Tam 41 yıl oldu: Tasarımcı düğünde gelinliği görünce dehşete kapıldı

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DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ OLAYLARINDAN BİRİYDİ

Prens'in müstakbel eşi gençti, çok güzeldi, kırılgan bir görünümü vardı hatta ilgi kendisine çok fazla yönelince utangaç olduğu bile söylenebilirdi. O gün seçkin davetlilerin yanı sıra dönemin imkanlarının el verdiği ölçüde yapılan TV yayınları aracılığıyla milyonlarca kişi bu töreni izledi. Damat, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 34 yaşındaki oğlu Charles, gelin de ailesinden dolayı "lady" unvanı taşıyan 19 yaşındaki Diana Spencer'dı.

BÜTÜN BAKIŞLAR GELİNE YÖNELDİ

Dönemin modasını yansıtan ve sonradan o dönemde evlenen birçok genç kıza ilham veren gelinliği içinde gerçekten de çok güzel görünüyordu Diana Spencer. Her şey tam da "peri masallarına" inananların hayallerinde yaşattığı gibiydi. Gerçi sonradan işlerin hiç de öyle masallardaki gibi olmadığı, çiftin daha işin başından "sonsuza kadar mutlu yaşadılar" şablonuna uymadığı ortaya çıktı. Ama yine de o gün dünya tarihinin unutulmaz günlerinden biri olarak milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.

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Charles ile Diana, dünyaya gelen iki çocuklarına rağmen bir türlü mutlu olamadılar. Hatta Kraliçe'nin izniyle resmen boşandılar. İşin en trajik yanı da o törenin kahramanı olan Diana, daha 36 yaşındayken beklenmedik bir şekilde öldü. Yani "peri masalı" kelimenin tam anlamıyla bir trajediye dönüştü. Ama ne olursa olsun Diana, sadece Britanya'da değil, tüm dünyada "gönüllerin prensesi" olarak yer etmişti bile. O gün evlenen çift boşanmış olsa da, Diana yıllar önce hayata veda etse de hatta Prens, hayatı boyunca gerçekten sevdiği tek kadın olan Camilla Parker Bowles ile evlenmiş olsa da 29 Temmuz, birçok kişi için hatırlanması gereken bir yıl dönümü. Bu yıl da bu gelenek bozulmadı ve eski çiftin düğün töreni yine gündemdeki yerini aldı. Özellikle de Diana'nın gelinliği bir kez daha masaya yatırıldı. Gelin biz de bu hala çok konuşulan gelinlikle ilgili belki de "herkesin bildiği sırları" bir kez daha hatırlayalım.

BİRİLERİ DALGA GEÇİYOR SANDILAR

Diana Spencer'ın düğünde giydiği gelinliğin tasarımcıları ile başlayalım... Diana o büyük günde giyeceği gelinliği, o dönemin genç tasarımcıları olarak bilinen David ve Elizabeth Emanuel'in hazırlamasını istedi. Her modacının büyük bir memnuniyetle karşılayacağı, portföyünde yer almasından gurur duyacağı bu teklif Emunael çiftini ise şaşırttı. Hatta ikisi de bunun olduğuna inanamadı. Çünkü iki genç tasarımcı böyle bir şeyin olmasına hiç ihtimal vermediklerinden birilerinin kendileriyle "dalga geçtiğini" düşündü. Sonunda Diana da onları arayınca bu teklifin gerçek olduğuna inandılar.

Diana'nın gelinliğini Emanuel çiftinin tasarladığı düğün gününe kadar da açıklanmadı. Fakat gerçek ortaya çıktığında David ve Elizabeth Emanuel'in tasarım stüdyosu bir anda basın mensuplarının "istilasına" uğradı.

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'BEYAZ DUVAK UCUZ GÖRÜNÜR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Prenses Diana'nın evlendiği gün giydiği kabarık kollu, fiyonklar ve 10 bin tane inciyle süslü gelinliği, 1980'li yıllarda düğün trendlerine öncülük etti. Fakat gelinlikle ilgili çarpıcı bir durum vardı ki ilk anda belli bile olmuyordu. Diana'nın duvağı sanıldığı gibi beyaz değil fildişi rengindeydi. Bunu da David Emanuel şöyle açıklamıştı: "Beyaz dantelin ucuz göründüğünü düşünüyorum. Fildişi rengi Diana'nın solgun tenini ve doğal güzelliğini güçlendiriyordu."

