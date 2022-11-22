Ä°ki yÄ±l sonra ilk kez Her zaman gÃ¼lmek kolay mÄ± sanÄ±yorsunuz

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MUTSUZ YÃœZÃœ ONUN 'MARKASI' OLDU

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n "hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prenses" adÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶revinin bir parÃ§asÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde bile gÃ¼lÃ¼msemeyen ya da yÃ¼zÃ¼ne zoraki olduÄŸu belli bir gÃ¼lÃ¼mseme konduran Monako Prensesi Charlene bu Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi. Monako Prensi 2. Albert'in karÄ±sÄ± olan 44 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Charlene'in mutsuz yÃ¼z ifadesi artÄ±k onu tanÄ±mlayan bir "markaya" bile dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã§oktan.

BU KEZ HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI: Elbette bunun nedenleriyle ilgili spekülasyonlar da bitmek bilmiyor. AslÄ±nda hiç olmak istemediÄŸi Monako SarayÄ±'ndan bir türlü kaçamadÄ±ÄŸÄ±ndan, kocasÄ±nÄ±n onu mutsuz ettiÄŸinden, sadece kocasÄ± deÄŸil görümceleri Caroline ve Stephanie ile iyi geçinemediÄŸine kadar birçok neden ileri sürülüyor. Hangisi kesin doÄŸrudur bilmek zor elbette. Yani Charlene, kendi iç dünyasÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± açacak bir konumda olmadÄ±ÄŸÄ±ndan neden mutsuz olduÄŸu, halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± planlÄ± etkinliklerde bile bunu neden gizlemediÄŸi hep bir merak konusu olarak kalacak. Fakat, Prenses Charlene iÅŸte bu konuda herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir davranÄ±ÅŸa imza attÄ± geçtiÄŸimiz hafta sonu. Gelin bir bakalÄ±m.

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Monako, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Ulusal GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±. Adet olduÄŸu Ã¼zere iki gÃ¼n sÃ¼ren bu etkinliklere Monako Prenslik ailesi, kelimenin tam anlamÄ±yla "tam kadro" olarak katÄ±ldÄ±. Ãœstelik Ã§oluk- Ã§ocuk. TÃ¶renin ev sahibi konumunda olan kiÅŸiler ise Monako Prensi Albert ve karÄ±sÄ± Prenses Charlene idi. Hatta ikiz Ã§ocuklarÄ±, Veliaht Prens Jacques ile Prenses Gabriella ilk gÃ¼nkÃ¼ etkinlikte bu konuda onlarla sorumluluÄŸu paylaÅŸtÄ±. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m... Charlene son olarak 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda yine aynÄ± etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ktan sonra kelimenin tam anlamÄ±yla "sÄ±rra kadem basmÄ±ÅŸtÄ±."

AAA! PRENSES GÃœLÃœYOR

O sÃ¼reÃ§te 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran Covid 19 pandemisi nedeniyle zaten dÃ¼nya tamamen kapanmÄ±ÅŸ olsa da ilerleyen dÃ¶nemlerde Charlene'nin yokluÄŸunun nedenleri uzun uzun gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlara birazdan deÄŸineceÄŸiz ama Ã¶nce "Charlene'in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne" bir bakalÄ±m. GÃ¶zlerden uzak geÃ§irdiÄŸi iki yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Prenses, tekrar Monako'nun Ulusal GÃ¼nÃ¼'nde halkÄ±n ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ãœstelik bu kez herkese bir sÃ¼rprizi vardÄ±: 'Mutsuz ve asÄ±k suratlÄ± prenses' bu kez gÃ¼lÃ¼yordu! Elbette bÃ¼tÃ¼n tÃ¶ren boyunca "yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼ller" aÃ§madÄ± ama iki yÄ±l Ã¶ncesine kadar hiÃ§ gÃ¼lÃ¼msemediÄŸi kadar gÃ¼lÃ¼msedi bu kez.

