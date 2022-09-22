Daha KraliÃ§e hayattayken taht savaÅŸÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ: Charles kral olmasÄ±n diye...

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KRALÄ°Ã‡E, Ã–LÃœMÃœNE KADAR OTORÄ°TESÄ°YLE KONTROL ALTINDA TUTTU

Ã–lÃ¼mÃ¼ne kadar KraliÃ§e 2. Elizabeth'in gÃ¼Ã§lÃ¼ otoritesiyle kontrol altÄ±nda tuttuÄŸu 'bÄ±Ã§ak sÄ±rtÄ±ndaki' Ä°ngiliz kraliyet ailesinde de durum bundan farklÄ± deÄŸil elbette. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada sÃ¶z konusu olan tacÄ± ve tahtÄ± elde etmenin saÄŸlayacaÄŸÄ± ayrÄ±calÄ±klar ve gÃ¼Ã§ tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bile.Her ne kadar baÅŸÄ±ndan beri spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda olan Mountbatten-Windsor ailesinde yaÅŸanan gerilimler zaman zaman kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±ya sÄ±zsa da gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gerÃ§ekler, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã§ok daha Ã¶tesinde. Hem de kimi zaman hiÃ§ umulmadÄ±k kiÅŸiler bu tÃ¼r olaylarÄ±n odak noktasÄ±nda bile yer alabiliyor.

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DENEYÄ°MLÄ° YAZARIN KÄ°TABINDA Ã‡ARPICI Ä°DDÄ°ALAR

YÄ±llarÄ±n deneyimli kraliyet gÃ¶zlemcisi ve biyografi yazarÄ± Angela Levin'in, bu ayÄ±n sonlarÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kacak olan â€˜Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort' adlÄ± kitabÄ±, ailenin kapÄ±lar kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ±larÄ± bugÃ¼ne kadar hiÃ§ bilinmeyen ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

SARAY ENTRÄ°KASI

Camilla Parker Bowles ya da hafÄ±zalarda en Ã§ok yer eden adÄ±yla Cornwall DÃ¼ÅŸesi Camilla hatta bugÃ¼ne gelirsek Konsort KraliÃ§e Camilla'nÄ±n biyografisi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yeleri arasÄ±nda yaÅŸanan "taht savaÅŸlarÄ±nÄ±" belki de ilk kez bu kadar ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karÄ±yor. Charles ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan tam 35 yÄ±l sonra 2005'te onunla evlenen Camilla'nÄ±n aile Ã¼yeleriyle iliÅŸkisini ele alan kitap, Buckingham SarayÄ±'nda yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k entrikalardan birini de iÃ§eriyor. Ãœstelik Angela Levin'in kitabÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu entrikalarÄ±n baÅŸrolÃ¼nde, taht iÃ§in ikinci sÄ±rada olan Prens Andrew ile Charles'Ä±n eski eÅŸi Prenses Diana var. Gelin Levin'in kitabÄ±nda yer alan bu iddialarÄ±na bir bakalÄ±m.

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ONLAR DA Ä°YÄ° GEÃ‡Ä°NEMEYEN KARDEÅžLERDÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk Ã§ocuÄŸu Charles, doÄŸal olarak doÄŸuÅŸtan ilk sÄ±radaki kral adayÄ±ydÄ±. Onun ardÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen Andrew da tahtÄ±n iki numaralÄ± adayÄ±ydÄ±. Tabii ki yÄ±llar Ã¶nce. Yani William ve Harry'nin henÃ¼z dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§madÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde. Ä°ki kardeÅŸin yani Charles ile Andrew'nun daha genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bile Ã§ok da iyi geÃ§inmedikleri artÄ±k iyi bilinen bir gerÃ§ek.





TAHT GERÄ°LÄ°MÄ°

AynÄ± ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼melerine raÄŸmen hayata bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark olan Charles ile Andrew arasÄ±nda bir de "taht gerilimi" vardÄ± kuÅŸkusuz. Ä°ki kardeÅŸ hayatlarÄ± boyunca nadiren iyi geÃ§indiler. Bu dÃ¶nem de Charles'Ä±n Diana ile Andrew'nun da Sarah Ferguson ile evli olduÄŸu Ã§ok da uzun sÃ¼rmeyen yÄ±llarda oldu zaten. Yeri gelmiÅŸken iki elti Diana ile Sarah'nÄ±n iyi geÃ§indiklerini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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CHARLES'IN VARÄ°SÄ° DOÄžDU, ANDREW DAHA GERÄ°YE DÃœÅžTÃœ

Fakat Charles ile Diana'nÄ±n ilk bebeÄŸi William'Ä±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonra iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki o 'gÃ¶rece' huzurlu sÃ¼reÃ§ de sona erdi. O zamana kadar taht iÃ§in Charles'Ä±n ardÄ±ndan gelen Andrew, bu yeni erkek bebeÄŸin aileye katÄ±lmasÄ±yla artÄ±k daha geri sÄ±ralara dÃ¼ÅŸtÃ¼.

