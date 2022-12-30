Babasından daha yaşlı bir adamla evlenmişti: O uğursuz mücevhere elini bile sürmedi

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DIANA'NIN YEĞENİ

Bu sözünü ettiğimiz kişi; iki kuzeninin düğününde de bakışları gelinden alıp kendi üzerinde toplayan Kitty Eleanor Spencer Lewis... Ya da daha çok bilinen adıyla Lady Kitty Spencer. Haydi, bilmeyenler için daha açık söyleyelim. Gencecik yaşında hayata veda eden, ölümünden sonra bile "gönüllerin prensesi" olmayı sürdüren ve hiç unutulmayan Lady Diana Spencer'ın yeğeni. Erkek kardeşi Kont Charles Spencer'ın ilk eşinden dünyaya gelen kızı Lady Kitty Spencer.

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HERKES KİM OLDUĞUNU MERAK ETTİ

Halası Diana'nın Prens Charles ile hayatını birleştirdiği törende daha dünyaya bile gelmemiş olan Kitty, kuzeni Prens William ile Kate Middleton'ın düğününde güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Herkes "Kim bu kız?" diye birbirine sorunca da o güne kadar varlığından haberdar olmayanlar bile onu tanıdı. O törende bakışlar üzerinde toplayan tek kişi Kitty değildi. İkiz kız kardeşleri de en az kendisi kadar gündeme oturdu. Ardından diğer kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde tüllü yeşil şapkasıyla yine objektiflerin odağında yer aldı.

Kitty, 2018 yılında kuzeni Harry ile Meghan'ın düğününde gelinden sonra en çok dikkat çeken kişi oldu.

KOCASI BABASINDAN BİLE DAHA BÜYÜK: Sonra aradan birkaç yıl geçti, Kitty'nin kendi düğününün vakti geldi. Geçen yıl Michael Lewis ile çeşit çeşit gelinlikler ve kıyafetler giydiği, tabii ki yine magazin basınının manşetlerine çıkan bir törenle evlendi. Onun düğününün bu kadar ilgi çekmesinin bir nedeni elbette sahip olduğu şöhretti. Aynı zamanda bir model olan Kitty Spencer, zaten kendi başına ilgi çeken biriydi. Buna bir de aristokrat ailesinin kimliği, özellikle de halası Diana eklenince zaten bu ilgi ikiye katlanacaktı. Fakat... Bir başka ayrıntı daha vardı Kitty Spencer'ın düğününün bu kadar merak uyandırmasının. Evlendiği kişi yani Michael Lewis, yaşça kendisinden çok büyüktü. Hatta durumu şöyle özetleyelim, Michael Lewis, Kitty'nin şu anda 58 yaşında olan babası Charles'tan bile 5 yaş daha büyüktü. İşin bu kısmı böyle. Gelelim Kitty'nin düğün törenine. Bir ayrıntı daha. Kitty'nin babası Charles, yani Diana'nın kardeşi, kızının mutlu gününde yanında değildi. Kendisi her ne kadar bu konuda açıklama yapmasa da onun Kitty'nin seçimini onaylamadığı için düğüne gitmediği konuşuldu.

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Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi. Babası Kont Charles Spencer düğüne katılmadı. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. Bir iddiaya göre, İtalya, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkesine gidenlere beş günlük karantinayı şart koştuğu için Charles Spencer törene katılmadı. Fakat 58 yaşındaki Spencer'ın sosyal medya paylaşımlarında kızının düğününden hiç söz etmemesi bu evliliği onaylamadığı yorumlarına neden oldu. Her ne kadar babası yanında olmasa da Kitty'nin erkek kardeşleri Louis ve Samuel oradaydı. Kız kardeşleri Amelia ve Eliza da Kitty'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Zaten gelin damada doğru, iki erkek kardeşinin koluna girerek yürüdü. Kitty'nin düğününde eksikliği hissedilen başkaları da vardı. Her ikisinin de evlilik törenine katıldığı, halasının çocukları Prens William ile Prens Harry'nin de esamesi okunmuyordu törende.

GELİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN EKSİK

Kitty Spencer, düğününde beş farklı kıyafet giydi. Model olan Spencer, gelinliğini ünlü bir moda markasından seçmişti. Ardından da yine aynı markanın dört elbisesini daha giydi, iki gün süren törenler boyunca. İşte o sırada dikkat çeken bir ayrıntı vardı Kitty'nin gelinliğiyle ilgili. Spencer ailesine ait olan ve ailenin bütün kızlarının evlendikleri gün kullandığı o ünlü taç ortalıkta görünmüyordu. Yani Kitty, gelinliğin duvağını bu taçla süslememişti. Tabii o ünlü tacın, Kittynin halası Diana'nın 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken taktığı taç olduğunu söylemeye gerek yok.

