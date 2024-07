Ne kadar acı varsa hepsini yaşadı... Ünlü oyuncu ilk kez kalbini açtı: "Sürekli ölümü düşünüyorum"

Haberin Devamı

Bunlar herkesin gözü önünde yaptıkları. Bir de söylemeden ve göstermeden yaptığı iyilikler var ki bunlar kimi zaman gün yüzüne çıkıyor elbette.

Bu ünlü oyuncu aslında özel hayatı ve iç dünyası konusunda da çok ağzı sıkı. Ama geçtiğimiz günlerde bu konuda ilginç bir açıklama yaptı... Her zaman ölümü düşündüğünü söyledi.

'HER ZAMAN ÖLÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM'

İyi kalpliliğine değindiğimizde Keanu Reeves'den söz ettiğimizi anladınız zaten büyük olasılıkla. Son birkaç yıldır yaşıtı olan birçok meslektaşının aksine sevgilisini kendi akranları arasından seçmesiyle de konuşulan Reeves, yaptığı açıklamayla gündemde...

59 yaşındaki Keanu Reeves'i herkes ünlü bir oyuncu olarak tanıyor zaten. Bunun yanı sıra müzisyenliğini de bilmeyen yok. Yıldız, bütün bu özelliklerine bir yenisini daha ekledi. İlk kez bir resimli roman kaleme aldı. Reeves, The Book of Elsewhere adlı kitabıyla bundan böyle bir roman yazarı olarak da anılacak.

Reeves, İngiliz bilim kurgu yazarı China Mieville işbirliğiyle yazdığı bu kitabında ölümsüz bir savaşçının öyküsünü anlatıyor. Kitabın kahramanı olan bu savaşçı, ölümsüz ama bir yandan da ölebilmeyi istiyor.

Reeves, bu yeni kitabının tanıtım kampanyası kapsamında BBC'ye bir röportaj verdi. Birlikte müzik yaptığı Dogstar adlı grubun Manchester konserinin ardından Londra'ya geçen Reeves, sürekli ölümü düşündüğü açıklamasını da işte o röportaj sırasında yaptı.

ÇİZGİ ROMAN BİLİM KURGU YAZARI MIEVILLE İLE İŞBİRLİĞİNİN BİR ÜRÜNÜ

Reeves öncelikle bu kitap konusunda da her zamanki mütevazılığını sürdürdü. "Romanı ben yazmadım China yazdı" diye konuştu. Mieville'e göre ise Reeves, mütevazılık konusunda işi fazla ileri götürüyor. Eğer onun dikkatli ve titiz çalışması olmasaydı bu kitap da ortaya çıkmazdı.

Bu arada küçük bir not... Reeves'in "sürekli ölümü düşünüyorum" diyerek yine bu konuya yoğunlaşmasına neden olan The Book of Elsewhere bir çizgi roman. Kitap, Reeves'in yaratıcısı olduğu BRZRKR adlı serinin bir parçası olarak piyasaya çıkıyor.

Reeves bu röportaj sırasında 59 yaşında bir insan olarak sürekli ölümü düşündüğünü itiraf etti. "59 yaşındayım ve sürekli ölümü düşünüyorum" dedi.



İnsanoğlunun ölümlülüğü konusunda bilinçli olan Reeves, aslında bu durumun karamsar bir yaklaşım olmadığını da belirtti: "Umarım bu söz yaralayıcı değildir. Umarım aldığımız nefesin ve sahip olduğumuz ilişkilerin kıymetini bilme konusunda bizi duyarlı hale getirir" diye konuştu.

GEÇ YAŞINDAN BERİ DÖRT BİR YANINDA ÖLÜMÜ GÖRDÜ

Aslına bakılırsa Keanu Reeves'in sürekli olarak ölümü düşünmesinin altında yatan çok önemli nedenler var. Çünkü çok genç yaşından beri çevresinde çok ölüm gördü. 1993 yılında en yakın arkadaşı ve dönemin ünlü oyuncularından biri olan River Phoenix, henüz 23 yaşındayken aniden öldü.