'DIANA, ANDREW Ä°LE BÄ°RLÄ°K OLUP TAHTI CHARLES'IN ELÄ°NDEN ALMAK Ä°Ã‡Ä°N KOMPLO KURDU'

Angela Levin'in kitabÄ±nda Andrew ile ilgili Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia yer alÄ±yor.Ãœstelik bu konuda adÄ±nÄ±n birlikte anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi Diana Spencer, yani Charles'in eski eÅŸi Prenses Diana! Levin'in kÄ±demli bir saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na dayanarak kitabÄ±nda yer verdiÄŸi iddiaya gÃ¶re Diana, Andrew ile birlik olup Charles'Ä± taht sÄ±rasÄ±ndan Ã§Ä±karmak iÃ§in komplo kurdu. Buna gÃ¶re Charles bir kenara itildikten sonra Prens William kral olacaktÄ±. Ama Prens Andrew da onun naibi olarak tahta geÃ§ecekti.

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TUHAF VE KARANLIK ZAMANLAR

Angela Levin'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ "ParanoyalarÄ±n gerÃ§eÄŸi dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ karanlÄ±k ve tuhaf zamanlardÄ±." Levin bu konudaki satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Andrew, annesi Ã¶ldÃ¼kten sonra Charles'Ä±n kral olmamasÄ± ve onun yerine tacÄ± William'Ä±n giymesi iÃ§in Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde lobi yaptÄ±."

YOLUNU BULAMADIÄžI NADÄ°R ZAMANLARDAN BÄ°RÄ°: Fakat Andrew'nun bu davranÄ±ÅŸlarÄ± onunla aynÄ± fikirde olmayan Kraliçe için son derece tatsÄ±z ve olumsuzdu. Hatta yazar Levin, kendisine "Bunun, Kraliçe'nin yolunu bulamadÄ±ÄŸÄ± nadir zamanlardan biri olduÄŸunun" söylendiÄŸini de ekledi satÄ±rlarÄ±na.





KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N 'YUMUÅžAK KARNI' ANDREW

Bu arada KraliÃ§e 2. Elizabeth, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles'Ä±n Camilla ile evlenmesi konusunda aralarÄ±nda Andrew'nun da bulunduÄŸu aile Ã¼yelerine gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sordu.BilindiÄŸi gibi hatta sonradan yaÅŸanan skandallar sÄ±rasÄ±nda bile ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gibi ortanca oÄŸlu Andrew, KraliÃ§e'nin "yumuÅŸak karnÄ±"ydÄ±. Yani ona olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bir baÅŸkaydÄ±.

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Biz yine KraliÃ§e ile Andrew'nun Charles'Ä±n Camilla ile evliliÄŸi hakkÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±na dÃ¶nelim. Bu konuda Angela Levin, kÄ±demli bir saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± kaynak gÃ¶stererek kitabÄ±nda ÅŸu satÄ±rlara yer veriyor: "Bana anlatÄ±lanlara gÃ¶re Andrew, annesini, Charles ise Camilla'nÄ±n evlenmesine izin vermemesi konusunda ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Onun zehirli, kaba ve yararsÄ±z bir insan olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. AyrÄ±ca Camilla'nÄ±n yeteri kadar aristokrat olmadÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venilmez biri olduÄŸunu da iddia etti."

Veliaht olan aÄŸabeyi saf dÄ±ÅŸÄ± edip tahtÄ± ele geÃ§irme hayalleri yÄ±kÄ±lan Andrew Ã¼lke yÃ¶netimine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son derece sinirliydi. Bu sÃ¼reÃ§te Camilla'nÄ±n aileye kabulÃ¼nde ona o kadar dÃ¼ÅŸmanca davrandÄ± ki Levin'e gÃ¶re hala affedildiÄŸi de ÅŸÃ¼pheli. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki daha tahta Ã§Ä±kmadan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Charles, monarÅŸiyi daraltmak istiyor. Yani, Ã¶denek alan ve bazÄ± unvanlardan, ayrÄ±calÄ±klardan yararlanacak olan aile Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmayÄ± planlÄ±yor. Bu ÅŸekilde de ailenin giderlerini azaltÄ±p kendilerine karÅŸÄ± olan halkÄ±n gÃ¶zÃ¼nde monarÅŸiyi daha kabul edilebilir kÄ±lmayÄ± istiyor. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Charles'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼ltme planlarÄ±na zaten skandallarÄ±yla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen kardeÅŸi de dahil.Â

KENDÄ°NÄ° KABUL ETTÄ°RMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK UÄžRAÅžTI

Bu taht oyunlarÄ±ndan sonra ÅŸimdi kitabÄ±n aha kahramanÄ± Camilla'ya biraz daha odaklanalÄ±m. BugÃ¼n kocasÄ±nÄ±n tahta Ã§Ä±kmasÄ±yla Konsort KraliÃ§e olan Camilla iÃ§in hayatÄ±nÄ±n "meydan okumasÄ±" KraliÃ§e'ye kendisini, oÄŸlunun karÄ±sÄ± yani gelini olarak kabul ettirmekti. KraliÃ§e 2. Elizabeth bu konuda baÅŸlarda Ã§ok netti ve Charles'Ä±n Camilla'yÄ± kesin bir ÅŸekilde terk etmemesi, bu konudaki inadÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rmesi sinirini bozuyordu.

