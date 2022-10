Gözü Diana'yı bile görmedi: Camilla, Charles'ı kendine böyle bağlamış: Benim sevgili kraliçem

AKLI BAŞINDA BİRİ ONUN İÇİN SENİ TERK ETMEZ: Angela Levin'in kaleme aldığı ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort adlı kitapta Philip'in hem Diana'ya hem de Camilla'ya bakışını gözler önüne seren çarpıcı bir bölüm yer alıyor. 1992 yılında Philip, gayet iyi geçindiği gelini Diana'ya yazdığı bazı mektuplarda Camilla hakkındaki fikirlerini açıkladı. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uğruna her şeyi riske attığı için Charles'ın bir aptal olduğunu" yazdı. Philip'in mektuplarında şu çarpıcı satırlar da yer alıyordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla için terk edebileceğini asla hayal bile etmedik. Aklı başında birinin seni Camilla için terk edeceğini hayal edemiyorum" yazan bir bölüm de vardı.