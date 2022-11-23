GelinliÄŸim taklittir Ã‡ocukluÄŸumdan beri hayÃ¢lini kuruyordum

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DÃœÄžÃœNLERÄ°N ASIL YILDIZLARI GELÄ°NLÄ°KLER

Ã–yle bazÄ± gelinlikler var ki aradan yÄ±llar geÃ§se bile gÃ¶nÃ¼llerdeki yerini kimseye kaptÄ±rmaz. Bu gelinlikleri giyenler de genellikle her adÄ±mlarÄ± olay olan kraliyet ailesi Ã¼yeleri olur. Daha doÄŸru bir deyiÅŸle o kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinin yÄ±ldÄ±zÄ± olan gelinler. BazÄ± modeller birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde gÃ¶zden dÃ¼ÅŸer ama bazÄ±larÄ± da aradan yarÄ±m yÃ¼zyÄ±l bile geÃ§se hala etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r.

66 YILDIR NÄ°CE GELÄ°NE ESÄ°N KAYNAÄžI OLUYOR

Bunlardan biri de Hollywood'un prensesiyken Monako Prensi Rainier'nin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±p onunla evlenen ve gerÃ§ek bir prenses olan Grace Kelly'nin gelinliÄŸi. Kelly, bu gelinliÄŸini 1956 yÄ±lÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde giydi. O dÃ¼ÄŸÃ¼nde kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n nefesini kesti. GelinliÄŸin gÃ¼zelliÄŸi bir yana, Grace Kelly'nin dillere destan zarafeti diÄŸer yana. Bu gelinlik Ã¶ylesine 'rÃ¼ya gibi' gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ve Grace Kelly de onu Ã¶yle gÃ¼zel taÅŸÄ±yordu ki! Ä°ÅŸte o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÄ±llar iÃ§inde birÃ§ok genÃ§ kÄ±za ilham kaynaÄŸÄ± oldu. Sanki aradan 66 yÄ±l hiÃ§ geÃ§memiÅŸ gibi 70'li, 80'li, 90'lÄ± ve hatta 2000'li yÄ±llarda bile evlenen genÃ§ kÄ±zlara esin kaynaÄŸÄ± oldu.

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Ã‡OCUKLUK YILLARINDA HAFIZASINA KAZINAN GÃ–RÃœNTÃœ

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de eÄŸer yaÅŸasaydÄ± Grace Kelly'nin trunu olabilecek yaÅŸtaki Naomi Biden sergiledi. ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden ile eÅŸi Jill Biden'Ä±n torunu olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Naomi Biden, 19 KasÄ±m'da Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hayatÄ±nÄ± Peter Neal ile birleÅŸtirdi. Gelinin sade gÃ¼zelliÄŸi bir yana o tÃ¶rende dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Zaten genÃ§ gelin de bunu saklamadÄ±. Hatta dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda itiraf etti.

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HAYÃ‚LÄ°NÄ° GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RDÄ°

Naomi Biden, gelinliÄŸinin ilham kaynaÄŸÄ±nÄ±n Grace Kelly'nin gelinliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Naomi Biden "Her kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z gibi benim de kafamÄ±n iÃ§inde bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. O da sevdiÄŸim, Grace Kelly'nin gelinliÄŸiydi" dedi. GerÃ§ekten de Naomi Biden'Ä±n mutlu gÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi gelinliÄŸin Ã¼st kÄ±smÄ±, duvaÄŸÄ± hariÃ§, Grace Kelly'nin 1959 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi gelinliÄŸe Ã§ok benziyordu. AynÄ± onun gibi gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ± dantelli ve yÃ¼ksek yakalÄ±ydÄ±. Ralph Lauren'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gelinliÄŸin Grace Kelly'nin efsane gelinliÄŸinden farkÄ± ise gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±nda dÃ¼ÄŸmelerin yer almamasÄ± ve alt kÄ±smÄ±n farklÄ± bir kumaÅŸtan dikilmiÅŸ olmasÄ±ydÄ±. BÃ¶ylece Naomi Biden, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã§ocukluk hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdi ve Grace Kelly'den esin kaynaÄŸÄ±nÄ± alan bir gelinlik giydi.

