Gelin hanım 'şıkır şıkır' : Güzeller güzeli görümceyi bile gölgede bıraktı

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GECE BİTTİ YANKILARI KALDI

Bu geleneksel gecenin gösterişinin tek nedeni katılan konuklar değil. Aynı şekilde etkinliğin ev sahipleri de bütün dünyanın dikkatini üzerlerine çekecek türden. Her ne kadar "küçücük" de olsa bir ülkeye hükmeden taçlı bir aile bu.

Geleneksel gece bu yıl bir kez daha tekrarlandı. Geride ise yankıları kaldı. Gelin bütün pırıltısı ve perde arkasıyla o gösterişli geceye ve öne çıkan isme biraz bakalım.





DÖRT KARDEŞ BİR ARADA

Belki böyle anlatılınca hangi etkinlik olduğu hemen anlaşılmıyor ama sözünü ettiğimiz o gösterişli gece Monako Prensliği'nde yarım asrı aşkın süredir düzenlenen Gül Balosu. Monako Prensi 2. Albert'in ev sahipliğini yaptığı geleneksel balo bu yıl da gerçekleşti.

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Bir zamanlar ülkenin masal prensesi olarak anılan Grace Kelly'nin adını taşıyan vakfın düzenlediği balo, bu yıl 65'inci yaşını kutladı. Monte Carlo'daki gecenin ev sahipliğini Prens Albert ile kız kardeşi Hannover Prensesi Caroline yaptı. Gül Balosu'nun en çok dikkat çeken katılımcıları aslında bu yıl da değişmedi. Kim miydi bunlar?

Prenses Caroline'in dört çocuğu ve onların eşleri. Kadro eksik de olsa dört kardeş, anneanneleri Grace Kelly'nin anısına gerçekleşen bu geceyi hiç kaçırmıyor.

EN KÜÇÜK KIZIN SEVGİLİSİ DE YANINDAYDI

Caroline'in genç yaşta kaybettiği eşi Stefano Casiraghi'den dünyaya gelen oğulları Andrea ve Pierre, kızı Charlotte, şu anda evli olduğu Hannover Prensi'nden olan kızı Alexandra, gecenin spot ışıkları altındaki isimleri oldu. Gül Balosu'na, Caroline'in henüz bekar olan en küçük kızı Alexandra sevgilisi Sylvester Strautmann ile katıldı.

Andrea Casiraghi'nin yanında karısı Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi'nin yanında da yine karısı Beatrice Borromeo vardı. Elbette dört kardeş ve eşleri bir yandan dayıları Albert'e ev sahipliği konusunda yardım ederken bir yandan da gecenin tadını çıkardılar.

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AMA İÇLERİNDEN BİRİ GECEYE DAMGA VURDU

Dört kardeş toplu olarak kamera karşısına geçip bol bol poz da verdi. İşte o sırada içlerinde herkesi gölgede bırakan biri vardı ki zaten geceye de damgasını vurdu. O kişi, Gül Balosu için iddialı bir kıyafet ve aksesuarlar seçen Beatrice Borromeo oldu. Prenses Caroline'in küçük oğlu Pierre Casiraghi ile evli olan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Borromeo, bütün bakışları üzerinde topladı.

Köklü bir İtalyan ailenin kızı olan Beatrice Borromeo aslında; Monako Prenslik Ailesi'ne gelin gittiği günden itibaren dünya basınının gözdesi. Her ne kadar kayınvalidesi Caroline "prenses" olsa da kendisi herhangi bir unvan taşımayan Beatrice Borromeo, 'Avrupa'nın taçsız prensesi' olarak anılıyor. Hem birikimi, hem de fiziksel görüntüsü nedeniyle aileden ya da evlilik yoluyla soyluluk unvanı taşıyan herkesten çok daha asil olarak nitelendiriliyor.

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YİNE BÜTÜN BAKIŞLAR ONA YÖNELDİ: Beatrice, güzelliğinin yanı sıra kıyafetiyle de bütün bakışları üzerinde topladı.