Bundan altı yıl sonra nişanlısı Jennifer Syme, ünlü aktörle yaşadıkları aşkın meyvesi olan kızı Ava'yı ölü olarak doğurdu. Yani Reeves, çocuğunu kaybetti. Sadece iki yıl sonra da Reeves'in bu acı olaydan sonra yollarını ayırdığı nişanlısı Syme bir trafik kazasında hayata veda etti.

Reeves'in kız kardeşi kan kanserine yakalandı ve ölümden döndü. Daha 20'li yaşlarından bu yana insanın bu dünyada geçici olduğunun, günün birinde öleceğinin bilincinde.

Bu konuda 2019 yılında Stephen Colbert'ın programına katıldığında da onun sorduğu soruya ilginç bir yanıt vermişti... Colbert, ünlü oyuncuya "Biz öldüğümüzde ne olacağını düşünüyorsun?" diye sordu.

Reeves de kısa ve net bir yanıt verdi: "Bizi sevenlerin bizi özleyeceğini düşünüyorum."

Keanu Reeves, yaşıtı olan birçok meslektaşının aksine yarı yaşında bir sevgiliyle hayatı paylaşmıyor. Onun sevgilisi Alexandra Grant, 51 yaşında. Çiftin kendinden emin ve mutlu bir ilişkisi var.

KAZANCININ YÜZDE 70'İNİ KANSER ARAŞTIRMALARINA BAĞIŞLADI

Reeves 2022 yılının ocak ayında Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamasıyla gündeme gelmişti. Bunun temelinde ise kız kardeşinin de yıllar önce kan kanseriyle mücadele etmesi ve hastalığı yenmesi.

Keanu Reeves'in kariyeri açısından çok önemli bir kilometre taşı olan 1999 tarihli Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini lösemi araştırmaları için bağışladığı önceki yılın başında ortaya çıkmıştı.

Reeves'e bu film için önce 10 milyon dolar ödendi, sonra da film gişede büyük başarı kazanınca 35 milyon dolar daha ekledi kazancına. ABD basınında yer alan haberlere göre Reeves, bu kazancının yüzde 70'ini, lösemiyle ilgili araştırmalarda harcanması için bağışladı.

Reeves; genel anlamda iyi kalpli biri elbette ama bu konuda bu kadar yüksek bağış yapmasının kendisi için çok özel bir nedeni var.

Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, tam 10 yıl boyunca lösemi tedavisi gördü. 1991 yılında teşhis alan Kim, hastalığının gerileme sürecine girdiği 2001 yılına kadar doktorlarıyla birlikte büyük bir mücadele verdi.

Kim Reeves, bugün 55 yaşında, ağabeyi Keanu ise her zaman onun yanında. Kardeşinin yaşadığı bu hastalık deneyimi sırasında Keanu Reeves, kamuoyuna çok da fazla duyurmadan bir vakıf kurdu.

Kazanç amacı gütmeyen vakıf aracılığıyla da yıllar boyu lösemi ile ilgili konularda ihtiyaç içinde olanlara yardım etmeyi sürdürdü. Reeves bu vakfı neden bu kadar gizli tuttuğunu ise "Adımı o vakıfla ilişkilendirmek istemedim. Vakfın, yapacaklarını kendi başına yapmasını istedim" diyerek anlatmıştı.

DUBLÖR EKİBİNE PAHALI HEDİYE: Hollywod'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptı.57 yaşındaki Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaşık 86 bin TL değerinde. John Wick 4 filminde görev alan beş dublör, Reeves tarafından hediye edilen saatlerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Saatlerin üzerinde her dublörün adının yazılı olduğu görüldü.





ÇOCUKLUĞU ÇOK DA KOLAY GEÇMEDİ

Reves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves.

O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti. Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in.

Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di.

Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi.

Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi.

Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.