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GERÃ‡EK BÄ°R EFSANE

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Grace Kelly'nin gelinliÄŸi, gerÃ§ekten de kendi alanÄ±nda bir efsane. GelinliÄŸin tasarÄ±mcÄ±sÄ± ise Hollywood'un Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ kostÃ¼mcÃ¼lerinden biri olan Helen Rose. Grace Kelly'nin bu en Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde onun tasarladÄ±ÄŸÄ± gelinliÄŸi giymek istemesinin Ã¶zem bir nedeni vardÄ±. Rose, Grace Kelly'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt filmde onun kostÃ¼mlerini hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Yani iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±. GelinliÄŸin kumaÅŸÄ±, MGM StÃ¼dyolarÄ±'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ve en Ã§ok izlenen oyuncularÄ±ndan biri olan Grace Kelly'ye dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesiydi. GelinliÄŸi de stÃ¼dyonun kostÃ¼m bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hazÄ±rladÄ±.

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HER BEDEN TÄ°PÄ°NE UYGUN BÄ°R TASARIM

Moda uzmanlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Grace Kelly'nin gelinliÄŸi bÃ¼tÃ¼n gÃ¶rmesine ve artÄ±k bir efsaneye dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen basit bir tasarÄ±ma sahip. Giyebilmek iÃ§in sadece Grace Kelly gibi kusursuz vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼lerine sahip olmak gerekli deÄŸil. Bu tasarÄ±m her vÃ¼cut tipine rahatlÄ±kla uyarlanabilir. Elbette dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ onu taÅŸÄ±yan Grace Kelly'nin zarafetiyle hafÄ±zalara kazÄ±nan ve yarÄ±m yÃ¼zyÄ±l sonra bile efsane olan bu gelinliÄŸin farklÄ± koÅŸullarÄ±n gÃ¶zdesi olmasÄ±nÄ±n bir nedeni de bu.Â

TV ARACILIÄžIYLA 3 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° Ä°ZLEDÄ°

Yeri gelmiÅŸken ÅŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m ki, kitle iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki kadar geliÅŸmiÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± 1956 yÄ±lÄ±nda bile Grace Kelly ile Prens Rainier'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 3 milyona yakÄ±n kiÅŸi izlemiÅŸti.

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Madem Grace Kelly'nin gelinliÄŸini hatÄ±rladÄ±k, modern çaÄŸlara damgasÄ±nÄ± vuran, taklitleri dikilen, nice genç kÄ±za en mutlu günü için ilham kaynaÄŸÄ± olan diÄŸer kraliyet gelinliklerine de bir bakalÄ±m.Her biri kendi dönemine damgasÄ±nÄ± vuran birer "peri masalÄ±" gibiydi. Birbirinden ünlü ve soylu konuklar, ihtiÅŸamlÄ± çevre düzenlemeleri, göz alÄ±cÄ± arabalar, hiçbir sorun yaÅŸanmadan akÄ±p giden program ve hepsi belli bir dönemde taklit edilen gösteriÅŸli gelinlikler... Evet... Kraliyet düÄŸünlerinden söz ediyoruz. Zamanlar deÄŸiÅŸse de, artÄ±k pek çok monarÅŸi ailesi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sembolik olarak sürdürse de kraliyet düÄŸünleri her zaman ilgi çekiyor.Törene davet edilen konuklar bir yana ekranlar karÅŸÄ±sÄ±nda milyonlarca kiÅŸinin izlediÄŸi bu evlilik törenlerinin en çok akÄ±lda kalan kÄ±smÄ± gelinlikler. Üstelik görünenin ötesinde sÄ±rlar da barÄ±ndÄ±rÄ±yor o gelinliklerin bazÄ±larÄ±. Gelin, dönemlerine damga vuran o kraliyet gelinlerinin ve onlarÄ±n giydiÄŸi gelinliklere ve onlarla ilgili bazÄ± çarpÄ±cÄ± gerçeklere bir göz atalÄ±m.

