini arayan Kocabay’a uzaktan “Buradayım aşkım” diye seslenerek el sallayan oyuncu, onun serdiği havlunun üzerine uzanıp güneş kremini sürdü. Çift, 1 saat güneşlendikten sonra plajdan ayrıldı.