Gözü Diana'yı bile görmedi: Camilla, Charles'ı kendine böyle bağlamış: Benim sevgili kraliçem

Haberin Devamı

'ONLAR EREMEDİ MURADINA'

Takvimler 1981 yılını gösteriyordu. O dönemin en gözde bekar erkeklerinden biri olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in veliahtı Prens Charles, gencecik bir kızla, Diana Spencer ile nişanlanmıştı. Bütün dünyanın gözünde "modern bir peri masalıydı" bu olup bitenler. 32 yaşındaki Prens, güzelliği nefes kesen, daha ötesi henüz 19 yaşın masumiyetini taşıyan Diana ile evlenecekti. Soylu bir aileden gelen bu gencecik kız, günün birinde ülkenin kraliçesi olacaktı. İşte tam da masallara layık bir mutlu son.

ÜÇ KİŞİLİK EVLİLİK

Fakat olaylar öyle gelişmedi. Charles, daha nişanlandıktan sonra birlikte verdikleri ilk röportajda duygularını saklayamadı ve bir anlamda evliliğin geleceğini gözler önüne serdi. Muhabir, yeni nişanlanmış Diana'ya Prens'e aşık olup olmadığını sordu. Diana, bütün masumiyetiyle nişanlısına aşık olduğunu söyledi. Charles ise umursamaz bir tavırla "Aşk ne demekse" diye yanıt verdi bu soruya. O röportajdan akıllarda kalan an, Diana'nın biraz şaşkın, biraz üzgün bakışları oldu. Zaten aradan geçen zamanda Charles'ın Diana'yı pek de öyle sevmediği ortaya çıktı. Bütün bunlar, gencecik yaşında hala üzerindeki sır perdesi tamamen aydınlanmayan bir trafik kazasında hayata veda eden Diana cephesinde olayların gelişimi. Zaten evliliğinin çalkantılı dönemlerinde de "biz hep üç kişiyiz" diyerek anlatmıştı mutsuz Diana, Charles ile birlikte geçirdiği yılları.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Oysa öte yanda bir de Camilla Parker Bowles vardı. Diana kadar genç olmayan, birçok kişiye göre güzellik konusunda onun eline su dökemeyen, asla Diana kadar sevilmeyen hatta çok uzun süre ülkesinin en nefret edilen kadını unvanını kimselere kaptırmayan Camilla. Yani Diana ile Charles'ın evliliğindeki "öteki kadın." Ama yine de Charles, Camilla'dan hiç vazgeçmedi. Her ne kadar Diana ile evlenip tahtı için veliahtlar dünyaya getirse de görünüşe göre aslında hep sevdiği kişi Diana değil Camilla oldu. Zaten bir süre sonra da bu durumu gizleme gereği bile duymadı.

SONUNDA KRALİÇE BİLE DURUMU KABULLENDİ

Camilla, Charles ile tanışıp inişli- çıkışlı ama hiç bitmeyen ilişkisi başladıktan tam 35 yıl sonra İngiliz kraliyet ailesi tarafından kabul gördü. Sabrının sonucunu Charles ile evlenerek aldı. Sonunda Kraliçe ölmeden önce yaptığı açıklamada, kendisinden sonra yerine Charles'ın tahta geçeceğini, Camilla'nın da konsort kraliçe olacağını duyurdu. Her ne kadar başlarda Camilla'yı hiç istemese de hatta oğlundan ayırmak için başkasıyla evlenmeye teşvik etse de sonunda 2. Elizabeth de onu kabul etmek zorunda kaldı.

CAMILLA'NIN SIRRI NE? Peki neydi Diana gibi genç ve güzel bir kadını bile etkisiz hale getirip Charles'ın kalbini kazanan, biraz daha ileriye gidip söylersek "gözlerini kör eden" Camilla'nın sırrı? Belki fiziksel özellikleriyle değilse de sahip olduğu konum gereği onlarca kadının dikkatini çekmeye çalıştığı Charles'ın gözünün kendisinden başka kimseyi görmemesini nasıl sağladı? Hem de yıllarca!