EN UZUN KUYRUKLU GELİNLİK

1981 yılında Prens Charles ile evlenen Prenses Diana, kraliyet düğünleri tarihindeki en uzun kuyruklu gelinliği giydi. Diana'nın David Emmanuel imzalı gelinliğinin kuyruğu yaklaşık sekiz metreydi.

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TASARIMCILAR, GELİNLİĞİ DIANA'NIN ÜZERİNDE GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDILAR

Şimdi gelelim bir başka detaya. Emanuel çifti, Diana'nın gelinliğini büyük bir özenle hazırladı. Fakat tören günü, Diana kendisini taşıyan arabadan inip gelinlik bütünüyle gözler önüne serilince büyük bir dehşete kapıldılar! Bunun nedeni ise gelinliğin kabarık eteklerindeki uzaktan bile görülebilen kırışıklıklardı. İşte bu, tasarımcı çiftin beklediğinden çok daha fazlasıydı. Elbette Diana araçta seyahat ederken gelinliğin bazı bölümlerinin kırışacağını hesaplamışlardı ama ortaya çıkan görüntü, hazırlıklı olduklarının çok ötesindeydi. Elizabeth Emanuel, 2018 yılında verdiği bir röportajda o anları şöyle anlattı: "Dehşete kapıldım. Çünkü çok fazla kırışıklık vardı. Bu bizim düşündüğümüzden çok daha fazlaydı."

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TOPUĞUNDA BAŞ HARFLERİ YAZILI

Bu arada Diana'nın gelin ayakkabılarının altında da bir "sır" gizliydi. Ayakkabıların topuğunda, kendisinin ve Prens Charles'ın isimlerinin baş harfleri yazılıydı.

YILLAR SONRA YEĞENİ DE AYNI TAÇLA EVLENDİ

Diana Spencer evlendiği gün kendi ailesine ait olan bir tacı kullandı. 2018 yılında Diana'nın ablası Sarah'nın kızı Celia McCorquodale, George Woodhouse ile evlenirken de ailesine ait bu tacı kullandı.

Diana'nın kötü giden evliliğinin başlangıç günü giydiği gelinliğin sırları böyle. Gelin dünyanın meraklı bakışları altında evlenen diğer kraliyet ailesi üyelerinin gelinlikleriyle ve gelinlerle ilgili çarpıcı gerçeklere de bir göz atalım.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in 1947 yılında Prens Philip ile evlenirken giydiği gelinliğin özelliğini biliyor musunuz? Zamanının ötesinde bir güzelliğe sahip olan gelinliği, o dönemde henüz prenses unvanı taşıyan Elizabeth, giyecek karnesi kullanarak almıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra toparlanmaya çalışan ülke için bu çok da tuhaf bir durum değildi aslında. Gelinliği alabilmesi için Elizabeth'e, hükümet tarafından fazladan 200 kupon verilmişti.

MAKYAJINI KENDİ YAPTI

Gelelim Diana'nın hiç göremediği gelini Kate Middleton'a. 2011 yılında uzatmalı sevgilisi Prens William ile evlenen Middleton'ın gelinliği, tören sonrası çok taklit edildi. Gelinliğin üzerindeki işlemeler, duvağını süsleyen tacı bir yana bir başka özelliği daha vardı gelin Kate'in. Makyajını kendisi yapmıştı! İlk anda kulağa tuhaf gelse de Middleton, makyaj sanatçısı Arabella Preston'dan dersler aldı ve hayatının en önemli gününde makyajını da kendi yaptı.

EN YAŞLI KRALİYET GELİNİ

Gelelim son dönemin en çok konuşulan kraliyet gelinine. Tabii ki Meghan Markle. Aslında onun bir kraliyet gelini olarak çok fazla dikkat çeken özelliği vardı. Ama bunlardan önce gelinliğine bakalım. Kimsenin beklemediği kadar sade bir gelinlik giydi Markle. Üstelik kıyafeti fazla buruşuktu ve moda uzmanlarına göre kendisine bir beden de büyüktü. Şimdi gelelim bir kraliyet gelini olarak Markle'ın diğer özelliklerine. Hepsinden önemlisi daha önce evlenip boşanmıştı, Harry'den üç yaş büyüktü. Bu özelliğiyle de "en yaşlı kraliyet gelini" olarak hafızalara kazındı.

