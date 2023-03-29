Fena aldatılmıştı: 'Gizemli sevgiliye sarılmak için gün sayıyor' iddiası

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YENİ AŞK İDDİASI

Bu durum, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı varmış gibi görünen Shakira için de geçerli elbette. 12 yıl boyunca birlikte olduğu futbol yıldızı Gerard Pique tarafından, Clara Chia Marti ile aldatılan Shakira için ilk şok sarsıcı oldu. Barselona'da birlikte yaşadıkları evin buzdolabında bulduğu çilek reçeli sayesinde aldatıldığını netleştiren Shakira, canı yanarak da olsa gerçeği kabullendi.

Ayrılığın ilk döneminde toparlanmakta zorlanan ve bütün enerjisini oğulları Milan ile Sasha'ya yönlendiren Shakira, ileri sürülenlere göre tamamen hayata döndü. Hatta yeni bir aşka yelken açtı. Gelin, ünlü şarkıcıyla ilgili iddialara biraz daha yakından bakalım.

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Bu iddialara göre 46 yaşındaki Shakira, Pique ile birlikte yaşadığı Barselona'yı geride bırakmaya hazırlanıyor. Böylece kendisi için iyi başlayıp kötü biten, acı anılarla dolu bu kenti olabildiğince unutup yeni bir hayata başlayabilecek. Hedefi ise Miami. Çünkü onu orada bekleyen birisi var.

İspanyol basınının ileri sürdüğüne göre artık Shakira'nın da bir sevgilisi var ve onu ABD'nin Miami kentinde bekliyor. Bu yüzden bir an önce bavullarını toplamak için gün sayıyor. İleri sürülenlere göre önümüzdeki nisan ayının ortalarında iki oğlu Sasha ve Milan'ın okulları yarı yıl tatiline girer girmez Shakira da soluğu 'gizemli' sevgilisinin yanında alacak.

MAGAZİN BASINI İZ SÜRÜYOR

Shakira ile ilgili bu iddialara yol açan da sık sık Miami'ye gitmesi. İspanya'da yayınlanan Socialite ve OKDiario adlı yayın organları, güzel şarkıcının sık sık Miami'ye gidip orada yaşayan sevgilisiyle buluştuğunu ileri sürüyor. Bu arada hatırlatmak gerekir ki Shakira'nın bir de Miami'de bir evi var.

İşte zaman zaman oraya gittiğinde de Miami'de yaşayan o gizemli adamla buluşuyor. Bu iddialara göre birliktelik dört ay önce başladı. Ancak Shakira, bu konuda ser verip sır vermiyor. Yani en azından şimdilik sevgilisini gizli tutmayı tercih ediyor. Ama magazin basını Shakira'nın her hareketini sıkı sıkıya takip ediyor ve bu gizemli adamın kimliğini ortaya çıkarmak için iz sürüyor.

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SPOT IŞIKLARI YİNE ONA DÖNECEK: Bir zamanlar gündeme damgasını vuran Shakira ile Gerard Pique'nin aşkı artık tarihe karıştı. Şimdi iddialara bakılırsa Shakira'nın hayatında yeni bir dönem başlamış gibi görünüyor. Elbette yıldızın hayatına girdiği ileri sürülen 'gizemli sevgili' ortaya çıktığında spot ışıkları yine Shakira'nın üzerine yönelecek.

Çünkü bu durum her zaman böyle oldu, şimdi de farklı bir gelişme olmayacak. Bu noktada yeri gelmişken Shakira'nın geçmişte çok konuşulan, manşetlerden inmeyen aşklarını da bir hatırlayalım.

Shakira, müzik dünyasındaki kariyerinin ilk dönemlerinde kendisinden 16 yaş büyük olan Porto Rikolu oyuncu, model ve şarkıcı Osvaldo Rios ile flört ediyordu. Özellikle de bu yaş farkı yüzünden çift, çok fazla dikkat çekiyordu.

Bu ilişki bittiğinde Shakira yine çok dikkat çeken bir aşk yaşamaya başladı. Bu kez ilişkinin her iki kahramanı da meraklı bakışları üzerinde topluyordu. Çünkü Shakira, Antonio de La Rua (yukarıda) ile flört ediyordu. Bir avukat olan genç adam, aynı zamanda Arjantin'in eski başbakanlarından Fernando de La Rua'nın oğluydu.

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Sonra Shakira için Gerard Pique devri başladı. Onları bir araya getiren ise 2010 FIFA Dünya Kupası oldu. Shakira, kupa için hazırladığı Waka Waka adlı şarkısının klip çekimlerinde yakınlaştığı Pique ile romantik bir ilişkiye başladı. Bu ilişki de manşetlerden inmedi. Bunun da birçok nedeni vardı. Bu kez ilişkide sevgilisinden 10 yaş büyük olan taraf Shakira'ydı. Ayrıca Pique de yeşil sahaların en parlak yıldızlarından biriydi.

İlişki süresince iki tane çocukları olunca herkes onlardan bir evlilik haberi beklemeye başladı. Fakat ikisi de buna sıcak bakmayıp o şekilde mutlu olduklarını savundu.

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Ama günün birinde Pique'nin sevgilisini aldattığı haberleri duyuldu. Sonrası malum... Gerard Pique, genç sevgilisi Clara Chia Marti ile ilişkisini artık saklamıyor. Şimdi sıra Shakira'nın, Miami'de onu beklediği ileri sürülen gizemli sevgilisinin ortaya çıkarılmasında.