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HERKES O TACI, GÜZEL KITTY'NİN BAŞINDA GÖRMEYİ BEKLİYORDU

Diana Spencer, bütün dünyanın izlediği ve peri masalı gibi nitelendirilen -tabii sonu kötü biten- evliliğinin başlangıcında kendi ailesinin tacını kullanmıştı. Diana'dan sonra o taç ablasının kızı evlenirken onun duvağını süslemişti. Ondan önce Diana'nın iki ablası da düğünlerinde bu tacı kullanmıştı. İşte herkesin Kitty'nin başında görmeyi beklediği o taç, çok konuşulan o düğünde kullanılmamıştı. Bu bir anlamda düğünü uzaktan takip eden meraklılar için büyük bir şok olmuştu. Çünkü Diana hayattayken onun kullandığı Spencer tacı, ölümünden sonra Kitty'nin babası Charles'a geri dönmüştü.

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Ailenin geleneklerine uymayan bu durum Kitty'nin düğününden bir yıl sonra kraliyet uzmanları tarafından masaya yatırıldı. Her ne kadar düğünün üzerinden zaman geçmiş olsa da bu konu yani güzel gelinin neden kendi ailesine ait tacı kullanmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

BU TERCİH MASAYA YATIRILDI: Bu konularda uzman olan prestigepawnbrokers.co.uk sitesinin kurucusu James Constantinou'ya göre Kitty'nin bu tacı düğününde kullanmamasının bir nedeni, kendi kişisel beğenisine uymaması. Ama Constantinou'nun bu konuda başka bir iddiası daha var ki o da Kitty'nin, kötü ve acılı anıları çağrıştıran bu tacı en mutlu günüde kullanmak istememesi. Bu ikinci görüş daha yaygın bir şekilde kabul görüyor.

O TAÇ, KULLANANLARA UĞUR GETİRMEDİ

James Constantinou'nun anlattığına göre Kitty, düğününe hazırlanırken çok çeşitli esin kaynakları vardı. Onun değerlendirmesine göre gelin Kitty Spencer, İtalya'da yapılan düğününde bu ülkeye olan sevgisini, giyimine yansıtmak istedi. Aynı zamanda kendi anavatanı olan İngiltere'ye ait semboller olmasını da düşündü. Yani aslında gelin Kitty, Spencer tacının, düğünü için kafasında oluşturduğu konsepte uymadığı görüşündeydi. Bu arada Kitty Spencer'in törende giydiği bütün tasarım kıyafetlerin toplamda 2 buçuk milyon sterlin olduğunu da hatırlatalım. James Constantinou'nun yorumuna göre Kitty'nin tercihleri düşünüldüğünde Spencer tacı biraz tuhaf kaçacaktı.

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Fakat uzman James Constantinou'a göre gelin Kitty'nin tacı kullanmamasının daha etkili bir nedeni var. Ona göre Kitty, bu tacı "uğursuz" olarak değerlendirmiş olabilir. Çünkü bu aile tacında bir tek Diana'nın trajedisi saklı değil. Aynı zamanda Kitty'nin annesi Victoria Aitken de Charles Spencer ile evlenirken bu tacı kullandı. Dünyaya gelen çocuklarına rağmen Aitken ile Spencer'ın evliliği de uzun ömürlü olmadı. Yani Kitty, hem annesinin hem de halasının kötü anılarını kendi düğününe yansıtmamak için bu tacı kullanmadı.

Gelin, isterseniz bu ünlü taca biraz daha yakından bakalım... Aristokrat bir aile olan Spencerlar'ın aile tacını dünyaya tanıtan kişi Diana Spencer oldu. Diana, 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken bu tacı giydi. Sonra da hayatta olduğu süre içinde çeşitli etkinliklerde kendi ailesine ait olan bu tacı kullandı. Onun ölümüyle de değerli taç Spencer ailesinin koruması altına alındı yeniden. Bu aile yadigarı taç, Garrads imzalı. Gümüş üzerine elmaslarla süslenen bu tacı 18'inci yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi var. Taç, 1919 yılında Spencer ailesiyle aynı soyadını taşıyan uzak akrabaları Lady Sarah tarafından Diana'nın büyükannesi Cynthia'ya hediye edildi. O zamandan bu yana da Spencer ailesinin elinde bulunuyor.

ANNE VE BABASI BOŞANDI

Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı. Kitty, kendisinden 32 yaş büyük Güney Afrikalı milyarder Michael Lewis ile evlenmeden önce gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile aşk yaşıyordu. Moda tasarımcısı ve model olan Kitty, bir ara sürekli kilo alıp vermesiyle konuşuluyordu.

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KITTY'NİN BABASI ÜÇ KEZ EVLENDİ

Kitty'nin babası Charles Spencer, ilk evliliğini Victoria Aitken ile yaptı. Daha sonra 2001 ile 2007 arasında Caroline Freud ile evli kaldı. 2011 yılından bu yara da Karen Spencer ile evli. Charles Spencer'dan 8 yaş daha genç olan Karen Spencer kocasından dolayı "kontes" unvanı taşıyor.