Monako Prenslik Ailesi ile ilgili katıldığı bütün etkinliklere damgasını vuran Borromeo, bu kez de kuralı bozmadı. İddialı bir tasarıma sahip iki renkli elbisesi ve özellikle de saçı için kullandığı aksesuarla Gül Balosu bittikten günler sonra bile en çok konuşulan kişi oldu. Gelin biz de 'Avrupa'nın taçsız prensesi' Beatrice Borromeo'ya biraz daha yakından bakalım.

ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR, MUHABİR OLARAK ÇALIŞTI

Aristokrat bir İtalyan ailenin üyesi olan 35 yaşındaki Beatrice Borromeo, "prenses" unvanı taşımıyor ama ailenin katıldığı bütün etkinliklerde dikkatleri üzerinde topluyor. Hem güzelliği ve zarafeti hem de aile yaşantısıyla birçok kişiye "tam da damadın anneannesi Grace Kelly'e uygun bir gelin" diye nitelendiriliyor.



36 yaşındaki Borromeo, Milano'daki Bocconi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. 2013 yılında Newsweek ve Daily Beast'e katkıda bulundu. 2009 yılında Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak çalıştı. Politik içerikli röportajlar yaptı. İtalya'da birçok TV kanalında sunucu ve muhabir olarak görev aldı.

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AŞKIYLA GAZETE MANŞETLERİNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Aralarında mafya kadınlarını konu alan yapımın da bulunduğu birçok belgesel çekti. İtalya'nın Napoli bölgesindeki gecekondularda yaşayan çocuklarla ilgili belgeseli çok ses getirdi. Ülkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yılında Magazin gazetelerinin manşetlerine çıkmaya başladı.

Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genç yaşta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Pierre ile olan beraberliğiydi. Çift, 25 Temmuz 2015'te Manaco Sarayı'nda düzenlenen resmi bir törenle evlendi.

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EN GÖZDE AİLE ÜYELERİNDEN BİRİ: Beatrice Borromeo, Monako prenslik ailesinin en gözde üyelerinden biri olarak biliniyor.

Çiftin dini nikah töreni 1 Ağustos'ta yapıldı. Düğünleri ise çiftin ailesinin sahip olduğu adada gerçekleşti. Törene, Avrupa sosyetesinin önde gelen isimleri katıldı. Pierre Casiraghi ile Beatrice Borromeo'nun iki tane çocuğu bulunuyor. Çift, bazı kesimler tarafından çok da sempatiyle bakılmayan Monaco prenslik ailesinin en gözde üyelerinden.

ELTİSİ DE ONDAN AŞAĞI DEĞİL

Aslında gelini oldukları aile nedeniyle her zaman dikkat çeken iki gelinden bir diğeri de Andrea Casiraghi'nin eşi Tatiana Santo Domingo (en sağda) oldu. Üç çocuk annesi olan 39 yaşındaki Tatiana, genellikle kendine özgü giyim tarzıyla biliniyor. Fakat bu yılki Gül Balosu için çizgisinden biraz farklı bir tercih yaptı ve ışıltılı bir elbise giydi. Tatiana Santo Domingo da Monako prenslik ailesinin dikkat çeken üyelerinden biri.

Kolombiya asıllı bir ailenin kızı olarak 1983 yılında ABD'de dünyaya geldi Tatiana Casiraghi. Dedesi Julio Maroi, 2011 yılında Kolombiya'nın en zengin ikinci kişisi unvanını taşıyordu.Tatiana Casiraghi,bir moda markasının kurucusu ve sahibi. Ailesi, Güney Amerika'nın en büyük içecek şirketlerinden birinin sahibi. Tatiana'nın annesi Vera Rechulski ise Brezilyalı zengin bir aileye mensup. Paris'te değerli antikalar bir mağazası bulunuyor.





ABD'DE DOĞDU, AVRUPA'DA BÜYÜDÜ

Tatiana Casiraghi, her ne kadar ABD'de dünyaya gelse de çocukluğu İsviçre'de geçti. Eğitim hayatının bir bölümünü bu ülkede bir bölümünü de Fransa'da tamamladı. Paris yakınlarındaki Fontainebleau'da bir yatılı okulda okurken de şu anda evli olduğu Andrea Casiraghi ile tanıştı.

Kariyerinin ilk döneminde New York'ta Vanity Fair dergisi için çalışan Tatiana Casiraghi, 2011 yılında Dana Alikhani ile birlikte Muzungu Sisters adlı moda markasını kurdu. Bohem tarzda giyim eşyaları pazarlayan bu şirket sayesinde de bugünkü servetine hem de kısa sayılacak bir zamanda ulaştı. Bunun en önemli sebebi de markanın, Avrupa'nın önde gelen sosyelitleri tarafından desteklenmesi oldu.

YEDİ YIL FLÖRT ETTİLER: 2010'da Amerikan vatandaşlığından vazgeçen Tataina Casiraghi, şu anda evli olduğu Andrea Casiraghi ile yedi yıl flört etti. Çift, bu sürenin ardından 2012'de nişanlandı. Bir yıl sonra da evlendiler.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR: Tatiana ve 37 yaşındaki eşi Andrea Casiraghi'nin biri kız, üçü erkek dört tane çocukları bulunuyor.





GİYİM TARZI DA BENZERSİZ

Tatiana Casiraghi; her ne kadar dünyanın en zengin insanlarından biri olsa da giyim tarzı diğer kraliyet ailesi üyelerinden farklı. Yani onu değerli mücevherlerini ön plana çıkaran ya da klasik çizgiler taşıyan giysilerle görmek pek mümkün değil. Kendi giyiminde bohem tarzı benimseyen Tatiana'nın moda markası da bu temel üzerinde yükseldi. Bohem tarzda giyinmeyi seven sosyete mensuplarının gözdesi haline geldi.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl 65'nci kez düzenlenen Gül Balosu'nda bazı eksikler de vardı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken gecenin ev sahibi olan Prens Albert'in eşi Prenses Charlene oldu. Ülkenin First Lady'si baloya katılmayarak son dönemde yeniden gündeme gelen boşanma iddialarını alevlendirdi.

O DA YALNIZ KATILDI

Geceye katılmayanlardan biri de Charlotte Casiraghi'nin kocası Dimitri Rassam'dı. Rassam, evliliklerinden ikinci bebeğini bekleyen karısı Charyotte'u baloya yalnız başına gönderdi.

Gül Balosu'nun ev sahipliğini Prens Albert yaptı. Bu kez yanında eşi Charlene yoktu. Onun yerini kardeşi Prenses Caroline aldı.

GRACE KELLY VAKFI ADINA DÜZENLENİYOR

Monako Gül Balosu'nun tarihine bakarsak... Bu geleneği başlatan kişi Prenses Grace oldu. 1954 yılında başlayan etkinlikler, önceleri bir "sosyete balosu" niteliğindeydi. Balonun yapılacağı bütün salonlar Grace Kelly'nin en sevdiği çiçeklerden biri olan güllerle donatılıyordu. Hatta hazırlıklar sırasında Grace Kelly de aktif olarak görev alıyordu.

1964 yılında Grace Kelly Vakfı kurulduktan sonra Gül Balosu da sadece bir sosyete buluşması olmaktan çıktı ve yardım etkinliğine dönüştü. Baloda toplanan maddi kaynaklar, dezavantajlı gençler ve çocuklar için kullanılmaya başlandı.Katılımcılar etkinlik kapmasındaki müzayedeler,çekilişler aracılığıyla ve elbette balo için satın aldıkları biletlerle tanımadıkları insanlara maddi yardımda bulundu yıllar boyunca. Balonun bu yılki geliri de genç sanatçılara burs sağlanması amacına yönelikti.