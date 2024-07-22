BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na durmadan hamile kalÄ±yordu: DoÄŸura doÄŸura vÃ¼cut ÅŸekli deÄŸiÅŸti

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SonuÃ§ olarak plan dÄ±ÅŸÄ± o bebek dÃ¼nyaya geldi. Elbette Ã§iftin yuvasÄ± bu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocukla bir kez daha ÅŸenlendi. Ã‡ift de artÄ±k yeni bir bebek sahibi olmak istemediÄŸinden gerekli Ã¶nlemlerini alarak hayatlarÄ±na devam etme kararÄ± aldÄ±.

Åžimdi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bir hedefi var: Her hamileliÄŸinden sonra aldÄ±ÄŸÄ± kilolarÄ± vermek ve fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ tekrar eski haline getirmek!

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BaÅŸÄ±ndan beri onun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± takip ediyorsanÄ±z Jessie James Decker'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z zaten. Emekli bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Eric Decker ile evli olan 36 yaÅŸÄ±ndaki Jessie James Decker, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi.

Her ne kadar bu hamileliÄŸi hiÃ§ planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medyadan aÃ§Ä±klasa da sonuÃ§ olarak Decker Ã§ifti, ailelerinin geniÅŸlemesinden bÃ¼yÃ¼k mutluluk duydu. Ama ÅŸimdi Jessie James Decker yeni hedefini Instagram sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle dertleÅŸtiÄŸi soru cevap yayÄ±nÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±. Hamilelik Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nmek!

Jessie James Decker, 13 kilo vermek istediÄŸini anlattÄ±. Bundan Ã¶nceki hamileliklerinde de hep kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Decker "Hepsinde de kilo vermek iÃ§in bebeÄŸimi emzirmeyi bÄ±rakma zamanÄ±nÄ±n gelmesini bekledim. En kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸim Denver'Ä± emzirme dÃ¶nemim de geÃ§ti. ArtÄ±k hamilelik kilolarÄ±mÄ± verme zamanÄ±. Bunun iÃ§in spor yapmaya yeniden baÅŸladÄ±m" diye anlattÄ±.

'BELKÄ° GÃ–ÄžÃœS Ä°MPLANTLARIMI DA KÃœÃ‡ÃœLTÃœRÃœM'

Jessie James Decker, belki de artÄ±k gÃ¶ÄŸÃ¼s implantlarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼ltme zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Bu konu Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Decker yine de net olarak kararÄ±nÄ± vermediÄŸini belirtti.

Jessie James Decker, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸinin doÄŸumundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸmesi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

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Decker geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda yine bu 13 kilo fazlalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu konusuna deÄŸinmiÅŸti.

ÅžarkÄ±cÄ±, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda "GeÃ§en yÄ±la oranla 13 kilo fazlam var. Biliyorum Ã¼Ã§ ay Ã¶nce bir bebek dÃ¼nyaya getirdim. Ama yine de neden benim bedenimin diÄŸerlerinden daha fazla bu kilolarÄ± tuttuÄŸunu merak ediyorum" diye yazdÄ±.

Decker, takipÃ§ilerine Ã¶zellikle de kendisi gibi doÄŸum kilolarÄ±yla mÃ¼cadele eden kadÄ±nlara "Kendinize karÅŸÄ± nazik olun" diye seslendi.

Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Dokuz ay karnÄ±mÄ±zda bir insan bÃ¼yÃ¼tÃ¼yoruz. ArdÄ±ndan da iyileÅŸmeye baÅŸlÄ±yoruz. EÄŸer benim gibi Ã§ocuk emziriyorsanÄ±z bedeninizin sÃ¼t Ã¼retmeyi sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in kiloya tutunmasÄ± gerekebilir. O zaman kendinizi rahat bÄ±rakÄ±n."

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YENÄ° BEBEKLE BÄ°RLÄ°KTE O DEFTER KAPANDI

Jessie James Decker geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeklerinin dÃ¼nyaya geldiÄŸini duyurmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve eÅŸi emekli sporcu Eric Decker'in dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebekleriyle birlikte Ã§ocuk defteri de kapandÄ±.

Yine sosyal medyadan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jessie James Decker, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ doÄŸumun ardÄ±ndan artÄ±k yeni bir bebek istemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

Bunun iÃ§in de kocasÄ± Eric Decker'in kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma operasyonuz geÃ§irmesini istiyordu. Fakat o Eric Decker'Ä± ikna edinceye kadar dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez hamile kaldÄ±.

Ã‡iftin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Eric ve Jessie James Decker minik bebeÄŸin dÃ¼nyaya geliÅŸini de bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

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Jessie James Decker, artÄ±k doÄŸurmamakta kararlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterince kocasÄ± da onu kÄ±rmadÄ± ve operasyonu geÃ§irdi.

BÃ¶ylece dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebekten sonra Jessie James Decker'Ä±n isteÄŸi gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu.

ARTIK AÄ°LE TAMAM!Â

Zaten Jessie James de dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda yaptÄ±ÄŸÄ± artÄ±k bir kez daha anne olmak istemediÄŸini aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ifade etmiÅŸti.

O rÃ¶portajÄ±nda Denver adÄ±nÄ± verdikleri dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸi dÃ¼nyaya getirdikten sonra Ã¶ncekilerden daha uzun bir doÄŸum iznine ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti Jessie James.

Bu konuda "Yeni doÄŸmuÅŸ bir bebeÄŸim var. AyrÄ±ca toplamda dÃ¶rt Ã§ocuk annesiyim. Tam olarak hazÄ±r hissetmeden Ã¶nce iÅŸe dÃ¶nmek iÃ§in acele etmek istemiyorum" diye konuÅŸtu.

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Â Fox Digital'e dÃ¶rt Ã§ocuklu hayatÄ± ve gelecek planlarÄ±yla ilgili konuÅŸan Jessie James Decker, bir Ã§ocuk daha istemediÄŸini de tekrarladÄ±:"Bu benim son bebeÄŸim. Bu yÃ¼zden onunla geÃ§irdiÄŸim zamanlarÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacÄ± olan aileme de vakit ayÄ±rmak istiyorum. Benim iÃ§in aile her ÅŸeyden Ã¶nce gelir."

GECE UYKUSU YOK!

Jessie James Decker, yeni bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten sonra kendisini en Ã§ok zorlayan ayrÄ±ntÄ±nÄ±n geceleri uykusuz kalmak olduÄŸunu ekledi. "Åžu anda uzun sÃ¼re uyuyamÄ±yorum. BebeÄŸimi emziriyorum, bu yÃ¼zden de bÃ¼tÃ¼n gece uyanÄ±k kalÄ±yorum. Bu benim iÃ§in zor Ã§Ã¼nkÃ¼ ben uykuyu severim" dedi Decker.

SabahÄ±n erken saatlerinde uyanan kocasÄ± Eric Decker'Ä±n minik Denver'Ä±n bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸini sonra da kendisinin birkaÃ§ saat kesintisiz uyuduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Jessie James Decker, diÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun minik Denver'Ä±n bakÄ±mÄ± konusunda kendisine yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeri gelmiÅŸken Ã§iftin 9 yaÅŸÄ±nda Vivianne, 8 yaÅŸÄ±nda Eric Jd ve 5 yaÅŸÄ±nda Forrest adÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu da ekleyelim.

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Decker Ã§ifti 2013 yÄ±lÄ±nda evlendi. Aradan geÃ§en sÃ¼re iÃ§inde de dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu.

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