YÃœZYILIN DÃœÄžÃœNÃœ OLARAK DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Takvimler 29 Temmuz 1981'i gÃ¶steriyordu. Milyonlarca kiÅŸinin aylar Ã¶ncesinden nefeslerini tutarak beklediÄŸi evlilik tÃ¶reni iÃ§in kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan gÃ¼n sonunda gelmiÅŸti. O gÃ¼n birÃ§ok kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼nde "bir peri masalÄ±" gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Ãœlkesinin tahtÄ±na oturacak olan prens, her ne kadar soylu bir aileden gelse de kral ya da kraliÃ§e kÄ±zÄ± olmayan gencecik bir gelinle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirecekti. Zaten gelini milyonlarca kiÅŸi daha ilk gÃ¶rdÃ¼kleri andan itibaren Ã§ok sevmiÅŸti.

Prens'in mÃ¼stakbel eÅŸi genÃ§ti, Ã§ok gÃ¼zeldi, kÄ±rÄ±lgan bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ vardÄ± hatta ilgi kendisine Ã§ok fazla yÃ¶nelince utangaÃ§ olduÄŸu bile sÃ¶ylenebilirdi. O gÃ¼n seÃ§kin davetlilerin yanÄ± sÄ±ra dÃ¶nemin imkanlarÄ±nÄ±n el verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de yapÄ±lan TV yayÄ±nlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla milyonlarca kiÅŸi bu tÃ¶reni izledi. Damat, Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in 34 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Charles, gelin de ailesinden dolayÄ± "lady" unvanÄ± taÅŸÄ±yan 19 yaÅŸÄ±ndaki Diana Spencer'dÄ±.

BÄ°RÄ°LERÄ° DALGA GEÇÄ°YOR SANDILAR: Diana o büyük günde giyeceÄŸi gelinliÄŸi, o dönemin genç tasarÄ±mcÄ±larÄ± olarak bilinen David ve Elizabeth Emanuel'in hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istedi. Her modacÄ±nÄ±n büyük bir memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±, portföyünde yer almasÄ±ndan gurur duyacaÄŸÄ± bu teklif Emunael çiftini ise ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Hatta ikisi de bunun olduÄŸuna inanamadÄ±. Çünkü iki genç tasarÄ±mcÄ± böyle bir ÅŸeyin olmasÄ±na hiç ihtimal vermediklerinden birilerinin kendileriyle "dalga geçtiÄŸini" düÅŸündü. Sonunda Diana da onlarÄ± arayÄ±nca bu teklifin gerçek olduÄŸuna inandÄ±lar. Diana'nÄ±n gelinliÄŸini Emanuel çiftinin tasarladÄ±ÄŸÄ± düÄŸün gününe kadar da açÄ±klanmadÄ±. Fakat gerçek ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda David ve Elizabeth Emanuel'in tasarÄ±m stüdyosu bir anda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n "istilasÄ±na" uÄŸradÄ±.

DÃ¶nemin modasÄ±nÄ± yansÄ±tan ve sonradan o dÃ¶nemde evlenen birÃ§ok genÃ§ kÄ±za ilham veren gelinliÄŸi iÃ§inde gerÃ§ekten de Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu Diana Spencer. Her ÅŸey tam da "peri masallarÄ±na" inananlarÄ±n hayallerinde yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± gibiydi. GerÃ§i sonradan iÅŸlerin hiÃ§ de Ã¶yle masallardaki gibi olmadÄ±ÄŸÄ±, Ã§iftin daha iÅŸin baÅŸÄ±ndan "sonsuza kadar mutlu yaÅŸadÄ±lar" ÅŸablonuna uymadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ama yine de o gÃ¼n dÃ¼nya tarihinin unutulmaz gÃ¼nlerinden biri olarak milyonlarca kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±.

