Dışarıdan hiç öyle görünmüyor ama... Üvey anneye sessiz intikam oyunu

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Özellikle de henüz 15 yaşında bir çocukken annesini kaybettikten sonra sanki milyonlarca kişi kendini onu ellerinde büyütmüş gibi hissetti. Tıpkı artık düşman gibi olduğu kardeşi Harry gibi!

Gönüllerin Prensesi Diana'nın iki öksüz çocuğu annelerinin tabutu ardından, başları önünde yürüyen halleriyle kazındı hafızalara. Aradan yıllar geçse de o anlar hiç unutulmadı.

Sonra William'ın babası Charles belli ki gerçekten sevdiği Camilla ile evlendi. İki kardeş yine olması gerektiği gibi davrandı.

William ile Harry, içlerinden geçeni asla dışarı vurmadan babalarının düğününe katıldı. Ondan sonra da ne zaman kamuoyu karşısında Camilla ile bir araya gelseler profesyonelliklerinden ödün vermediler.

Hatta William'ın ailece katıldıkları etkinliklerde üvey annesi Camilla'yı yanaklarından öperken görüntüleri de kim bilir kaç kez objektiflere yansıdı.

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KAPALI KAPILAR ARDINDA DURUM PEK ÖYLE DEĞİL

Ama belli ki kapalı kapılar ardında olup bitenler tam anlamıyla böyle değil.

Babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen babasının yerine Galler Prensi oldu William. Bu değişimle birlikte babasının veliahtlığı sırasında kullandığı bazı unvanlar, görev ve yetkiler de ona geçti.

Bunlardan biri de Cornwall Dükü unvanı. Bir başka deyişle William, babasının tahta oturmasından sonra Cornwall Dükalığı'nın başına da geçti.

İşte yaşanan son gelişme de bununla bağlantılı. Bu unvanı aldığı andan itibaren Cornwall Dükalığı'nın bütçesini düzenleme ve gerekli değişiklikleri yapma yetkisi William'ın oldu.

ÜVEY TEYZESİNİN GÖREVİNE SON VERDİ

Prens William,bu yetkisi kapsamında üvey annesi Kraliçe Camilla'nın kız kardeşi Annabel Elliot'ı Dükalığa bağlı olarak sürdürdüğü işten çıkardı.

Olayı biraz daha açarsak... Camilla'nın kız kardeşi Annabel Elliot, Cornwall Dükalığı'na bağlı bir iç mimar sıfatıyla bordrolu olarak çalışıyordu.

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William, artık kendi yetkisinde olan dükalığın yeni yıl bütçesinin hazırlanması sırasında Annabel'i bu görevinden aldı. Annabel Elliot'ın hizmetlerinden yeni dönemde yararlanılmayacağı açıklandı.

Bu arada hemen not edelim... Cornwall Dükalığı, Cornwall Dükü'ne yani tahtın ilk sıradaki varisine gelir sağlıyor. Bütçesi de Dük tarafından kontrol altında tutuluyor.

CHARLES TARAFINDAN BU GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Annabel Elliot, kardeşi Camilla'nın o dönemde Cornwall Dükü olan Charles ile evlenmesinden sonra bu göreve getirildi.

Charles'ın bu unvanı taşıdığı süre içinde de iç mimar olarak görev yaptı. Fakat William'ın yeni kararıyla bu görevinden alındı.

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Bu arada Annabel'in, Camilla kraliçe olduktan sonra onun nedimesi olarak görev yaptığını da not düşelim.

Öte yandan Annabel Elliot ile Prens William arasında herhangi bir husumet olmadığı, bu görevden almanın bu yüzden gerçekleşmediği de konuşulanlar arasında.

Fakat çok uzun bir süredir aslında Camilla ile William'ın arasının öyle dışarıdan göründüğü kadar iyi olmadığı da konuşuluyor.

Durum böyleyken William ile Camilla'nın ilişkisi hakkında uzun süredir kapalı kapılar ardından sızan başka iddialar da var. Bunları da bir hatırlayalım isterseniz.





WILLIAM'IN KATE İLE EVLENMESİNE SICAK BAKMAMIŞTI

Aslında daha evlilik yoluyla aileye katılmadan önce Camilla'nın Kate'e pek sıcak bakmadığı haberleri gündeme geliyordu sık sık.

O dönemde konuşulanlara göre Camilla, Kate'in halktan biri olduğunu ve aileye uygun olmadığını belirtmişti. William'ın onunla evlenmesine de sıcak bakmadığını gizlememişti.

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Bu iddialara bakılırsa da her ne kadar Camilla ile Kate toplum karşısında aynı ittifakın üyesi gibi bir görünüm sergilese de Camilla'nın gelinine karşı duygu ve düşünceleri tamamen değişmiş değil.

Charles ile William arasındaki gerilimin giderek arttığını belirten bu kaynaklar "William, Camilla'nın durmadan Kate'i iğnelemesinden ve hakkında olumsuz konuşmasından bıktı. Saraydaki bütün bu yalanların, ihanetlerin ve zehirli entrikaların artık sona ermesini istiyor" diye konuştu.

Aslına bakılırsa dışarıdan biri Prens Harry ile eşi Meghan Markle dışında İngiliz kraliyet ailesinin başka bir sorunu olmadığını düşünebilir.

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'O SİZİN BABAANNENİZ DEĞİL'

Çünkü özellikle de Charles'ın kral olmasından sonra ailenin en göz önünde üyeleri olan iki çift halk karşısında çok mutu ve uyumlu gibi görünüyor. Fakat, belli ki aslında aralarında derin bir çatlak önceden beri vardı ve giderek de ara açılıyor.

Bu konuda bazı iddialar daha önce de konuşulmuştu. Her ne kadar William, babası Charles ile Camilla'nın düğün törenine katılmış olsa da hatta gülümseyerek üvey kardeşlerine sevecen davransa da aslında Camilla'yı çok da benimsemedi.

Hatta bir iddiaya göre çocukları George, Charlotte ve Louis'ye Camilla'yı babaanneleri olarak tanıtmadı.

Bu konuda İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre William çocuklarına "Camilla sizin babaanneniz değil, dedenizin karısı. Sizin üç tane büyük ebeveyniniz var. Biri Charles, diğerleri de anneniz Kate'in annesi Carole ile babası Michael "diye aile ilişkilerini anlattı.

Eğer bu söylentiler doğruysa İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry gerilimi bile unutulup gidecek. Çünkü görünüşe göre bu kez Kral Charles ile bir numaralı veliahtı Prens William ve tabii ki eşleri arasında gerçek "taht oyunları" yaşanacak.