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Ã‡OCUKLARININ ANNE Ã–ZLEMÄ° BÄ°TTÄ°

Son alarak Ã¼lkenin Ulusal GÃ¼nÃ¼'ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸzÄ±nÄ± bile hiÃ§ aÃ§madan zoraki gÃ¼lÃ¼mseyen Charlerne, bu kez yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ã¼stelik diÅŸlerini gÃ¶stererek gÃ¼lÃ¼msedi. Etkinliklerin bir parÃ§asÄ± olarak ertesi gÃ¼n dÃ¼zenlenen Ã¶zel gecede de yine genel durumunun aksine daha mutlu ve yine arada gÃ¼lÃ¼mseyen bir yÃ¼z ifadesiyle boy gÃ¶sterdi. Bu yÄ±l Monako Ulusal GÃ¼nÃ¼'nde gÃ¼lÃ¼mseyen tek kiÅŸi Charlene de deÄŸildi Ã¼stelik. Ã–zellikle geÃ§en yÄ±l yine aynÄ± kutlamada "dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼reÄŸini sÄ±zlatan" ikizleri Jacques ve Gabriella'nÄ±n da yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yordu bu kez.

GEÃ‡EN YIL BU GÃ–RÃœNTÃœYLE HAFIZALARA KAZINMIÅžLARDI

Yedi yaÅŸÄ±ndaki ikizler, geÃ§en yÄ±l halalarÄ± Caroline ve Stephanie'nin yanÄ± sÄ±ra babalarÄ± Albert'in gÃ¶zetiminde tÃ¶rene katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. O sÄ±rada neredeyse bir yÄ±ldÄ±r uzak kaldÄ±klarÄ± annelerine seslenen pankartlar aÃ§mÄ±ÅŸlardÄ±. OnlarÄ±n bu hali her ne kadar ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸamlarÄ± olsa da herkesi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ikisi de anne sevgisinden mahrum kalmÄ±ÅŸ Ã§ocuklardÄ±.

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CÄ°DDÄ° AMA YÄ°NE DE MUTLU

Oysa bu yÄ±l iki kardeÅŸ geÃ§en yÄ±lÄ±n tam tersine; mutlu ve neÅŸeli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Ãœstelik kÃ¼Ã§Ã¼k prenses kÄ±rmÄ±zÄ± mantosu ve ÅŸapkasÄ±yla, kÃ¼Ã§Ã¼k prens de babasÄ±nÄ±n Ã¼niformasÄ±nÄ±n bire bir kopyasÄ±yla dikkat Ã§ekti.

HER ZAMAN GÜLÜMSEMEK KOLAY DEÄžÄ°L: Bu arada yüzünün gülmemesiyle "hüzünlü prenses" olarak anÄ±lan Charlene, kendi memleketinde yayÄ±nlanan Huisgenoot adlÄ± dergiye verdiÄŸi röportajda bu konuda konuÅŸmuÅŸtu. Genellikle hayatÄ±nÄ± kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸayan Charlene "Ä°nsanlar çok kolay bir ÅŸekilde 'Ah! Neden fotoÄŸraflarda hiç gülümsemiyor?' diye soruyorlar. Ama bazen, gülümsemek o kadar zor ki. Ä°nsanlar arka planda yani senin hayatÄ±nda neler olup bittiÄŸini bilmiyorlar" diye konuÅŸtu. Charlene, Monako'da ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayat sürdürdüÄŸünü belirtip "Ama ailemi ve Güney Afrika'daki arkadaÅŸlarÄ±mÄ± özlüyorum. Genellikle üzgünüm çünkü, bana ihtiyaçlarÄ± olduÄŸunda her zaman yanlarÄ±nda olamÄ±yorum" diyerek neden "gülümseme" konusunda fazla cömert davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

