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Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel!

Güncelleme Tarihi:

#Naomi Watts#St. Barts#Liev Schreiber
Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 12:34

Bu dünyadaki serüveninde yarım asrı geride bıraktı. İki tane çocuk dünyaya getirdi... Fiziksel görünüm konusunda katı kuralların geçerli olduğu gösteri dünyasında bütün bunlara isyan etti ve ne gerekiyorsa tam tersini yaptı. Bunun yanı sıra mensubu olduğu pırıltılı dünyanın en açık sözlü ünlülerinden biri. Birçok hemcinsinin gizlediği, kapalı kapılar ardında yaşadığı her şeyi sosyal medya hesabından ilan etti.

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YÜZÜNDEKİ ÇİZGİLERİ GURURLA SERGİLİYOR
En çok da artık çok genç insanların bile çekinmeden yaptırdığı estetik operasyonlara karşı olduğunu yüksek sesle söyledi. Yüzündeki, yaşadığı yılların getirdiği izleri de gururla sergiledi. Şimdi de yeni yılı sevgilisi, çocukları ve arkadaşlarıyla karşıladığı tatilinde paparazzilere yakalandı. Fakat ne kaçma ne de saklanma gereği duydu.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel


YENİ YILI TATİLDE KARŞILADI
Kısaca anlattığımız bu ünlü Naomi Watts'ın ta kendisi! 54 yaşındaki iki çocuk annesi Watts, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Billy Crudup ve bir grup arkadaşıyla birlikte Noel ve yeni yıl tatiline çıktı. Eski sevgilisi Liev Schreiber ile ilişkisinden 15 yaşında Sasha ve 14 yaşında Kai adında iki erkek çocuk dünyaya getiren Watts,neşeli bir yandan denize girdi bir yandan da neşeli kahkahalarıyla kumsalı inletti.

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Naomi Watts ile sevgilisi Billy Crudup, ünlülerin gözde tatil beldesi olan St. Barts adasını seçti bu tatil için. Watts, siyah bir alt parça ve kırmızı, kenarları mavi şeritli üst parçadan oluşan bir bikini tercih etti. Denize girerken güneş gözlüklerini çıkarmayan Naomi Watts, denize girerken bile takılarını çıkarmamasıyla dikkat çekti. Watts, tatilde çektiği fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel

GALA İÇİN GİTMİŞLERDİ
Naomi Watts ve sevgilisi Billy Crudup, geçen hafta son olarak geçen hafta yine St. Barts adasında düzenlenen UNICEF Kış Galası'na katılmıştı. Ondan sonra da bu ünlü adada kalışlarını uzatıp tatil yapmaya karar verdiler. Naomi Watts, son yıllarda gösteri dünyasında estetik müdahaleler hakkında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. 54 yaşına gelmesine ve yüzünde giderek derinleşen kırışıklıklara rağmen, dolgu ya da yüz gerdirme gibi operasyonlara pek sıcak bakmayan Watts, bugüne kadar bu konuda yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

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Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel

'YÜZÜMÜN YAŞIYOR OLMASI GEREK'
Naomi Watts, bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, zaman zaman bazı estetik müdahalelere ihtiyaç duyduğunun farkında olduğunu belirtip sonra da şunları söylemişti o röportajda: "Ama ben oyuncuyum, çeşitli karakterlere hayat veriyorum. Yani yüzümün yaşıyor olması gerek." En yakın arkadaşlarından biri olan Nicole Kidman yıllardır botoks, dolgu gibi müdahaleler yaptırırken Naomi Watts, bundan olabildiğince uzak durmakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Naomi Watts, estetik yaptıranları yargılamadığını belirterek "Bu konuda "asla yaptırmam" diyemem. Gerektiği zaman bunu düşünürüm" diye konuşmuştu.

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Watts, bir başka röportajında, kırmızı halıda çok iyi göründüğünü ama günlük hayatında pek öyle olmadığını itiraf etmişti. "Kendi saçımı ve makyajımı yapabilme konusunda pek iyi değilim" diyen Watts "Hani sürekli ıslak saçla gezenler var ya, ben onlardan biriyim. Günlük hayatımda çok gerekmedikçe topuklu ayakkabı bile giymem."

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel


'GERÇEK YAŞINIZI FARK EDİNCEYE KADAR...'
Kendini doğal yaş alma sürecine teslim eden Naomi Watts bunun bir yandan korkutucu diğer yandan da insanın başına gelebilecek en güzel şey olduğunu New Beauty adlı dergiye verdiği röportajda söylemişti. O röportajda sözlerini şöyle sürdürdü Watts "Herkesin iyi ya da kötü günleri olur. Bazı günler kendinizi hala 28 yaşında gibi hissedersiniz. Ta ki gerçek yaşınızı ortaya çıkaran fotoğrafını görünceye kadar!"

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Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel

YAKIN ARKADAŞI KIDMAN, ESTETİK TUTKUNU
En yakın arkadaşlarından biri olan Nicole Kidman yıllardır botoks, dolgu gibi müdahaleler yaptırırken Naomi Watts, bundan olabildiğince uzak durmakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Fakat yine de estetik yaptıranları yargılamadığını belirterek "Bu konuda "asla yaptırmam" diyemem. Gerektiği zaman bunu düşünürüm" diye konuşmuştu.