Â 'BEYAZ DUVAK UCUZ GÃ–RÃœNÃœR DÄ°YE DÃœÅžÃœNDÃœM'

Prenses Diana'nÄ±n evlendiÄŸi gÃ¼n giydiÄŸi kabarÄ±k kollu, fiyonklar ve 10 bin tane inciyle sÃ¼slÃ¼ gelinliÄŸi, 1980'li yÄ±llarda dÃ¼ÄŸÃ¼n trendlerine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti. Fakat gelinlikle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir durum vardÄ± ki ilk anda belli bile olmuyordu. Diana'nÄ±n duvaÄŸÄ± sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi beyaz deÄŸil fildiÅŸi rengindeydi. Bunu da David Emanuel ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±: "Beyaz dantelin ucuz gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. FildiÅŸi rengi Diana'nÄ±n solgun tenini ve doÄŸal gÃ¼zelliÄŸini gÃ¼Ã§lendiriyordu."

1981 yÄ±lÄ±nda Prens Charles ile evlenen Prenses Diana, kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nleri tarihindeki en uzun kuyruklu gelinliÄŸi giydi. Diana'nÄ±n David Emmanuel imzalÄ± gelinliÄŸinin kuyruÄŸu yaklaÅŸÄ±k sekiz metreydi.

TASARIMCILAR, GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° DIANA'NIN ÃœZERÄ°NDE GÃ–RÃœNCE DEHÅžETE KAPILDILAR

Åžimdi gelelim bir baÅŸka detaya. Emanuel Ã§ifti, Diana'nÄ±n gelinliÄŸini bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zenle hazÄ±rladÄ±. Fakat tÃ¶ren gÃ¼nÃ¼, Diana kendisini taÅŸÄ±yan arabadan inip gelinlik bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilince bÃ¼yÃ¼k bir dehÅŸete kapÄ±ldÄ±lar! Bunun nedeni ise gelinliÄŸin kabarÄ±k eteklerindeki uzaktan bile gÃ¶rÃ¼lebilen kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klardÄ±. Ä°ÅŸte bu, tasarÄ±mcÄ± Ã§iftin beklediÄŸinden Ã§ok daha fazlasÄ±ydÄ±. Elbette Diana araÃ§ta seyahat ederken gelinliÄŸin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin kÄ±rÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± hesaplamÄ±ÅŸlardÄ± ama ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, hazÄ±rlÄ±klÄ± olduklarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶tesindeydi. Elizabeth Emanuel, 2018 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda o anlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "DehÅŸete kapÄ±ldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok fazla kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±k vardÄ±. Bu bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden Ã§ok daha fazlaydÄ±."

TOPUÄžUNDA BAÅž HARFLERÄ° YAZILI: Bu arada Diana'nÄ±n gelin ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n altÄ±nda da bir "sÄ±r" gizliydi. AyakkabÄ±larÄ±n topuÄŸunda, kendisinin ve Prens Charles'Ä±n isimlerinin baÅŸ harfleri yazÄ±lÄ±ydÄ±.

Diana Spencer evlendiÄŸi gÃ¼n kendi ailesine ait olan bir tacÄ± kullandÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda Diana'nÄ±n ablasÄ± Sarah'nÄ±n kÄ±zÄ± Celia McCorquodale, George Woodhouse ile evlenirken de ailesine ait bu tacÄ± kullandÄ±.

Sarah Ferguson ile Prens Andrew 1986 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda evlendiler. OnlarÄ±n evliliÄŸi de tÄ±pkÄ± Diana ile Charles gibi kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. Sarah'nÄ±n gelinliÄŸi, 1980'lerin modasÄ±nÄ± yansÄ±tÄ±yordu.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°NÄ° KARNEYLE ALDI

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in 1947 yÄ±lÄ±nda Prens Philip ile evlenirken giydiÄŸi gelinliÄŸin Ã¶zelliÄŸini biliyor musunuz? ZamanÄ±nÄ±n Ã¶tesinde bir gÃ¼zelliÄŸe sahip olan gelinliÄŸi, o dÃ¶nemde henÃ¼z prenses unvanÄ± taÅŸÄ±yan Elizabeth, giyecek karnesi kullanarak almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n bitiminden sonra toparlanmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼lke iÃ§in bu Ã§ok da tuhaf bir durum deÄŸildi aslÄ±nda. GelinliÄŸi alabilmesi iÃ§in Elizabeth'e, hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan fazladan 200 kupon verilmiÅŸti.