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GÃœLDÃœ AMA YÄ°NE Ä°DDÄ°LAR BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Ä°lk gÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rende ve ertesi gÃ¼nkÃ¼ Ã¶zel gecede gÃ¼lÃ¼msemesiyle bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Prenses Charlene ise yine sÃ¶ylentilerin merkezine oturdu. Her ne kadar Monako SarayÄ±, Prenses'in bir enfeksiyon nedeniyle, GÃ¼ney Afrika'dan 10 ay boyunca dÃ¶nemediÄŸini aÃ§Ä±klasa da bu konuda farklÄ± iddialar vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Charlene'in hastalÄ±ÄŸÄ± net olarak aÃ§Ä±klanmamÄ±ÅŸ, sadece "enfeksiyon kaptÄ±, operasyon geÃ§irecek, fiziken ve ruhen kÄ±rÄ±lgan durumda" gibi Ã¼stÃ¼ kapalÄ± ve yuvarlak cÃ¼mlelerle konu geÃ§iÅŸtirilmiÅŸti. Yani o sÃ¼reÃ§, dedikoduya aÃ§Ä±k bir sÃ¼reÃ§ti. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde bazÄ± kiÅŸileri gÃ¼ldÃ¼rse de sonradan gerÃ§ek olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesi uyandÄ±ran bir iddia ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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'ESTETÄ°K OPERASYONLAR KÖTÜ GÄ°TTÄ°, O YÜZDEN Ä°NSANLARDAN KAÇIYOR': Buna göre Charlene, gerçekten enfeksiyon kapmÄ±ÅŸ da olabilirdi ama Monako'dan ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bundan baÅŸka bir nedeni vardÄ±. Bir takÄ±m estetik müdahaleler yapÄ±lmÄ±ÅŸ fakat bunlar ters gitmiÅŸti. Hatta iddia o ki geçirdiÄŸi bu operasyonlarÄ±n sonucu istediÄŸi gibi olmamÄ±ÅŸtÄ±, bu yüzden de gözlerden uzak durmaya ve durumu düzeltmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Bunu ortaya atan kiÅŸi de Ä°spanyol gazeteci Pilar Eyre idi. O dönemde duyanlarÄ± ilk anda ÅŸaÅŸÄ±rtan bu iddiayÄ± da ÅŸöyle savundu Pilar Eyre. Prenses Charlene, 10 ay Güney Afrika'da kaldÄ±ktan sonra ülkesine döndüÄŸünde fotoÄŸrafçÄ±larÄ±n ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. YanÄ±nda eÅŸi Prens Albert ile yedi yaÅŸÄ±na giren ikizleri Gabriella ve Jacques vardÄ±. Bu sÄ±rada ailenin maske takan tek üyesi de Prenses Charlene idi. Pilar Eyre bu durumu Charlene'in geçirdiÄŸi ve sonucu istediÄŸi gibi olmayan estetik operasyonlardan sonra ortaya çÄ±kan görüntüyü gizleme isteÄŸi olarak yorumladÄ±. Eyre bu iddiasÄ±nÄ± çok okunan Lecturas dergisinin internet bloÄŸu için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da dile getirdi.

'Eyre'nin bu konudaki iddiasÄ± bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ona gÃ¶re Charlene'in sinÃ¼s operasyonu geÃ§irmesine neden olan saÄŸlÄ±k sorununun temelinde de bu yatÄ±yor. Yani ona gÃ¶re Prenses Charlene'in aslÄ±nda sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yok. Onun tek sorunu ters giden estetik operasyonlar. Eyre, iddiasÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Prenses Charlene'in Dubai'de geÃ§irdiÄŸi yÃ¼z kaldÄ±rma operasyonu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek de ayrÄ±ntÄ±landÄ±rdÄ±.

BU Ä°DDÄ°ALAR BAZILARINI GÃœLDÃœRDÃœ AMA YÄ°NE DE KABUL GÃ–RDÃœ

Ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Prenses Charlene, sebebi ne olursa olsun gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden katÄ± yiyecek tÃ¼ketemez hale geldi. Sadece sÄ±vÄ± tÃ¼kettiÄŸi iÃ§in de ciddi miktarda kilo kaybetti. Zaten bu "yemeden iÃ§meden kesilme" durumunu Prens Albert de aÃ§Ä±klamasÄ±nda belirtmiÅŸti.

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YÃœZÃœNÃœN ALDIÄžI ÅžEKÄ°L Ä°DDÄ°ALARI GÃœÃ‡LENDÄ°RDÄ°

Ä°spanyol gazetecinin bu iddialarÄ±nÄ±n tekrar gÃ¼ndeme gelme nedenine bakarsak... AslÄ±nda bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri yani Charlene, tekrar resmi gÃ¶revlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nden beri bu sÃ¶ylenti gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Ulusal GÃ¼n kutlamalarÄ±ndan sonra da yine magazin basÄ±nÄ±nda yer aldÄ±. Buna gÃ¶re Charlene'in yÃ¼zÃ¼nde gerÃ§ekten de estetik operasyonlarÄ±n izleri var. Ã–zellikle gÃ¼lÃ¼msediÄŸi zaman yÃ¼zÃ¼nÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekil de yapÄ±lan botoks ve dolgu iÅŸlemlerinin bir kanÄ±tÄ± olarak gÃ¶steriliyor.