200 YIL İÇİNDE BİR İLK

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi yüzünden evlilik törenlerini sürekli erteliyordu. Fakat sonunda geçen yıl kelimenin tam anlamıyla kapalı kapılar ardında evlendiler. Beatrice, bu şekilde, İngiliz kraliyet ailesinin son 200 yıllık tarihi içinde bu şekilde evlenen ilk kişi olarak tarihe geçti.

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ ELDEN GEÇİRİLDİ

Onun düğünüyle ilgili bir başka özellik daha vardı. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi. Törenin en çok dikkat çeken yanı ise Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

KARMAŞIK DUYGULAR, GÖZYAŞI OLUP DÖKÜLDÜ

2011 yılında dünyanın hafızasına kazınan düğünlerden biri Londra'da diğeri de Monako'da yapıldı. Bir dönemin Hollywood yıldızı olan Monako Prensesi Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'nin tek oğlu Prens Albert, Güney Afrikalı Charlene Wittstock ile evlendi. O törende gelinin, zarafeti ve şıklığı bir yana çok dikkat çeken bir başka ayrıntı vardı. Gelin, durmadan ağlıyordu. Hatta bu durum o kadar ileri gitti ki gelin, tören boyunca elindeki mendili hiç bırakmadı.

'BÜTÜN DÜNYA BENİ AĞLARKEN İZLİYOR'

Bunun nedeninin Prenses Charlene'in istemeden evlenmesi, Albert'in evlilik dışı çocuklarının ortaya çıkması gibi çeşitli nedenlere bağlandı. Fakat Charlene Wittstock, bir röportajında neden ağladığını anlattı. Son dönemde de kocasıyla arasının kötü olduğu ve bu yüzden aylardır memleketinde olduğu söylenen Wittstock bu durumu şöyle anlattı o röportajda "O gün her şey öylesine bunaltıcıydı ki! Birçok söylenti, bu söylentilerin sebep olduğu karmaşık duygular, giderek yükselen tansiyon. Ardından da gözyaşları. Ve sonra öyle gözyaşı dökerken aklımdan 'Bütün dünya beni ağlarken izliyor' düşüncesi geçti. Ondan sonra biraz daha ağladım."

DUVAK BÜYÜKANNEDEN

2004 yılında dünya iki tane Kraliyet Düğünü izledi. Biri şu anda İspanya Kralı ve Kraliçesi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan önde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi.

İRLANDA DANTELİ

Donaldson'ın gelinliği de Danimarkalı bir tasarımcı tarafından hazırlandı. Gösterişli gelinliğin en ilginç parçası ise duvaktı. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı.

DUVAKSIZ GELİN DE OLUR

2018 yılında Prens Harry ile Meghan Markle'ınki dışında bir başka kraliyet düğünü daha yapıldı. Bu kez sahnede Harry'nin kuzeni Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardı. Prenses de gelinlik tercihiyle çok şaşırttı. Çünkü geleneklerin aksine duvak kullanmamayı tercih etmişti.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN

Peter Pilotto'dan Christopher de Vos tasarımı olan gelinlik, tüm zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri listesinde ilk sıralara yerleşti. Gelin, çocukken geçirdiği skolyoz ameliyatının izlerini saklamak yerine tam tersi gözler önüne sermek istediği için böyle bir tercih yapmıştı.

O TACIN ÖNÜNE GEÇEN ÇIKMADI

İsveç'in veliaht prensesi Victoria, 2014 yılında spor hocası Daniel Westling ile evlenirken sade ama çok şık bir gelinlik giydi. Onun düğün gününde en çok dikkat çeken ayrıntı ise tacıydı. Victoria'nın ailesine ait bu taç, kraliyet gelinlerinin taktığı en gösterişli taçlar arasında hep bir numarada yer alıyor.

ÖYLE BİR ŞEY GİYMİŞLER Kİ

Kraliyet düğünleriyle ilgili sırları bir başka ilginç notla bitirelim. 2011 yılında Willim, Kate ile evlenirken yanında hep o dönemde en yakın dostu da olan kardeşi Harry vardı. İkisi de kurallar gereği askeri üniforma giydiler. Hava her ne kadar çok sıcak olmasa da Westminister Katedrali'nin içinde ve kameraların spotları altında hiç terlemediler. Bunun nedeni de iki kardeşin de üniformaların içine ter önleyici atlet giymesiydi.