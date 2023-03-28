Koşa koşa sevgili değiştiriyor... Niye hemen 'aşk' diyorsunuz, belki gönlümü eğlendiriyorum

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BAZILARI AŞKA KÜSER, BAZILARI HIZLI AŞKLARLA GÜNÜNÜ GÜN EDER

Aldatılmanın ardından bazıları "aşka küser." Bir daha kalbinin kapılarını kimseye açmak istemez, hatta bundan korkar.

Bazıları da 'çivi çiviyi söker' deyişinde olduğu gibi kısa ve hızlıaşklarla gününü gün eder. Belki de bu şekilde, aldatılmanın açtığı yaraları iyileştirmek ister. Ya da belki kendisini bu kadar üzen partnerinin canını biraz da olsa yakmayı amaçlar.

KOCASI DURMADAN ALDATMIŞ

Söz konusu sıradan kişiler olduğunda, yakın çevreleri dışında kimse olup bitenle çok da ilgilenmez. Ama ünlüler için bunun tam tersi bir durum söz konusu. Hele özel hayatlarını gizlemek gibi bir amaçları yoksa ya da tam tersine aldatan partnere mesaj göndermek istiyorlarsa. İşte bunun son örneklerinden birini moda dünyasının yanı sıra oyuncu ve yazar olarak da adını duyuran bir ünlü sergiliyor.

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Bir süre flört ettikten sonra aniden evlendiği kocasının, kendisini hiç durmadan aldattığı ortaya çıkınca önce ondan boşanma kararı aldı aldı bu ünlü isim. Sonra da deyim yerindeyse "koştura koştura" sevgili değiştirmeye başladı. Öyle ki kocasıyla yollarını ayırdığı ortaya çıktıktan sonra kısacık bir zaman içinde adının anılmadığı kimse kalmadı desek yanlış olmaz. Hatta son olarak birkaç gün önce kendisinden yaşça genç başka bir ünlüyle sokaklarda tutkulu bir şekilde öpüşürken bile görüntülendi.

Emily Ratajkowski'nin biten evliliğinden Sylvester adında bir oğlu bulunuyor.





Şimdi bakalım kim bu ünlü.... O ünlü kişi, önce bir müzik klibiyle dikkat çeken sonra moda dünyasında fırtınalar estiren, ardından da yazarlıktan oyunculuğa el atmadık alan bırakmayan Emily Ratajkowski.

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31 yaşındaki Ratajkowski ya da gösteri dünyasındaki adıyla Emrata, kocası Sebastian Bear McClard ile Sylvester adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesinden sonra mutluluğun zirvesine çıkmıştı. Fakat sonra hayatı hiç beklemediği bir şekilde tepe taklak oldu. Çünkü kocası onu aldatmıştı. Hem de bir değil birkaç kez. Üstelik sadece dört yıldır evli oldukları halde.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ, KORKUSUNU YENDİ

Ratajkowski, yaşadığı bu ilk şokun ardından kendini toparladı ve aldatan eşine karşı boşanma davası açtı. Aslına bakılırsa bu kimseyi şaşırtmadı. Çünkü Emrata, kişisel hayatında aldığı radikal kararlarla da biliniyordu. Yani öyle aldatılmayı içine sindirecek biri değildi. Geçen hafta yaptığı bir açıklamada da evliliğinde zaten uzun süredir mutsuz olduğunu ama birlikteliği bitirecek cesareti bulamadığını söylemişti. Yani bir açıdan aldatıldığını öğrenmesi onun cesur bir adım atmasını sağladı.

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Ratajkowski bu konuyla ilgili olarak "Uzun zamandır ayrılacak cesaretim yomtu. Çünkü gerçekten çok ama çok mutsuzdum" cümlelerini kurdu konuk olduğu Going Mental adlı podcast yayınında. Bebeği Sylvester'i dünyaya getirdikten sonra aşırı kilo kaybettiğini söyleyen Emrata "Gerçekten bir deri bir kemik kalmıştım. Çünkü kendimi iyi hissetmiyordum" dedi.

BİR PARTNER BULMAMIZ ŞART KOŞULUYOR

Emrata bir ara kendini iyi hissetmek için antidepresan kullanmak da dahil birçok şeyi yaptığını gizlemedi. "Bende bir sorun olduğunu biliyordum. Sanırım bu ilişkiden öğrendiğimin çoğu içgüdülerime güvenmek" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Emily Ratajkowski, mutsuz olduğu halde Sebastian Bear McClard'dan kolayca ayrılamama nedenini de şu sözlerle anlattı: "Dünyaya geldiğimiz andan itibaren tükettiğimiz iletişim araçlarının her biri size kendimizi tamamlayacak ve değer katacak bir partner bulmamız konusunda yönlendiriyor." Bu yüzden de evliliğini bitirme kararı alması onun için kolay olmamış anlattığına göre. Elbette bebek sahibi olmasının da bu konuda atacağı adımı etkilediğini gizlemiyor.

Bütün bunların sonucu olarak üstüne bir de aldatılınca Emily Ratajkowski, çok da düşünmeden evliliğini bitirme kararı aldı. Şimdi her ikisi de 2018 yılında başlayan evliliklerinin resmi olarak da bitmesi için gün sayıyor.

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ANİDEN HIZLI YAŞAMAYA BAŞLADI: Bu arada Emily Ratajkowski, boşanmak için attığı bu adımın ardından geçmişle kıyaslandığında "çok hızlı" görünen bir özel hayat yaşamaya başladı. Çok kısa aralıklarla adı bazı ünlülerle aşk söylentilerine karıştı. Bunları yalanlamadığı gibi bazılarıyla sokaklarda samimi bir şekilde görüntülenmekten de çekinmedi.





HARRY STYLES İLE TUTKULU ÖPÜŞME

Bunun son örneğini de Japonya'nın başkenti Tokyo'da sergiledi. Bu kez yanında One Direction adlı müzik grubuyla tanındıktan sonra kariyerinde oyunculuk patikasına giren Harry Styles vardı. Beyaz bir otomobilin yanında duran Styles ile Ratajkowski, bir yandan en ele tutuşup diğer yandan da birbirlerinin dudaklarına tutkulu öpücükler kondururken görüntülendi. Etraftan gelip geçenlere aldırmayan ikilinin o anları da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi.

ÇIPLAK POZLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Emily Ratajkowski'nin, boşanma kararından sonra hız verdiği özel hayatındaki son gelişme böyle. Ondan önce de hayatına giren başka bir ünlü nedeniyle magazin basınının dikkatini çekmişti Emrata. Bu kez yanında komedyen Eric Andre vardı. Sokakta samimi bir şekilde görüntülenen ikili bununla da yetinmedi. Hem Andre hem de Ratajkowski, sosyal medya hesaplarından, aynı odada çekilen çıplak pozlarını paylaşmakta da sakınca görmedi.

İKİ AYLIK İLİŞKİ

Emrata, Eric Andre'den önce kısa bir zaman önce Kim Kardashian ile ilişkisiyle dikkat çeken Pete Davidson ile birlikteydi. Davidson ile Ratajkowski, iki ay birlikte oldu.

O GECE DE KİMSEYE ALDIRMAMIŞLARDI: Ratajkowski, Jack Greer ile de sokaklarda öpüşürken görüntülenmişti.

Şimdi sıra Emily Ratajkowkski'nin, sokaklarda tutkulu bir şekilde öpüşürken görüntülendiği bir başkasına geldi. Sanatçı Jack Greer'dı bu kişi. Emrata, onunla da gecenin karanlığında sokaklarda genç aşıklar gibi görüntü verdi. Ama bu romantik ilişki de kısa sürdü.

BRAD PITT SADECE SÖYLENTİ OLARAK KALDI: Bu arada yeri gelmişken Emily Ratajkowski'nin adının Brad Pitt ile de anıldığını ama bunun dedikodu olmaktan öteye gitmediğini hatırlatalım. Bir başka not daha... Tüm bunlar Emily Ratajkowski'nin, kocası Sebastian Bear McClard'dan ayrılma kararı verdiği 2022 yılının eylül ayından itibaren yaşananlar.





'BELKİ DE SADECE VAKİT GEÇİRİYORUM'

Emily Ratajkowski, özel hayatına yönelik ilgi konusunda da söyleyecekleri vardı. High Low adlı podcast yayınında bu konuyu şu sözlerle değerlendirdi ünlü model: "Birisiyle birlikte görüldüğümde insanlar benim hakkımda 'Ah, onlar bir ilişki içinde' diye düşünüyor. Peki ya eğer birileriyle sadece vakit geçiriyorsam?"

Emily Ratajkowski, herhangi biriyle buluşmaya gittiğinde aklında bir ilişkiye başlama fikri olmadığını söyledi. Hayatına bir şeyler katacak biriyle ilişki yaşamaya her zaman açık olduğunu belirten Ratajkowski "Ama genel olarak sadece kendimden ve edindiğim tecrübelerden keyif almaya çalışıyorum" diyerek kadın- erkek ilişkisine bakışını da gözler önüne serdi.

'HEP KÖTÜ ADAMLARA ÇEKİCİ GELİYORUM'

Emily Ratajkowski, bir süre önce hep kötü adamlara çekici geldiğini söyleyerek de dikkatleri üzerine çekmişti. Emrata, yine High Low adlı podcast yayınında bu konuda çarpıcı sözler sarf etti. Modelliğin ardından tasarımcılığa da adım atan Ratajkowski, erkeklerle ilişkilerini neden bir türlü yürütemediği hakkında konuştu. Hep en kötü erkekleri cezbettiğini söyleyen model sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü bir kadınla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Sonra da sizi mahvedip gidiyorlar."

Gösteri dünyasında Emrata adıyla bilinen ünlü model, bu konuda oldukça iddialı sözler sarf etti: " Gerçekten güçlü bir kadın istediğini düşünen birçok erkek bununla nasıl başa çıkacağını ve bunun kendi kimlikleri için ne anlama geldiğini bilmiyor. Bir süre sonra seni yıkıp mahvetmeye başlıyorlar. Sen de başa dönüyorsun."

Sohbet sırasında Emrata bir gün bir kız arkadaşına "Sanki hep en kötü erkekleri cezbediyormuş gibi" hissettiğini söylediğini de anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen bütün bunlara boş vereyim diyorum. Çünkü gerçekten kendine güvenen bir adam istiyorum." Ama Ratajkowski'nin bu konuda bazı kalın çizgileri de var söylediğine göre: "Kanıtlayacak bir şeyi olan ve bunu benim aracılığımla yapmaya kalkışan, aşırı özgüvenli bir adam da istemiyorum. İstediğim kesinlikle bu değil."

MARKETTE KASA KISARI BEKLERKEN KEŞFEDİLDİ

Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.

BOYU KISA BULUNMUŞTU

Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu. Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.