DÄ°Åž TEDAVÄ°SÄ° GÖRDÜIÜ DE KONUÅžULUYORDU: Charlene, gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gözlerden uzak kaldÄ±ÄŸÄ± iki yÄ±l içinde bir de diÅŸ tedavisi gördüÄŸü ileri sürülmüÅŸtü. Monako Ulusal Günü'nde gülümsediÄŸi sÄ±rada görünen diÅŸlerinin geçmiÅŸten farklÄ± olmasÄ± da bu iddiayÄ± ortaya atanlarÄ±n dikkatinden kaçmadÄ±. Ä°ÅŸte bütün bunlar yüzünden de Ä°spanyol gazeteci Pilar'Ä±n öne sürdükleri bir kez daha gündeme geldi. Her ne kadar resmi olarak merak giderecek net bir açÄ±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da Pilar Eyre'nin iddiasÄ±na inananlar da var. Prenses'in görünüm olarak yÄ±llar içinde geçirdiÄŸi deÄŸiÅŸim de eski fotoÄŸraflarÄ±yla ÅŸimdiki hali kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda gözle görülüyor. Elbette bu deÄŸiÅŸimin nedenlerinden biri Prenses Charlene'in yaÅŸ almasÄ± ve bunun getirdikleri. Ama bazÄ± müdahaleler olduÄŸu da yadsÄ±namayacak bir gerçek.

Ulusal GÃ¼n kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gece etkinliÄŸinde Ã§ekilen pozlarÄ±nda da Charlene'in yÃ¼zÃ¼nde yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± muhtemel iÅŸlemlerin izleri belirgin ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Gergin yÃ¼zÃ¼, Ã§enesinin farklÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼, alnÄ±nda 44 yaÅŸÄ±nÄ±n getirdiÄŸi kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n hiÃ§birinin olmamasÄ± buna kanÄ±t olarak gÃ¶steriliyor.

Prenses Charlene'in diÅŸleri dÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§inde yenilendi.

Charlene'in yÄ±llar Ã¶nce burnundaki kemeri de dÃ¼zelttirdiÄŸi iddialar arasÄ±nda .

Evlenmeden Ã¶nceki adÄ±yla Charlene Wittstock her insan gibi geÃ§ip giden yÄ±llar iÃ§inde deÄŸiÅŸti. Fakat bazÄ± mÃ¼dahaleler olduÄŸu da eski ve yeni fotoÄŸraflarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

HEP ONUNLA KIYASLANIYOR

Sebep her ne olursa olsun Grimaldi ailesine evlilik yoluyla katÄ±lan ve sÄ±radan yani soylu olmayan bir aileden gelen Charlene, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re sÃ¼rekli olarak iddialarÄ±n, sÃ¶ylentilerin merkezinde kalacak. Zaten hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± ama tÃ¼m dÃ¼nyada bir ikon olarak kabul edilen kayÄ±nvalidesi Grace Kelly ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lan Charlene, attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mda dÃ¼nya kamuoyunun da kraliyet yazarlarÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekecek.

'ÇOK UYUMLU BÄ°R AÄ°LE DEÄžÄ°L': Prenses Charlene de Monako Prensi Albert ile evlenmeden önce baÅŸarÄ±lÄ± bir yüzücüydü ve Güney Afrika'da bambaÅŸka bir hayatÄ± vardÄ±. Özellikle de Prens Albert'in eÅŸi olarak yani ülkenin en çok dikkat çeken kiÅŸisi olarak attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ±n böylesine incelendiÄŸi bir yaÅŸam onun için hiç de kolay olmadÄ±. Joel Stratte McClure, Prenses Charlene'in aslÄ±nda Prens Albert'e de Grimaldi ailesine de uygun bir gelin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Charlene ile Albert'in kardeÅŸleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie arasÄ±nda bir uyum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi. Deneyimli gazeteci, Prenses Charlene'in sanki kimsenin kendisi hakkÄ±nda ne düÅŸündüÄŸünü umursamÄ±yormuÅŸ gibi mesafeli bir havasÄ± olduÄŸunu ve bazen de çok mutsuz göründüÄŸünü belirtti. McClure "Charlene tipik bir Monakolu eÅŸ deÄŸil" diye konuÅŸtu.

