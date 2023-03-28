Kızı sordu, ünlü yıldızın omuzları düştü: Ama anne, bu çocuk istismarı! Benim yapmama izin verir miydin?

Haberin Devamı

KAMERA KARŞISINDA GEÇMİŞİYLE HESAPLAŞIYOR

Aradan yıllar geçti. Eski gösterişli günleri geride kalsa bile yine de mesleğinin en çok parlayan yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.Ama hayatında değişen başka ayrıntılar oldu. Evlendi, iki çocuk sahibi oldu ve bir daha asla gençlik yıllarındaki kadar cüretkar filmlerde rol almadı.

Bu ünlü oyuncu, son birkaç aydır geçmişine dair yaptığı itiraflarla adından söz ettiriyor. Bunun nedeni de onun çocuk yaşta şöhret kazandığı filmden yola çıkılarak hazırlanan bir belgesel. Biraz da bu sebeple, neredeyse "soluksuz" bir biçimde geçmişiyle hesaplaşıyor. Yıllar boyunca sadece kendisine sakladığı bütün özel anılarını gözler önüne seriyor. Son günlerde de yine yaptığı açıklamalarla gündemin ilk sıralarında.

Gözden Kaçmasın Yıllarca gizlediği tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarım deliye döndü Haberi görüntüle





Haberin Devamı

ANNESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİ DOLU SÖZLER

Bu sözünü ettiğimiz kişi, 80'lerde ve 90'larda güzelliğin simgesi olarak nitelendirilen Brooke Shields. Bugün 57 yaşında, iki genç kız annesi olan Shields, yine katıldığı bir programda geçmişiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Hatta her zaman kelimenin tam anlamıyla "cansiperane" bir şekilde savunduğu annesini bile düşük dozda da olsa eleştirdi.

Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği ve kendisine 1978 yılında bir çocukken şöhret kazandıran Pretty Baby (Güzel Bebek) adlı filmle aynı adı taşıyan belgeselde kızları 19 yaşındaki Rowan ile 16 yaşındaki Grier'in kendisinin eski filmlerine gösterdiği tepkiden söz etti.





'KIZLARIMIN AYNI ŞEYİ YAPMASINA ASLA İZİN VERMEZDİM'

Brooke Shields, belgeselin, duygularına hakim olamadığı o bölümünde iki kızı Rowan ve Grier ile 11 yaşında bir çocukken oynadığı ve bir hayat kadınını canlandırdığı Pretty Baby adlı filmi masaya yatırdı. Shields, bir yetişkin olarak o filmle ilgili düşünmekte zorlandığını belirtip aynı şeyi kendi kızlarının yapmasına izin vermeyeceğini anlattı. Yani onun yaşındayken benzer bir yapımda kızlarının rol almasına asla razı gelmeyeceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Louis Malle'in üstlendiği Pretty Baby adlı filmde Shields, bir hayat kadınının kızını canlandırıyordu. O filmde de kendisinden yaşça büyük Keith Carradine'ın oynadığı karakterle öpüşmesi gerekti senaryoya göre. Brooke Shields, annesi Terri Shields'ın bu öpüşme sahnesinde neden kendisine yardım etmediğini anlamadığını sözlerine ekledi.





'BU ÇOCUK İSTİSMARI! BENİM YAPMAMA İZİN VERİR MİYDİN?'

Belgeselin söz konusu bölümünde Shields'in Chris Henchy ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Rowan, Pretty Baby filmini izlemeyi reddedip olup biteni "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi. Sonra da annesine şu can alıcı soruyu yöneltti: " Benim 11 yaşındayken bunu yapmama izin verir miydin?" Bu çarpıcı soruya Shields'ın verdiği yanıt ise kesin bir "hayır" oldu ve bir anda omuzları düştü.

Haberin Devamı

The Times'a verdiği röportajda Brooke Shields, bu filmi neden yaptığı konusunda kızlarıyla tartışmakta zorlandığını gizlemedi. Bu konuda şunları söyledi güzel oyuncu: "Kızlarımla oturup onların karşısında annemi yargılamak çok zordu. Bana bu konuyu sorduklarında 'Aman Tanrım, bunu itiraf etmeliyim' düşüncesine kapıldım"diye konuştu. Daha sonra ise sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir sanattı" diyebilirim. Ama annem,nasıl bunun doğru olduğunu düşündü bunu bilmiyorum."





ÖLÜNCEYE KADAR KARİYERİNİ ANNESİ YÖNLENDİRDİ

Aslında belgeselde de bu sözlerle anlattığı annesi Teri Schmon yani daha çok bilinen adıyla Teri Shields, yıllardır tartışmaların odak noktasında yer alıyor. Teri yakından tanıyanların belirttiğine göre kendisi oyuncu olmaya hevesliydi. Ama belli ki kendisinin gerçekleştiremediği bu hevesini kızı üzerinden gerçeğe dönüştürmek istedi.

Haberin Devamı

Daha küçücükken bir reklam filminde oynadı. Sonra da kendisine ün kazandıran o film geldi: Pretty Baby. O sırada henüz 12 yaşındaydı. İleri sürülenlere göre yapımcılar bu rol için o sırada 14 yaşında olan Jodie Foster'ı istedi ama yönetmen Louis Malle'in tercihi Brooke Shields'den yanaydı. Sonunda da onun istediği oldu.

Gözden Kaçmasın Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar Haberi görüntüle

'BUGÜN OLSA BU FİLM ÇEKİLMEZDİ'

O kadar küçük bir çocukken 29 yaşındaki rol arkadaşı Keith Carradine ile öpüşme sahnesinde bile rol aldı Shields. Söz konusu film, çok ağır biçimde eleştirildi. Shields filmde Susan Sarandon'ın canlandırdığı bir hayat kadınının New Orleans'ın 'kırmızı fener sokağında' onunla birlikte yaşayan kızını oynuyordu. Film, çok ağır eleştiriler aldı. Fakat Shields bunlara karşı durdu. Pretty Baby'nin, içinde yer aldığı en yaratıcı ve sanatsal çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Ama şunu da ekledi: "Bugün olsa bu yaşta bir oyuncuyla bu film çekilmezdi."

Haberin Devamı

Kariyeri boyunca Shields'ın yanında hep annesi Teri vardı. Teri Shields'ın öldüğü 2012 yılına kadar da bu durum böyle devam etti.