Haberin Devamı

GÖLGEDE KALMAKTAN HOŞLANMADI

Özellikle de Charles'ın tahta çıkmasından sonra herkesin sorduğu bu sorunun yanıtını kraliyet ailesini yıllardır takip eden, onların iç yüzünü çok iyi bilen uzmanlar da masaya yatırdı. Bir görüşe göre Charles'ın Diana gibi genç ve güzel bir kadını bile bırakıp Camilla'ya yönelmesinin ve onu hiç bırakmamasının birden çok nedeni var. Bunlardan en önemlisi Camilla'nın hep kocasının bir adım gerisinde durması. Yani, Charles'tan rol çalmaması. Diana ise daha aileye katıldığı ilk dönemden beri özellikle de birlikte gittikleri her yerde kocasından "rol çalıyordu." Bakışları ve halkın sevgisini hep kendi üzerinde topluyordu. Bu durum da karısının gölgesinde, geri planda kalmaktan hoşlanmayan Charles'ı rahatsız ediyordu.

Haberin Devamı

CAMILLA HİÇ ROL ÇALMADI

Oysa bu açıdan Camilla, Diana'dan daha farklı. Öncelikle "ikinci kadın" olmasından kaynaklanan nedende halkın çok sevdiği biri değildi. Üstelik ön plana çıkmak, Charles'ı gölgede bırakmak gibi bir kaygısı yoktu. O da Charles'ın gözünde onu vazgeçilmez kılan özelliklerden biri.

SABRI ELDEN BIRAKMADI

Bir başka neden de Camilla'nın sabrı. Basının üzerine gitmesi, daha da önemlisi, İngiliz kraliyet ailesinin; Kraliçe'nin kendisini yıllarca görmezden gelmesine bile sert karşılık vermedi. Nihayet Kraliçe'den kabul gördükten sonra eşi Prens Philip'in de kalbini kazanmak için sabırla bekledi ve çaba harcadı. Zaten bir noktada Philip, Camilla ile ortak tutkuları olduğunu fark etti ve araları ısındı. Bu arada bu ortak tutkuların bahçecilik ve okumak olduğunu da not edelim.

Haberin Devamı

AKLI BAŞINDA BİRİ ONUN İÇİN SENİ TERK ETMEZ: Angela Levin'in kaleme aldığı ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort adlı kitapta Philip'in hem Diana'ya hem de Camilla'ya bakışını gözler önüne seren çarpıcı bir bölüm yer alıyor. 1992 yılında Philip, gayet iyi geçindiği gelini Diana'ya yazdığı bazı mektuplarda Camilla hakkındaki fikirlerini açıkladı. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uğruna her şeyi riske attığı için Charles'ın bir aptal olduğunu" yazdı. Philip'in mektuplarında şu çarpıcı satırlar da yer alıyordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla için terk edebileceğini asla hayal bile etmedik. Aklı başında birinin seni Camilla için terk edeceğini hayal edemiyorum" yazan bir bölüm de vardı.





CAMILLA'YA GÖRE MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Bütün bunların ötesinde Camilla'yı Charles'ın gözünde vazgeçilmez kılan başka bir özellik var. Nadiren verdiği röportajlarda söylediklerinin satır aralarından çıkan sonuca göre Camilla, Charles'a aradığı huzurlu ortamı sağlıyor. Bu yılın başlarında Camilla, 75'inci yaşı nedeniyle İngiliz Vogue dergisine bir röportaj verdi. O sırada ev yaşantılarıyla ilgili bazı ayrıntılar anlattı. Hatta mutlu evliliğin sırrını bile açıkladı: Çiftlerin birbirine zaman ayırması! Yani kendi anlattığı sırrı bu Camilla'nın.

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN FIRSAT YARATIYORUZ

Röportajı verdiği sırada henüz prens olan Charles ile kendisinin, çalışan aile üyeleri olarak iş ile özel hayatı dengede tutmakta zaman zaman zorlandıklarını anlattı Camilla. Fakat buna rağmen birlikte vakit geçirmek için fırsat yarattıklarını da sözlerine ekledi. Camilla'nın anlattığına göre bütün bu yoğun programlarına rağmen birlikte oturuyorlar ve günü değerlendiren bir sohbete dalıyorlar.

Camilla bu konuda "Her zaman kolay değil ama biz bir araya geldiğimiz zaman daima ortak bir nokta bulmaya çalışıyoruz. Her zaman birlikte oturuyoruz, bir fincan çay eşliğinde geçirdiğimiz günü konuşuyoruz" dedi.