SÃ¶zÃ¼n bu noktasÄ±nda, 30 yÄ±ldÄ±r Monako prenslik ailesini takip eden deneyimli gazeteci Joel Sratte McClure'un bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bir hatÄ±rlayalÄ±m. McClure, geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± yorumda Charlene'in de hiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi, eski oyuncu Grace Kelly'nin kaderini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra Prenses Grace ruhsal aÃ§Ä±dan Ã§ok zor zamanlar geÃ§irdi, derin bir depresyona girdi. Joel Stratte McClure, Grace Kelly'nin evliliÄŸinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ã§ok mutsuz olduÄŸunu belirtti. Fakat onun altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi bir baÅŸka nokta Grace ile gelini Charlene'in durumunun aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±.Â Buna raÄŸmen ikisi arasÄ±nda bazÄ± parallellikler de var gazeteciye gÃ¶re. Bu da her ikisinin de evlilikten Ã¶nce baÄŸÄ±msÄ±z ve kariyer sahibi kadÄ±nlar olmasÄ±. Grace Kelly, Monako Prensesi olmadan Ã¶nce Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir Sinema yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±. Ãœstelik hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir serveti de vardÄ±. Zaten yÄ±llar sonra ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Prens Rainier, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra ekonomisi giderek olumsuz bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼nen Ã¼lkesi Monako'nun geleceÄŸini kurtarmak iÃ§in her anlamda parlak bir yÄ±ldÄ±z olan Grace Kelly'yi seÃ§miÅŸti. Hatta bu iddialara gÃ¶re Grace Kelly ile evlenmesi Rainier'ye danÄ±ÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸÃ¼tlenmiÅŸti. Bu konudaki diÄŸer adayÄ±n Marilyn Monroe olduÄŸu da bu iddialar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Yani Grace de tÄ±pkÄ± hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± gelini gibi zengin erkek peÅŸinde bir kadÄ±n deÄŸildi.

DUDAK UÃ‡UKLATAN Ä°DDÄ°ALAR

BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n Ã¼zerine Charlene ile ilgili olarak son dÃ¶neme damga vuran baÅŸka bir sÃ¶ylentiyi de hatÄ±rlayalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun son zamanlarda eÅŸiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde biraz daha fazla gÃ¼lÃ¼msemesini, biraz daha Ã¶zenli giyinmesini buna baÄŸlayanlar da var. Yani bu gruba gÃ¶re Charlene, aslÄ±nda hayatÄ±ndan Ã§ok da memnun deÄŸil ama bÃ¼tÃ¼n bunlara Ã¶ncelikle Ã§ocuklarÄ± iÃ§in sonra da para iÃ§in katlanÄ±yor. Ã–zellikle Monako Ulusal GÃ¼nÃ¼'nde son iki yÄ±lda olmadÄ±ÄŸÄ± kadar gÃ¼lÃ¼msemesinin nedeninin bu olduÄŸunu savunanlar, birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r sosyal medya ortamlarÄ±nda seslerini daha fazla duyuruyor Ã§Ã¼nkÃ¼. Bu iddiaya gelirsek...

KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NE KATILMANIN BEDELÄ°: Öyle ya da böyle... DeÄŸiÅŸen zamanla birlikte dünyadaki kraliyet ailelerinin sayÄ±sÄ± azalÄ±yor. Durum böyle olunca eskisinden farklÄ± olarak aile üyeleri, halktan yani soyluluk unvanÄ± olmayan kiÅŸilerle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiriyor. Bir kraliyet ailesine gelin giden bu sÄ±radan genç kadÄ±nlar da doÄŸal olarak "peri masalÄ± kahramanlarÄ±" gibi görülüyor baÅŸlangÄ±çta. Bu nedenle bütün hayatlarÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan olabildiÄŸinde "didik didik" ediliyor. Bunun en çarpÄ±cÄ± örneÄŸi de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton. GeçmiÅŸte basÄ±nÄ±n alay konusu bile olan Kate Middleton, bugün artÄ±k bir prenses ve basÄ±nÄ±n, hakkÄ±nda istediÄŸini yazmasÄ± eskisi kadar kolay deÄŸil. Fakat yine de o da bu durumdan nasibini alÄ±yor. Yani özetle Prenses Charlene de tÄ±pkÄ± Kate gibi... En küçük bir hareketi, bazen ortadan kaybolmasÄ±, bazen de ortalarla görünmesi hemen masaya yatÄ±rÄ±lÄ±p mercek altÄ±na alÄ±nÄ±yor. Dört duvar arasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir yana, her zaman dünyanÄ±n ilgisini çekmiÅŸ bir aileye katÄ±lmÄ±ÅŸ olmanÄ±n bedelini ödüyor diyerek konuyu toparlayabiliriz.

FransÄ±z Voici dergisinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prens Albert, karÄ±sÄ± Charlene ile kamu gÃ¶revlerine dÃ¶nmesi yani katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde kendisinin yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in 'Ã§ok gizli' bir anlaÅŸma imzaladÄ±. Bu anlaÅŸmaya gÃ¶re Albert, Charlene'e yÄ±llÄ±k 12 Milyon Euro Ã¶deme yapmayÄ± kabul etti. Prens Albert'in, halka aÃ§Ä±k etkinliklerde yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in karÄ±sÄ± Charlene'le yÃ¼klÃ¼ miktarda bir para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± Paris Match Belgium da dile getirdi. Bu yayÄ±n organÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Charlene sÃ¶zleÅŸme uyarÄ±nca bazÄ± etkinliklerde yer alacak. Bu arada Monako SarayÄ±'nÄ±n bu iddialar konusunda doÄŸrudan bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat olaya farklÄ± bir aÃ§Ä±dan yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Fakat bilinen gerÃ§ek ÅŸu ki Monako kraliyet ailesi Ã¼yeleri bu tÃ¼r etkinlikler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼cretini alan maaÅŸlÄ± Ã¼yeler deÄŸil, sadece konumlarÄ± gerektirdiÄŸi iÃ§in bu tÃ¼r etkinliklere katÄ±lÄ±yorlar. Ãœstelik, ailenin ve prensliÄŸin devamÄ± da onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir konu.

Ä°ki yÄ±l aradan sonra ilk kez Monako Ulusal GÃ¼nÃ¼'nde halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Prenses Charlene ile ilgili durumu bÃ¶yle toparladÄ±k. Åžimdi aynÄ± tÃ¶rene katÄ±lan diÄŸer aile Ã¼yelerine bir gÃ¶z atalÄ±m.

ArtÄ±k saÃ§larÄ±nÄ± bile boyamayan Prenses Caroline, tÃ¶rende Ã§ocuklarÄ±, gelinleri, damadÄ± ve torunlarÄ±yla birlikte boy gÃ¶sterdi.

Monako Prenslik ailesi 'nin en Ã§ok dikkat Ã§eken gelini Beatrice Borromeo, tÃ¶rende kÄ±rmÄ±zÄ± bir takÄ±m giydi. Her zamanki zarafetiyle dikkat Ã§eken Borromeo'nun yanÄ±nda kocasÄ±, Caroline'in oÄŸlu Pierre Casiraghi ile Ã§ocuklarÄ± da vardÄ±.Â

Caroline'in bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Andrea da eÅŸi Tatiana ve Ã§ocuklarÄ±yla tÃ¶rendeydi.Â

Caroline'in kzÄ± Charlotte, tÃ¶rene kocasÄ± Dimitri Rassam ile katÄ±ldÄ±. Ã‡ifte, ortak Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Charlotte Casiraghi'nin eski niÅŸanÄ±sÄ± Gad Almaleh'ten dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu da eÅŸlik etti.Â

Gece dÃ¼zenlenen partide ailenin gelinleri Beatrice Borromeo ile Tatiana Santo Domingo elbise tercihleriyle dikkat Ã§ekti.Â





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FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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