Yüzüm kırış kırış, artık çocuk da doğuramam... Ama hayat bana güzel!

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YÜZÜNDEKİ ÇİZGİLERİ GURURLA SERGİLİYOR
En çok da artık çok genç insanların bile çekinmeden yaptırdığı estetik operasyonlara karşı olduğunu yüksek sesle söyledi. Yüzündeki, yaşadığı yılların getirdiği izleri de gururla sergiledi. Şimdi de yeni yılı sevgilisi, çocukları ve arkadaşlarıyla karşıladığı tatilinde paparazzilere yakalandı. Fakat ne kaçma ne de saklanma gereği duydu.
Naomi Watts ile sevgilisi Billy Crudup, ünlülerin gözde tatil beldesi olan St. Barts adasını seçti bu tatil için. Watts, siyah bir alt parça ve kırmızı, kenarları mavi şeritli üst parçadan oluşan bir bikini tercih etti. Denize girerken güneş gözlüklerini çıkarmayan Naomi Watts, denize girerken bile takılarını çıkarmamasıyla dikkat çekti. Watts, tatilde çektiği fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
GALA İÇİN GİTMİŞLERDİ
Naomi Watts ve sevgilisi Billy Crudup, geçen hafta son olarak geçen hafta yine St. Barts adasında düzenlenen UNICEF Kış Galası'na katılmıştı. Ondan sonra da bu ünlü adada kalışlarını uzatıp tatil yapmaya karar verdiler. Naomi Watts, son yıllarda gösteri dünyasında estetik müdahaleler hakkında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. 54 yaşına gelmesine ve yüzünde giderek derinleşen kırışıklıklara rağmen, dolgu ya da yüz gerdirme gibi operasyonlara pek sıcak bakmayan Watts, bugüne kadar bu konuda yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.
'YÜZÜMÜN YAŞIYOR OLMASI GEREK'
Naomi Watts, bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, zaman zaman bazı estetik müdahalelere ihtiyaç duyduğunun farkında olduğunu belirtip sonra da şunları söylemişti o röportajda: "Ama ben oyuncuyum, çeşitli karakterlere hayat veriyorum. Yani yüzümün yaşıyor olması gerek." En yakın arkadaşlarından biri olan Nicole Kidman yıllardır botoks, dolgu gibi müdahaleler yaptırırken Naomi Watts, bundan olabildiğince uzak durmakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Naomi Watts, estetik yaptıranları yargılamadığını belirterek "Bu konuda "asla yaptırmam" diyemem. Gerektiği zaman bunu düşünürüm" diye konuşmuştu.
Watts, bir başka röportajında, kırmızı halıda çok iyi göründüğünü ama günlük hayatında pek öyle olmadığını itiraf etmişti. "Kendi saçımı ve makyajımı yapabilme konusunda pek iyi değilim" diyen Watts "Hani sürekli ıslak saçla gezenler var ya, ben onlardan biriyim. Günlük hayatımda çok gerekmedikçe topuklu ayakkabı bile giymem."
YAKIN ARKADAŞI KIDMAN, ESTETİK TUTKUNU
En yakın arkadaşlarından biri olan Nicole Kidman yıllardır botoks, dolgu gibi müdahaleler yaptırırken Naomi Watts, bundan olabildiğince uzak durmakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Fakat yine de estetik yaptıranları yargılamadığını belirterek "Bu konuda "asla yaptırmam" diyemem. Gerektiği zaman bunu düşünürüm" diye konuşmuştu.
MENOPOZA GİRDİĞİNİ İLÂN ETTİ
Naomi Watts, bu yılın haziran ayında da hayatındaki önemli bir dönemecin sözcüsü olmuş ve yine hemcinslerine seslenmişti hem sosyal medya hesabından hem de kaleme aldığı bazı makaleler aracılığıyla. Watts sosyal medya hesabında bir kadının hayatının önemli dönemeçlerinden biri olan menopoz dönemini çağrıştıran paylaşımlar yapıyordu. Dün ise bu konuda uzun bir metin kaleme alıp takipçileriyle paylaştı. Watts, menopoz dönemine giren kaç kadının toplumsal baskı nedeniyle artık çocuk sahibi olamayacakları bir yaşa geldikleri için utanç duyduğunu hatırlatıp "Yaşlanmanın bir ayrıcalık, bu dönemin de hayatın doğal bir parçası olduğunu" savundu.
Naomi Watts, ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan mesajını, makyajsız bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Oyuncu, satırlarına şöyle başladı: "Menopoz kelimesi sizi korkutuyor mu? Beni korkuturdu. Ama neden! Bu, sadece hayatın doğal bir aşaması. Nüfusun yarısını doğrudan, diğer yarısını da dolaylı olarak etkileyecek bir aşama. 30'lu yaşlarındayken nihayet bir aile kurma fikrine hazır hale geldiğinde "menopoz" kelimesinin birden hayatına girdiğini belirtti Watts: O süreci de "Bir kamyonla kafa kafaya çarpışmaya" benzetti.
Watts, mesajında "Bence hayatın bu evresindeki veya bu yaş grubundaki kadınların artık iyi bir şekilde temsil edildiğini görmenin zamanı geldi" satırlarına yer verdi. Medyanın bu konudaki ilgisizliğinden de yakınan Watts "Özellikle de 2025'e kadar 1 milyon kadının bu sürece geleceğini" hatırlattı. Naomi Watts, hayatın bu dönemi hakkımda kadınların hissettiği "damgalanma" ve "utanç" hissini ele alıp gelecek nesiller için daha sağlam temeller oluşturmak gerektiğini vurguladı.
'YAŞ ALMAK BİR AYRICALIKTIR'
Ünlü oyuncu, yaşlanmanın bir ayrıcalık olduğunu ve biriktirilen deneyimler için gurur duyulması gerektiğini hatırlattı. Bu yüzden özür dilemenin, utanmanın gereksiz olduğunu vurgulayıp bu dönemdeki kadınlara "Artık bu yolda yalnız yürümek yok" diye seslendi. Naomi Watts, paylaşımında kaç kadının artık çocuk doğuracak yaşı geçtiği için utanç duyduğunu hatırlattı. Bu baskılardan kurtulmak gerektiğinin altını çizdi.
LEDGER İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Naomi Watts, 2002 ile 204 arasında, 27 yaşında hayata veda eden Heath Ledger ile birliktelik yaşamıştı.