Gelelim Diana'nÄ±n hiÃ§ gÃ¶remediÄŸi gelini Kate Middleton'a. 2011 yÄ±lÄ±nda uzatmalÄ± sevgilisi Prens William ile evlenen Middleton'Ä±n gelinliÄŸi, tÃ¶ren sonrasÄ± Ã§ok taklit edildi. GelinliÄŸin Ã¼zerindeki iÅŸlemeler, duvaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen tacÄ± bir yana bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi daha vardÄ± gelin Kate'in. MakyajÄ±nÄ± kendisi yapmÄ±ÅŸtÄ±! Ä°lk anda kulaÄŸa tuhaf gelse de Middleton, makyaj sanatÃ§Ä±sÄ± Arabella Preston'dan dersler aldÄ± ve hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼nde makyajÄ±nÄ± da kendi yaptÄ±.

Gelelim son dÃ¶nemin en Ã§ok konuÅŸulan kraliyet gelinine. Tabii ki Meghan Markle. AslÄ±nda onun bir kraliyet gelini olarak Ã§ok fazla dikkat Ã§eken Ã¶zelliÄŸi vardÄ±. Ama bunlardan Ã¶nce gelinliÄŸine bakalÄ±m. Kimsenin beklemediÄŸi kadar sade bir gelinlik giydi Markle. Ãœstelik kÄ±yafeti fazla buruÅŸuktu ve moda uzmanlarÄ±na gÃ¶re kendisine bir beden de bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Åžimdi gelelim bir kraliyet gelini olarak Markle'Ä±n diÄŸer Ã¶zelliklerine. Hepsinden Ã¶nemlisi daha Ã¶nce evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±, Harry'den Ã¼Ã§ yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Bu Ã¶zelliÄŸiyle de "en yaÅŸlÄ± kraliyet gelini" olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

200 YIL Ä°Ã‡Ä°NDE BÄ°R Ä°LK:Â KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N ELBÄ°SESÄ° ELDEN GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi yÃ¼zÃ¼nden evlilik tÃ¶renlerini sÃ¼rekli erteliyordu. Fakat sonunda geÃ§en yÄ±l kelimenin tam anlamÄ±yla kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda evlendiler. Beatrice, bu ÅŸekilde, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin son 200 yÄ±llÄ±k tarihi iÃ§inde bu ÅŸekilde evlenen ilk kiÅŸi olarak tarihe geÃ§ti. Onun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle ilgili bir baÅŸka Ã¶zellik daha vardÄ±. KraliÃ§e 2 Elizabeth'in ortanca oÄŸlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 31 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Åžatosu'nda kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda evlendi. TÃ¶renin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise Beatrice'in gelinliÄŸi oldu. O gelinlik tam 53 yÄ±l Ã¶nce KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan Ã¶nce parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ardÄ±ndan da Ã§eÅŸitli Ã¶zel gecelerde giyilmiÅŸti. KraliÃ§e'nin elbisesi Beatrice iÃ§in modifiye edildi ve kol kÄ±smÄ±na eklemeler yapÄ±ldÄ±. Bu vintaj gelinlik, bir dÃ¶nem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kadÄ±n Ã¼yeleri iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mlarla tanÄ±nan Norman Hartnell'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

KARMAÅžIK DUYGULAR, GÃ–ZYAÅžI OLUP DÃ–KÃœLDÃœ

2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nan dÃ¼ÄŸÃ¼nlerden biri Londra'da diÄŸeri de Monako'da yapÄ±ldÄ±. Bir dÃ¶nemin Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± olan Monako Prensesi Grace Kelly ile eÅŸi Prens Rainier'nin tek oÄŸlu Prens Albert, GÃ¼ney AfrikalÄ± Charlene Wittstock ile evlendi. O tÃ¶rende gelinin, zarafeti ve ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± bir yana Ã§ok dikkat Ã§eken bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± vardÄ±. Gelin, durmadan aÄŸlÄ±yordu. Hatta bu durum o kadar ileri gitti ki gelin, tÃ¶ren boyunca elindeki mendili hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±.

'BÃœTÃœN DÃœNYA BENÄ° AÄžLARKEN Ä°ZLÄ°YOR'

Bunun nedeninin Prenses Charlene'in istemeden evlenmesi, Albert'in evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± gibi Ã§eÅŸitli nedenlere baÄŸlandÄ±. Fakat Charlene Wittstock, bir rÃ¶portajÄ±nda neden aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Son dÃ¶nemde de kocasÄ±yla arasÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu ve bu yÃ¼zden aylardÄ±r memleketinde olduÄŸu sÃ¶ylenen Wittstock bu durumu ÅŸÃ¶yle anlattÄ± o rÃ¶portajda "O gÃ¼n her ÅŸey Ã¶ylesine bunaltÄ±cÄ±ydÄ± ki! BirÃ§ok sÃ¶ylenti, bu sÃ¶ylentilerin sebep olduÄŸu karmaÅŸÄ±k duygular, giderek yÃ¼kselen tansiyon. ArdÄ±ndan da gÃ¶zyaÅŸlarÄ±. Ve sonra Ã¶yle gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerken aklÄ±mdan 'BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya beni aÄŸlarken izliyor' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi geÃ§ti. Ondan sonra biraz daha aÄŸladÄ±m."

DUVAK BÃœYÃœKANNEDEN

2004 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya iki tane Kraliyet DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ izledi. Biri ÅŸu anda Ä°spanya KralÄ± ve KraliÃ§esi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan Ã¶nde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi.Donaldson'Ä±n gelinliÄŸi de DanimarkalÄ± bir tasarÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. GÃ¶steriÅŸli gelinliÄŸin en ilginÃ§ parÃ§asÄ± ise duvaktÄ±. Duvak, damadÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesine hediye edilen bir Ä°rlanda dantelinden yapÄ±ldÄ±.

DUVAKSIZ GELÄ°N DE OLUR

2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±nki dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daha yapÄ±ldÄ±. Bu kez sahnede Harry'nin kuzeni Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardÄ±. Prenses de gelinlik tercihiyle Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geleneklerin aksine duvak kullanmamayÄ± tercih etmiÅŸti.

TÃœM ZAMANLARIN EN Ä°YÄ°LERÄ°NDEN

Peter Pilotto'dan Christopher de Vos tasarÄ±mÄ± olan gelinlik, tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi Kraliyet Gelinlikleri listesinde ilk sÄ±ralara yerleÅŸti. Gelin, Ã§ocukken geÃ§irdiÄŸi skolyoz ameliyatÄ±nÄ±n izlerini saklamak yerine tam tersi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermek istediÄŸi iÃ§in bÃ¶yle bir tercih yapmÄ±ÅŸtÄ±.

O TACIN Ã–NÃœNE GEÃ‡EN Ã‡IKMADI

Ä°sveÃ§'in veliaht prensesi Victoria, 2014 yÄ±lÄ±nda spor hocasÄ± Daniel Westling ile evlenirken sade ama Ã§ok ÅŸÄ±k bir gelinlik giydi. Onun dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nde en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise tacÄ±ydÄ±. Victoria'nÄ±n ailesine ait bu taÃ§, kraliyet gelinlerinin taktÄ±ÄŸÄ± en gÃ¶steriÅŸli taÃ§lar arasÄ±nda hep bir numarada yer alÄ±yor.

ONUN GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° DE BEÄžENÄ°LDÄ°

Victoria'nÄ±n tek erkek kardeÅŸi Prens Carl Philip, 2015 yÄ±lÄ±nda Sofia Helqvist ile evlendi. Eski bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Sofia dantel aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± gelinliÄŸiyle beÄŸeni topladÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS, MEGA NEWS AGENCY

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