Adriana Lima kızını artık gizlemiyor: İşte benim canım

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İKİ KIZIYLA BİRLİKTE KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTI

Ama 41 yaşındaki Adriana Lima, büyük olasılıkla en çok ailesinin yanındayken mutlu ve "tamamlanmış" elbette sonuç olarak da güzel görünüyor. Bunun son örneğini de geçen hafta sonu sevgilisi Andre Lemmers, onun eski ilişkisinden dünyaya gelen çocukları ve Marko Jaric ile yaptığı evlilikten sahip olduğu iki kızıyla birlikte gittiği bir gösteride gözler önüne serdi.

Kısa bir süre önce Andre Lemmers'ten dünyaya gelen oğlu Cyan'ı evde bırakan Adriana Lima, geri kalan dört çocukla birlikte Los Angeles'ta Cirque du Soleil'in gösterisini izlemeye gitti. Gösteriden önce de Lima ve Lemmers, çocuklarıyla birlikte kırmızı halıda objektiflere poz verdi. O anlarda da Lima'nın eski eşinden dünyaya gelen kızları Valentina ve Sienna dikkat çekti.

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BÜYÜK KIZI, LIMA'NIN BOYUNA YETİŞTİ

Lima'nın, basketsolcu Jaric ile 2009- 2016 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen ilk göz ağrısı 13 yaşındaki Valentina, annesine yetişen boyuyla herkesin ilği odağı oldu. Görünüşe göre henüz çocukluk çoğundan çıkmayan Jalentina Jaric Lima, boyu 1.78 santim olan annesini de yakın bir zamanda geride bırakacak. Bu arada Valentina'nın babası Marko Jaric'in boyunun 2 metrenin üzerinde olduğunu da hatırlatalım. Adriana Lima'nın eski eşinden 10 yaşında olan Sienna adında bir kızı daha bulunuyor.

Aslına bakılırsa Adriana Lima, kızları Valentina ve Sienna'yı genel olarak spot ışıklarından uzak tutuyor. Kimi zaman sosyal medya hesaplarından paylaştığı bazı fotoğrafların dışında onları meraklı gözlerden de kameralardan da uzak tuttu. Bu kez ise bu kuralarını bozdu ve kızlarıyla yan yana poz verdi.

LEMMERS'İN İKİ ÇOCUĞU DA YANLARINDAYDI

Gecede Lima'nın iki kızının yanı sıra sevgilisi Lemmers'in biri kız diğeri erkek iki çocuğu da yer aldı. Adriana Lima ile Andre Lemmers'in bir de ortak çocuğu var. 40 yaşından sonra üçüncü kez hamile kalan Lima, geçen yıl ağustos ayında Cyan adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

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Uzun yıllar Victoria's Secret modeli olarak görev yapan sonra da podyumda gözyaşları içinde emekli olan Lima, oğlunun dünyaya gelişini de sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Lima o paylaşımında Lima o paylaşımda bebeklerine isim olarak seçtikleri Cyan'ın; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazdı. Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarının bulunduğu Pasifik Okyanusu'nun rengi olduğunu belirtip sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi. Dünyamıza hoş geldin Cyan Lime Lemmers" satırlarını ekledi.

MİNİK OĞLUNU TAKİPÇİLERİYLE TANIŞTIRDI

Lima daha sonra da FIFA Dünya Kupası'nın konuğu olarak gittiği Katar'da oğlu Cyan ile sevgilisi Andre Lemmers'in birlikte çekilen bir pozunu paylaştı. Lima'nın bu paylaşımına da yine duygu dolu satırlar eşlik etti: " Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvanın verdiği mutluluğu görüyor" diye yazdı. Lima, yakında Cyan'ın ablalarıyla buluşup tekrar büyük ve mutlu bir aile olacaklarını belirtti.

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Bu arada Adriana Lima, üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonra hamilelik kilolarını bir türlü verememesiyle çok konuşulmuştu. Geçen yılın son ayında Katar'da bir defilede podyuma çıkan Lima'nın eski görüntüsünün yerinde yeller estiği gözlerden kaçmamıştı.

SİYAHLARI ÇIKARDI KIRMIZI GİYİNDİ

Bütün ailesiyle gittiği Cirque Du Soleil gösterisinden birkaç gün sonra Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte bu kez bir galaya katıldı. Kırmızı bir elbise giyen Lima'nın keyfi o gece yerindeydi.

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VERDİĞİ KİLOLARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Onunla ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı ise hamilelik kilolarını biraz da olsa vermiş olmasıydı. Lima, o galada kameralar karşısında sevgilisiyle birlikte uzun uzun poz verdi ve uçan öpücükler gönderdi.

ADRIANA LIMA ALDATILINCA BOŞANDI

Adriana Lima ile eski eşi kızlarının babası basketbolcu Marko Jaric, 2009 yılında evlendi. Fakat çift, iki çocuklarına rağmen 2016'da boşandı. Buna da Jaric'in Lima'yı aldatması neden olarak gösterildi. Üstelik de Jaric'in yasak ilişki yaşayıp karısı Adriana Lima'yı aldattığı kişi Miami'deki evlerinin komşusu olan evli bir kadındı. O dönemde söz konusu kadının çok zengin bir adamla evli olduğu da konuşuldu.

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Üstelik yine ileri sürülenlere göre bu ilk kez olmuyordu. Çünkü Jaric, Lima'yı daha önce de aldatmıştı. Hatta Adriana Lima bütün bunların farkındaydı. İşte o en son aldatmada "Bir kez affettim bir daha yapmam" dediği de basına yansıyan iddialar arasında yer aldı. O noktadan sonra da Lima bir daha Jaric'e dönmedi.

Lima'nın eski eşi Marko Jaric, kızlarıyla sık sık buluşuyor.

TÜRK SEVGİLİLERİYLE ÇOK KONUŞULDU

Adriana Lima, bir dönem Türk sevgilileriyle yaşadığı aşklarla da konuşulmuştu. Önce Metin Hara ile birlikte olan Lima daha sonra Türk iş insanı Emir Uyar ile kısa bir ilişki yaşadı. Ondan ayrıldıktan sonra da şu andaki sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte olmaya başladı. Çift, kısa süre önce aralarına katılan minik Cyan ile beş çocuklu bir aile oldu.

O TEKLİFİ KABUL ETSEYDİ 'PRENSES'OLACAKTI

Adriana Lima, bir yandan mesleğinde giderek yükselirken diğer yandan da özel hayatıyla her zaman çok konuşuldu. Adriana Lima, basketbol yıldızı Marko Jaric ile evlenmeden önce Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gündemdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Yani eğer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugün Avrupa'nın o küçücük ülkesinde prenses olarak