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MENOPOZA GİRDİĞİNİ İLÂN ETTİ
Naomi Watts, bu yılın haziran ayında da hayatındaki önemli bir dönemecin sözcüsü olmuş ve yine hemcinslerine seslenmişti hem sosyal medya hesabından hem de kaleme aldığı bazı makaleler aracılığıyla. Watts sosyal medya hesabında bir kadının hayatının önemli dönemeçlerinden biri olan menopoz dönemini çağrıştıran paylaşımlar yapıyordu. Dün ise bu konuda uzun bir metin kaleme alıp takipçileriyle paylaştı. Watts, menopoz dönemine giren kaç kadının toplumsal baskı nedeniyle artık çocuk sahibi olamayacakları bir yaşa geldikleri için utanç duyduğunu hatırlatıp "Yaşlanmanın bir ayrıcalık, bu dönemin de hayatın doğal bir parçası olduğunu" savundu.

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Naomi Watts, ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan mesajını, makyajsız bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Oyuncu, satırlarına şöyle başladı: "Menopoz kelimesi sizi korkutuyor mu? Beni korkuturdu. Ama neden! Bu, sadece hayatın doğal bir aşaması. Nüfusun yarısını doğrudan, diğer yarısını da dolaylı olarak etkileyecek bir aşama. 30'lu yaşlarındayken nihayet bir aile kurma fikrine hazır hale geldiğinde "menopoz" kelimesinin birden hayatına girdiğini belirtti Watts: O süreci de "Bir kamyonla kafa kafaya çarpışmaya" benzetti.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel


UTANÇ HİSSİNİ ELE ALDI
Oyuncu, satırlarını şöyle sürdürdü: Kimse bu konu hakkında konuşmazken ben nasıl başa çıkabilirdim, bunu nasıl anlayabilirdim! Yaşıtlarımdan daha hızlı davrandım. Ne akıl hocalarım ne de annem bunu konuşmaya hazır görünüyordu. Nasıl yardım isteyeceğimi bilmiyordum ve onlar da bana nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlardı. Doktorların bile bu konuda söyleyecek çok az şeyi vardı. Tuhaf bir şekilde yazılı olmayan bir kural vardı: Kadınlar bunu içselleştirmek ve başa çıkmak zorundaydı. Çünkü geçmiş nesiller böyle yapmıştı."

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Watts, mesajında "Bence hayatın bu evresindeki veya bu yaş grubundaki kadınların artık iyi bir şekilde temsil edildiğini görmenin zamanı geldi" satırlarına yer verdi. Medyanın bu konudaki ilgisizliğinden de yakınan Watts "Özellikle de 2025'e kadar 1 milyon kadının bu sürece geleceğini" hatırlattı. Naomi Watts, hayatın bu dönemi hakkımda kadınların hissettiği "damgalanma" ve "utanç" hissini ele alıp gelecek nesiller için daha sağlam temeller oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel

'YAŞ ALMAK BİR AYRICALIKTIR'
Ünlü oyuncu, yaşlanmanın bir ayrıcalık olduğunu ve biriktirilen deneyimler için gurur duyulması gerektiğini hatırlattı. Bu yüzden özür dilemenin, utanmanın gereksiz olduğunu vurgulayıp bu dönemdeki kadınlara "Artık bu yolda yalnız yürümek yok" diye seslendi. Naomi Watts, paylaşımında kaç kadının artık çocuk doğuracak yaşı geçtiği için utanç duyduğunu hatırlattı. Bu baskılardan kurtulmak gerektiğinin altını çizdi.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel


MULLHOBBAND ÇIKMAZI DÖNÜM NOKTASI OLDU
1968 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Naomi Watts, efsane Pink Floyd grubunun ses teknisyeni olan Peter Watts'ın kızı. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Naomi Watts, kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk sinema deneyimini de 1986'da For Love Alone ile yaşadı. Ardından, David Lynch'in Mulholland Drive adlı filmi başta olmak üzere çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti. Özellikle Mullholand Drive (Mullholand Çıkmazı) onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel


İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR
Naomi Watts, 2005 ile 2016 arasında meslektaşı Liev Schreiber ile birliktelik yaşadı. Çiftin, 13 yaşında Kai ve 14 yaşında Sasha adında iki tane oğlu bulunuyor. Liev Schreiber ile yollarını ayıran Naomi Watts, 2017 yılından bu yana oyuncu Billy Crudup ile birlikte.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel

LEDGER İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Naomi Watts, 2002 ile 204 arasında, 27 yaşında hayata veda eden Heath Ledger ile birliktelik yaşamıştı.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel


İLİŞKİLERİ 2017 YILINDA BAŞLADI
Watts, 2017'den bu yana Billy Crudup ile birlikte.

Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel
FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, ALAMY, AVALON, INSTAGRAM

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#Naomi Watts#St. Barts#Liev Schreiber

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