'BİRBİRİNİZLE KONUŞMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ'

Bu arada çiftlerin birlikte kaliteli vakit geçirebilmeleri için bazı ipuçları da verdi o röportajda. Bazen aynı odanın farklı köşelerinde oturup okudukları kitaplara daldıklarını anlattı. Bunun son derece rahatlatıcı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşmak zorunda değilsiniz. Sadece oturun ve birlikte zaman geçirin."

'BENİM KRALİÇEM OLDU'

Charles, kral olduktan sonra yaptığı ilk konuşmada da karısını atlamadı. Görevi sırasında Camilla'nın sevgi dolu yardımına güvendiğini söyledi. Sonra da "17 yıl önce yaptığımız evlilikten bu yana bulunduğu kamu hizmetlerinin bir takdiri olarak benim konsort kraliçem oldu" sözleriyle ona olan sevgisini resmi bir şekilde de ifade etmiş oldu.

AİLE ONU HEP GÖRMEZDEN GELDİ: Yine Levin'in kitabında Camilla ile ilgili yer alan bölüme bir bakalım. Bugün kocasının tahta çıkmasıyla Konsort Kraliçe olan Camilla için hayatının "meydan okuması" Kraliçe'ye kendisini, oğlunun karısı yani gelini olarak kabul ettirmekti. Kraliçe 2. Elizabeth bu konuda başlarda çok netti ve Charles'ın Camilla'yı kesin bir şekilde terk etmemesi, bu konudaki inadını yıllardır sürdürmesi sinirini bozuyordu. Bu kadarla da kalmadı... Charles, 1998'de 50'nci doğum gününü kutlarken Camilla'yı ailesine kabul ettirebilmek için iyi bir fırsat yakaladığını düşündü. Doğum günü partisi için oğulları William ve Harry, Kraliçe'ye babalarının bu özel günü için el yazısıyla yazılmış bir davetiye gönderdi. Fakat Kraliçe, Camilla'nın bulunduğu bir ortama girmeyi reddetti. Ona eşi Prens Philip de katıldı.

İKİ ÇOCUĞU VE BEŞ TORUNU VAR: Tam adıyla Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de Londra'da dünyaya geldi. İlk evliliğini 1973 ile 1995 arasında Andrew Parker Bowles ile yaptı. Bu evlilikten 44 yaşında Laura ve 47 yaşında Tom adında iki çocuk dünyaya getirdi. Camilla'nın Harry Lopes ile evli olan kızının üç tane çocuğu bulunuyor. Oğlu Tom ise Sara Parker Bowles ile evli. Çift, iki çocuk sahibi. Yani Camilla, ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından beş tane torun sahibi.

Ama görünüşe göre sonunda kazanan Camilla oldu. 1970'li yıllarda tanıştığı, her ikisi de başkalarıyla evli olduğu halde bir türlü vazgeçmediği Charles ile 2005 yılında evlendi. Başlarda böyle olmasa da zaman içinde hem ailenin hem de halkın ona karşı bakışı değişti. Elbette hiçbir zaman Diana'nın yerini dolduramadı ama en azından Charles'ın halkın karşısında "benim konsort kraliçem" demesini sağlayacak kadar sevgisini kazandı.

Gelelim Charles'ın iki oğlu William ile Harry'nin Camilla'ya bakışına. Kraliyet uzmanlarına ve yine Angela Levin'in kitabında yer verdiği iddialara göre iki kardeş, babalarının ikinci eşi Camilla ile "politik" bir ilişki sürdürüyor. Kamu önünde nezaket kurallarını uyguluyorlar ama aralarının çok sıcak olduğu söylenemez. Hatta Levin'in bu konuyla ilgili bir iddiası da var. Buna göre William, üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'ye Camilla'nın kim olduğunu yıllardır "belletmeye" çalışıyor. Angela Levin'in kitabında yer alan satırlara göre William'ın üç çocuğuna söylediği şu: "Camilla sizin üvey babaanneniz değil. Benim babamın karısı. İki tane dede ve bir tane büyükanne var."

'İKİ DEDE BİR ANNEANNE'

William'ın sözünü ettiği iki dedenin biri kendi babası Prens Charles, diğeri ise eşi Kate'in babası Michael Middleton. Tek büyükanne ise eşinin annesi Carole Middleton.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS