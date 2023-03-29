Özel hayatı hakkında ilk kez böyle konuştu: Tatlı sevgilimle yatakta birbirimize baktık ve gülmeye başladık

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ÖZEL ANLARIYLA İLGİLİ İPUÇLARI VERDİ

Başrol oynadığı filmin kamera arkasında çalışanlara değerli hediyeler veriyor... ağır set ekipmanlarını yokuş yukarı taşıyor... o kadar ünlü ve zengin olmasına rağmen metroya biniyor ve hatta yaşlı kişilere yer veriyor. herhangi bir yerde hayranlarıyla karşılaşınca onlarda uzun uzun sohbet ediyor. ama genel olarak bir tek şeyi yapmıyor.

Özel hayatıyla ilgili çok fazla ayrıntı vermiyor. Yani hayranları onun kiminle birlikte olduğu gibi özel yaşamını ilgilendiren ayrıntıları sadece onun gösterdiği kadarıyla biliyor. Ama son zamanlarda sanki bu kuralını da biraz gevşetmiş gibi. Çünkü bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilgili özel bazı anlar hakkında ipuçları verdi.





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MUTLULUK ANI

Zaten yukarıda ne kadar yardımsever olduğunu anlattığımızda hayranları, bu ünlünün Keanu Reeves olduğunu anladı. Bugüne kadar hiç evlenmeyen 58 yaşındaki Revees, ilişkisini 2019 yılında gözler önüne serdiği 49 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant ile yaşadığı bazı anları anlattı. Üstelik en özel olanlarını... People dergisine konuşan Keanu Reeves, Grant ile yaşadığı en yeni mutluluk anında neler yaptıklarını söyledi.

Son dönemde başrollerinden birini üstlendiği John Wick serisinin yeni halkasıyla gündemde olan Keanu Reeves'e "yaşadığı en son mutluluk anı" soruldu. O da bunun üzerineşunları söyledi: "Birkaç gün önce tatlı sevgilimle birlikte yataktaydık. Birbirimize gülümsüyorduk, gülüyorduk. Harika hissediyorduk. O anda yan yana olmak gerçekten çok güzeldi."

Özel hayatıyla ilgili son derece ketum olan Keanu Reeves'in bu açıklaması hayranlarını hem şaşırttı, hem de gülümsetti.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Yıllar geçmesine ve bir keresinde hem baba olmanın hem de nikâhın eşiğinden dönmesine rağmen Reeves, bugüne kadar hiç evlenmedi. Hatta Alexandra Grant ile el ele kameralar karşısına çıktığı 2019 yılına kadar hayatına uzun sürelerle kimseyi almadı. Fakat önceleri yakın arkadaşı olan Grant ile ilişkisini de saklama gereği duymadı.

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Aslına bakılırsa Keanu Reeves ile Alexandra Grant, 2009 yılından bu yana yakın arkadaştı. Hatta modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in ilk bir araya gelme nedeni de ünlü oyuncunun Ode to Happiness (Mutluluğa Övgü) ve Shadows (Gölgeler) adlı kitaplardı.

Alexandra Grant, iki yıl önce İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda Mutluluğa Övgü (Ode to Happiness) adlı kitabı kendisinin resimlediğini anlatmıştı. Bunun Keanu Reeves'e kendisi tarafından bir hediye olarak hazırlandığını belirtti. Grant'in anlattığına göre çizimleri de Reeves'e bir grup arkadaşlarıyla birlikte oturdukları sırada verdi. Bütün arkadaşları da onlara bu kitabın yayınlanmasını önerdi. Sonunda da kitap yayınlandı. Özetle Keanu Reeves ile Alexandra Grant'ın arasındaki yakınlaşma bu şekilde başlamış oldu.

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'KEANU ERKEK ARKADAŞIM' DEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Özel hayatını bütün meraklı gözlerden köşe bucak saklayan Keanu Reeves ile Alexandra Grant, 2019 yılında Los Angeles'ta yapılan LACMA Galası'nda ilk kez el ele kamera karşısına çıktılar. Aslında o ana kadar da gözlerden uzak bir şekilde flört ediyorlardı. Ancak bunu gizlemeyi başardılar. Hatta Grant'in arkadaşı Jennifer Tilly, o süreçte yaşadığı bir anı Page Six'e şöyle anlatmıştı: "Hatırlıyorum da birkaç yıl önce Alexandra bana 'Keanu Reeves benim erkek arkadaşım' dedi. Ben de ona 'Bekle.. Ne!' diye yanıt verdim."

HOLLYWOOD'A FİLMLERDE OYNAMAYA GELDİM: Peki Keanu Reeves, neden özel hayatını bu kadar gözlerden uzak tutuyor. Bunu da bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Filmlerde oynamak için Hollywood'a geldim. Bu fırsatı bulduğum için gerçekten minnettarım. Ama sadece özel hayatını gizli tutmak isteyen biriyim."





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BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞADI

Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisinedeniyle uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir Trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi.

Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.

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KIZ KARDEŞİ LÖSEMİYE YAKALANINCA...

Reeves her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da onunla ilgili bazı ayrıntılar her zaman gündemin ilk sıralarında kaldı. Bunlardan biri doğmamış bebeğinin ölümüydü diğeri de kız kardeşinin lösemiye yakalanması ve bu süreçte Reeves'in gösterdiği çabalardı.

Bir süre önce Keanu Reeves'in, kariyeri açısından çok önemli bir kilometre taşı olan 1999 tarihli Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini lösemi araştırmaları için bağışladığı ortaya çıkmıştı. Reeves'e bu Film için önce 10 milyon dolar ödendi, sonra da film gişede büyük başarı kazanınca 35 milyon dolar daha ekledi kazancına. ABD basınında yer alan haberlere göre Reeves, bu kazancının yüzde 70'ini, lösemiyle ilgili araştırmalarda harcanması için bağışladı.

Reeves; genel anlamda iyi kalpli biri elbette ama bu konuda bu kadar yüksek bağış yapmasının kendisi için çok özel bir nedeni var. Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, tam 10 yıl boyunca lösemi tedavisi gördü. 1991 yılında teşhis alan Kim, hastalığının gerileme sürecine girdiği 2001 yılına kadar doktorlarıyla birlikte büyük bir mücadele verdi. Kim Reeves, bugün 55 yaşında, ağabeyi Keanu ise her zaman onun yanında.





ONUN EVİNİN YAKININA TAŞINDI

Oyuncu, kardeşi Kim'in sağlığına kavuşması uğruna tam 5 bin dolar harcadı basına yansıyan haberlere göre. Bu arada sırf tedavisi sırasında ona destek olabilmek için evini satıp ona yakınına taşındı. Bu özel durum, Matrix filminin çekimlerinin ertelenmesine de neden oldu. Reeves bu durumu bir röportajında "Kim benim için her zaman oradaydı, ben de her zaman onun yanında olacağım" diyerek kardeşi ile aralarındaki bağın ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne sermişti.

Kardeşinin yaşadığı bu hastalık deneyimi sırasında Keanu Reeves, kamuoyuna çok da fazla duyurmadan bir vakıf kurdu. Kazanç amacı gütmeyen vakıf aracılığıyla da yıllar boyu lösemi ile ilgili konularda ihtiyaç içinde olanlara yardım etmeyi sürdürdü. Reeves bu vakfı neden bu kadar gizli tuttuğunu ise "Adımı o vakıfla ilişkilendirmek istemedim. Vakfın, yapacaklarını kendi başına yapmasını istedim" diyerek anlatmıştı.

Keanu Reeves 2021 yılında da Idaho'da kanser hastası çocuklar için faaliyet gösteren bir yaz kampı olan Camp Rainbow Gold yararına online bir müzayedeye katıldı. Bunun sonucunda 19 bin dolar ödeyen bir kişi Reeves ile bir online uygulama üzerinden buluştu.





ÇOCUKLUĞU DA ZOR GEÇTİ: Keanu Reeves, henüz 3 yaşındayken babası tarafından terk edildi.

Reves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti. Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.





'GÖSTERİŞ DEĞİL, GERÇEK'

Metroda kadınlara ya da yaşlılara yer veriyor... Hayranlarıyla ya da meslektaşlarıyla fotoğraf çektirirken onları rahatsız etmemek için sarılıyormuş gibi yapıyor ama asla onlara dokunmuyor. Bir bankta oturup bir sandviçle öğle yemeğini geçiştiriyor. Set çalışanlarına karşı son derece kibar ve mütevazı asla kapris yapmıyor. Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri içi söylense inananı aç olur. Ama söz konusu kişi Keanu Reeves olunca durum biraz değişiyor.

Her ne kadar bazı kişiler onun bu mütevazılığının bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu ileri sürse de çalışma arkadaşlarına göre Keanu Reeves tam da göründüğü gibi biri.Keanu Reeves ile 2014 yılında John Wick adlı filmde birlikte çalışan Avustralyalı oyuncu Toby Leonard Moore, ünlü oyuncu hakkında bütün söylenenlerin gerçeği yansıttığını anlattı. Keanu Reeves'in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili şehir efsanesi gibi anlatılan her şeyin yüzde 100 gerçek olduğunu belirtti.

Kim dışında Karina adında bir kız kardeşi daha olan Keanu Reeves annesi Patricia Taylor ile de çok iyi geçiniyor. Geçmiş yıllarda Oscar töreninde de annesi oyuncuya eşlik etmişti.