Kate'in var ben de taç istiyorum!

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KATE VE WILLIAM TAM KADRO ORADA OLACAK

Bu işin bir yanı... Şimdi herkes Kral 3. Charles'ın taç giymesini, o sırada kimlerin tören yerinde nasıl görüneceğini, kimlerin davetli olduğunu merak ediyor. Ama merak edilen başka bir ayrıntı daha var... Ona da bir bakalım.

Charles'ın ilk sıradaki varisi Galler Prensi William, karısı Galler Prensesi Catherine, büyük olasılıkla üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile birlikte törende yer alacak. Hatta bu üç çocuğa bazı görevler verileceği de konuşuluyor. Özetle, Charles'ın büyük oğlu William'ın tüm ailesiyle birlikte orada olacağı kesin.

EĞER GİDERLERSE BAŞROL ONLARDA OLMAYACAK

Asıl merak edilen ise küçük oğul Harry ile karısı Meghan ve çocukları Archie ve Lilibet'in törene katılıp katılmayacağı. Bu yılın başında piyasaya çıkan Spare (Yedek) adlı kitabında ve onun tanıtımı için verdiği röportajlarda ailesini yerden yere vuran Harry ile karısının törene davet edildi. Hiçbir ipucu bulunmayan ayrıntı ise çiftin bu törene katılıp katılmayacağı.

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İşte bu konuda kraliyet uzmanlarının çeşitli görüşleri ve yorumları var. En çok öne çıkan yorum, Harry ile Meghan'ın o törene katılacağı. Bu konudaki iddialara göre çift, taç giyme sırasında orada olacak. Ama bir ayrıntı var: Artık onlar çalışan kraliyet ailesi üyeleri olmadıkları için diğer kıdemli üyelerle aynı bölümde oturamayacak, törenin "başroldeki" kişileri arasında yer alamayacak. Toparlarsak "izleyici" konumunda olacaklar.

MEGHAN MUTLAKA TAÇ TAKMAK İSTİYOR

Ama yapılan yorumlara göre Meghan Markle'ın istediği tam olarak bu değil. Bugüne kadar yapılan çeşitli değerlendirmelerde öne çıkan iddia özellikle Markle'ın, balkona çıkıp halkın selamlandığı o anda kocası ve çocuklarıyla birlikte orada olmayı istediği.

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Birçok uzmana göre eğer Harry ile Meghan bunu yaparlarsa bu durum Charles'ı yani törenin asıl kahramanı olması gereken kişiyi gölgede bırakacak. Önceki gün bir kraliyet uzmanının ileri sürdüğüne göre Markle, taç giyme töreninde orada olmak istiyor. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi, Markle için "tek marka." Yani yıllar sonra oyunculuk kariyerinde elde edemediği şöhreti ona kazandıran ailenin bir parçası olarak üstelik de başında bir taçla görünmek onun için çok önemli. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

YÜZLERİNİ GÖSTERMEK İSTEYECEKLER

Aslına bakılırsa Harry ile Meghan'ın taç giyme töreni için kendilerine yapılacak olan daveti kabul edip etmedikleri henüz kesin değil. Büyük güne bu kadar az zaman kalmasına rağmen bu konu hala netlik kazanmadı. Fakat kraliyet uzmanı gazeteci Kinsey Schofield'a göre Harry ile Meghan, bütün dünyanın dikkatini üzerine çekecek olan taç giyme töreninde 'yüzlerini göstermek' isteyecekler. GB News'a konuşan Schofield bu konuda şunları söyledi: "Bence her ikisi de törene gelecekler. Çünkü Meghan, dünyanın karşısında, başında tacıyla görüneceği bir an istiyor."

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Kinsey Schofield'a göre, Harry ile Meghan uzun süredir böyle 'pırıltılı' bir olayda gözler önüne çıkmadılar. Dünyaya İngiliz kraliyet ailesiyle bağlantılı olduklarını hatırlatmaya ihtiyaç duyuyorlar. Schofield'ın bu konudaki görüşleri şöyle: "Çünkü bildiğiniz gibi, bu onların işi. İngiliz kraliyet ailesi onlar için tek marka haline geldi."

AİLEYLE OLAN BAĞLANTILARINI KULLANMAK ZORUNDALAR

Uzmanın bu sözlerinin, Harry ile Meghan'ın bir dijital platform için hazırlanan belgesel ve Harry'nin Spare adlı kitabına gönderme yaptığını ekleyelim. Bu yaptıkları sayesinde çift, aslında bir anlamda göste dünyasının bir parçası haline geldi. Dikkat çekmek için de İngiliz kraliyet ailesiyle olan bağlantılarını kullanmak durumundalar.

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KATILIP KATILMAYACAKLARI BELLİ DEĞİL: Bu arada konuyu noktalarken şunu da hatırlatalım. Harry ile Meghan, 6 Mayıs'ta yapılacak olan taç giyme töreni için davet aldılar. Ama törene katılıp katılmayacakları henüz belli değil.

CAMILLA'NIN KULLANACAĞI TAÇLA İLGİLİ AYRINTI MERAK KONUSU

Bu arada Kral 3. Charles'ın taç giyme töreniyle ilgili başka iddialar da dolaşıyor bir süredir. Bu konuda en çok merak edilen ayrıntı, Konsort Kraliçe Camilla'nın hangi tacı kullanacağı. Aylar önce Camilla'nın, kocasının taç giyme töreninde, tartışmalı Kuh-i Nur (Işık Dağı) elmasını taşıyan bir tacı kullanacağı ileri sürülüyordu.

Bu iddiaya göre Bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi, Kral 6. George'un eşi Ana Kraliçe Elizabeth'in taktığı Kuh-i Nur (Işık Dağı) adlı elması barındıran o ünlü taç, 6 Mayıs'ta Camilla'nın başını süsleyecekti. Ana Kraliçe, eşinin kral olarak taç giydiği tören başta olmak üzere birçok önemli etkinlikte kimine göre 'tartışmalı' kimine göre 'lanetli' elmasla süslü tacı kullanmıştı. Fakat Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre bu planda bir değişiklik oldu. Yüzyıllar boyunca; Hindistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin kendilerine ait olduğunu ileri sürdüğü o elmas, merakla beklenen törende gün yüzüne çıkmayacak. Bu şekilde bazı politik tartışmaların önüne geçilmesi de sağlanmış olacak.

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FARKLI BİR MÜCEVHER KULLANILACAK

Yapılan açıklamaya göre Camilla, 1911 yılında Kral 5. George'un karısı Mary'nin kullandığı tacı takacak. Her ne kadar beklenen olmasa da bu taç da 1911 yılındaki o törenden sonra ilk kez kullanılmış olacak. İşin aslı o tacın da Işık Dağı (Kuh-i Nur) almasıyla bağlantılı olması. Çünkü başlangıçta bu tacın üzerinde o değerli elmas yer alıyordu. Fakat sonra bu taş Kral 6. George'un 1937 yılındaki taç giyme töreninde eşi Ana Kraliçe Elizabeth için hazırlandı. Ana Kraliçe Elizabeth yani Elizabeth'in annesi üzerinde Işık Dağı elmasını taşıyan o tacı kocası Kral 6. George'un hükümdarlığı döneminde bir parlamento açılışında ve sonra da kızı 3. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreninde kullanmıştı.

Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde Kraliçe Mary'nin tacını giyeceği kesin. Bu şekilde bu taç uzun zaman sonra ilk kez gün yüzüne çıkmış olacak. Ama üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına tacın üzerine, onun koleksiyonunda yer alan Cullinan 3, Cullinan 4 ve Cullinan 5 adlı elmaslar yerleştirilecek. Bu arada hemen hatırlatalım ki Cullinan elmasları, 1908 yılında o zamana kadar bilinen en büyük işlenmemiş elmas kütlesinden kesilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth bu elmasları kimi zaman broş olarak kullanıyordu.

1911 yılında Kral 5. George'un taç giyme treninde bu taç eşi Kraliçe Mary tarafından kullanıldığında üzerinde Kuhi Nur elması vardı. Fakat yıllar sonra 1937'de Kral 6. George'un taç giyme töreni için o değerli elmas taçtan çıkarıldı ve yerine başka bir elmas yerleştirildi. Tacı o haliyle Ana Kraliçe Elizabeth kullandı.

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Gelelim Kate'in ve eğer törene katılırsa, her şey istediği gibi gelişirse Meghan'ın kullanacağı taçlar. Giyim uzmanı Rosie Harte, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine "Taç giyme töreninde, Kate ile Meghan'ın da taç takacaklarını biliyor musunuz?" diye seslendi. Ardından da bazı hayranlarının beklentilerini boşa çıkararak öyle gösterişli taçlar yerine daha küçükleriyle yetineceklerini ekledi.

Harte'nin söylediğine göre İngliiz kraliyet ailesinin diğer üyeleri de yani Dükler ve Düşesler, aile içindeki hiyerarşik konumlarına ve monarkla yani hükümdarla bağlantılarının düzeyine göre çeşitli taçlarla tamamlayacaklar görünümlerini. Rose Harte'nin anlattığına göre Galler Prensi olan William o gün özel bir taç kullanacak. William, kendisinden önce Galler Prensi olan babasının kullandığı tacı takacak.

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70 YIL SONRA BİR İLK

Geçen yıl eylül ayında 96 yaşında hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth, babası Kral 6. George'un 1952 yılında ölümüyle onun yerine tahta geçti. Fakat taç giyme töreni bir yıl sonra 1953 yılında gerçekleşti. Tahta çıktığında 25 yaşında olan Elizabeth'in taç giyme töreni son derece gösterişliydi. Üstelik, TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Kraliçe 2. Elizabeth, tam 70 yıl boyunca hükümdar olarak kaldı. Onun uzun hükümdarlığının sona ermesinin ardından ilk taç giyme töreni 6 Mayıs'ta yapılacak.