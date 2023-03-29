Bir zamanlar gencecik bir yıldızdı: "Bana 'çok yaşlı' diyorlar, bence muhteşem görünüyorum"

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40 YAŞINDAN SONRA İŞLERİ ZOR!

Özellikle kadın yıldızların bu konuda nasıl bir psikolojik baskı altında ezildiğini magazin dünyasını biraz da olsa takip edenler çok iyi biliyor. En çok da yaşı 40'ı geçen kadın yıldızların giderek daha az rol bulması, neredeyse mesleklerini yapamayacak hale gelmesi de bunun bir kanıtı.

İşte tam da bu yüzden 40 yaşından sonra birçok kadın yıldız, estetik kliniklerin kapısını daha sık çalıyor. Bazen ortaya çıkan sonuç, onların genç kuşaklar arasında eleştiri, kimi zaman da alay konusu olmasına yol açıyor.





ACIMASIZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYORLAR

Bu bir yana bir de madalyonun farklı bir yüzü var. Yaş alan, yüzlerinde yılların izlerini taşıyan kadın oyuncular bir de acımasız eleştirilere katlanmak zorunda kalıyor. Bunların bazıları öylesine ağır ki kim olursa olsun üstesinden gelmek hiç de o kadar kolay olmuyor. Ama bazıları var ki görüntüleriyle ilgili bütün eleştiriler bir kulaklarından girip diğerinden çıkıyor. Bunun son örneklerinden biri de 1980'lerde gencecik bir kızken rol aldığı diziyle tanınan oyuncunun başına geldi.

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O ZAMANLAR GENCECİK BİR OYUNCUYDU

1980'lerde Michael J. Fox ile birlikte kamera karşısına geçtiği Family Ties: Aile Bağları adlı diziyle tanınan Justine Bateman, bugün artık 57 yaşında bir yetişkin. Yaşının bütün izlerini taşıyan Bateman, birçok meslektaşının aksine yüzüne herhangi bir estetik ya da kozmetik müdahale yaptırmamayı seçti. Kendisi her ne kadar bu durumdan rahatsız olmasa da aldığı eleştiriler onu bile etkileyecek türdendi.





'ADIMI YAZDIM, KARŞIMA ÇIKAN ŞUYDU: YAŞLI GÖRÜNÜYOR'

Ünlü oyuncu Jason Bateman'ın kız kardeşi olan Justine Bateman, başına gelenleri, konuk olduğu bir programda anlattı. 60 Minutes Australia'ya katılan Bateman, internet üzerinde bir süre önce kendisine geçmişte ünlü olduğunu hatırlatan bazı aramalar yaptığını söyledi. İşte onun anlattıkları: "Adımı arama motoruna yazdım. Sonra cümle otomatik olarak tamamlandı: Yaşlı görünüyor."

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Justine Bateman, sonra da internette kendisinin ne kadar yaşlandığını kanıtlamak için eski fotoğraflarının kullanıldığını gördüğünü de anlattı. Yani kendisinin yaşlandığını ve yaşlı göründüğünü ileri sürenler, eski fotoğraflarını da bunu kanıtlamak için kullanmıştı. Ama anlattığına göre Justine Bateman, bu konuda kendisinin yaşlı olduğunu ileri sürenlerle aynı fikirde değil.

Justine Bateman, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Jason Bateman 'ın kız kardeşi.

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BU KONUDA BİR KİTAP BİLE YAZDI

Bunu da şu sözlerle anlattı: "Onların kanıt olarak kullandığı fotoğraflara baktım. Ve neden söz ettiklerini anlayamadım." Aslına bakılırsa Justine Bateman, özellikle gösteri dünyasında yazılı olmayan kuralları hiç de umursamadığını zaten defalarca dile getirmişti. Hatta 2021 yılında bu konuda Face: One Square Foot of Skin adında bir kitap da kaleme almıştı.

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Justine Bateman, bu dış görünüş konusundaki inanışlarını da net bir şekilde ifade etmişti: "Diyorum ki, yüzünüzü unutun. Benim söylediğim bu. Yüzün kırıştığı için bir sürü fırsatı kaçırdığına dair korkularına bir bak." Bateman bu şekilde gerçekten de zamanla değişen dış görünüşün ve bununla ilgili yerleşik yargıların kadınları nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

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Justine Bateman, aslında hayatında değiştirebileceği birçok şey olduğunu bildiğini söyleyerek "Ama şimdi 57 yaşında bu, peşinden koşacağım bir şey değil." Aradan yıllar geçmiş olsa da kendisi fiziksel olarak değişse de 20 yaşındakinden farklı birisi olduğunu düşünmekten hoşlandığını gizlemedi Bateman. Bu konudaki görüşünü özetleyen cümle ise şöyle: "Aynaya bakmayı ve yaşlanmanın kanıtlarını görmeyi seviyorum."

Justine Bateman sosyal medya paylaşımlarında da zaman zaman bu konuya değiniyor.Bateman katıldığı sohbet programında fiziksel görüntüsünden de yüzünden de herhangi bir rahatsızlık duymadığını ifade etti: "Muhteşem göründüğümü düşünüyorum. Yüzümün, benim kimliğini temsil ettiğini düşünüyorum. Bu durum hoşuma gitti ve bu da temelde yolun sonu."