ANA KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N Ä°STEÄžÄ°, TORUNUNUN DIANA Ä°LE EVLENMESÄ°YDÄ°

Angela Levin'in kitabÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e'nin bu konudaki ilham kaynaklarÄ±ndan biri de annesi 1. Elizabeth yani Ana KraliÃ§e'nin bu konuya yaklaÅŸÄ±mÄ±ydÄ±. Ana KraliÃ§e, Charles'Ä±n Diana ile evlenmesini ve Camilla'nÄ±n ilk kocasÄ± Andrew Parker Bowles ile de iyi geÃ§inmesini istiyordu. Kraliyet uzmanÄ± yazar Robert Jobson'Ä±n bir keresinde yazdÄ±ÄŸÄ± gibi "Camilla'nÄ±n adÄ±nÄ±n aile iÃ§inde Ana KraliÃ§e'nin bulunduÄŸu ortamlarda anÄ±lmamasÄ±nÄ±n nedeni de buydu."

CAMILLA Ä°LE AYNI ORTAMDA BULUNMAYI REDDETTÄ°LER: Charles, 1998'de 50'nci doÄŸum gününü kutlarken Camilla'yÄ± ailesine kabul ettirebilmek için iyi bir fÄ±rsat yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündü. DoÄŸum günü partisi için oÄŸullarÄ± William ve Harry, Kraliçe'ye babalarÄ±nÄ±n bu özel günü için el yazÄ±sÄ±yla yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir davetiye gönderdi. Fakat Kraliçe, Camilla'nÄ±n bulunduÄŸu bir ortama girmeyi reddetti. Ona eÅŸi Prens Philip de katÄ±ldÄ±.





'OÄžLUNDAN DAHA AÅžAÄžIDA BÄ°R STATÃœSÃœ OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYORDU'

Kraliyet ailesinin Camilla'yÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kabul etmemesinin nedeni hakkÄ±nda Ã§eÅŸitli yorumlar yÄ±llardÄ±r yapÄ±lÄ±yor. Bunlardan biri de Camilla'nÄ±n arkadaÅŸÄ± Lucia Santa Cruz'a ait. (Bu arada Sant Cruz'un Charles'Ä±n genÃ§lik aÅŸkÄ± olduÄŸunu ve Camilla ile de onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.) Santa Cruz'a gÃ¶re KraliÃ§e'nin Camilla'yÄ±, baÅŸlarda gelini olarak kabul etmemesinin nedeni, oÄŸluna uygun bir sosyal statÃ¼ sahibi olmamasÄ±ydÄ±. Lucia Santa Cruz bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ÅŸÃ¶yle ifade etmiÅŸti: " Camilla, Andrew Parker Bowles ile evliyken Balmoral'a kraliyet ailesini ziyarete gitti ve ikisi gayet iyi karÅŸÄ±landÄ±lar. Ama bu evlilik baÅŸarÄ±sÄ±z olup da Camilla ile Charles'Ä±n arasÄ± yine Ä±sÄ±nÄ±nca aile Camilla'yÄ± reddetti ve suÃ§ladÄ±. Bu Ã§ok adaletsiz."

AÄ°LE OHU KABUL ETMEMEKTE ISRARCI DAVRANDI: Takvimler 1999 yÄ±lÄ±na ulaÅŸÄ±ncaya kadar, halk Camilla'ya karÅŸÄ± biraz da olsa bir yumuÅŸama hissetmeye baÅŸladÄ±. Fakat Ä°ngiliz kraliyet ailesi hala onu bir türlü kabullenemiyordu. Hatta Camilla, Charles'Ä±n en küçük kardeÅŸi Edward ile Sophie Rhys Jones'un aynÄ± yÄ±l yapÄ±lan düÄŸün törenine davet edilmedi.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER O PARTÄ°DE YUMUÅžAMAYA BAÅžLADI

Camilla Parker Bowles ile KraliÃ§e 2. Elizabeth arasÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma ise 2000 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Bu kez mekan; sÃ¼rgÃ¼ndeki Yunan kralÄ± Constantine'in 60'Ä±ncÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Highgrove oldu. Ä°ki kadÄ±n orada da aynÄ± masada yan yana oturup samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilemedi. Ama KraliÃ§e, ilk kez o etkinlikte danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n verdiÄŸi Ã¶ÄŸÃ¼tleri dinledi ve Camilla'ya karÅŸÄ± uzun zamandÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ boykota bir son verdi.

ANDREW'NUN 'KARANLIK' ARKADAÅžLARI DAVETLÄ° AMA CAMILLA YOK

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re o gÃ¼n yine de Camilla'ya karÅŸÄ± Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ duvarlarÄ± tamamen yÄ±kmadÄ±. Camilla'yÄ± iki hafta sonra Windsor Åžatosu'nda yapÄ±lacak olan bir partiye davet edebilirdi ve bu Ã§ok iyi bir jest olurdu. Fakat bu gerÃ§ekleÅŸmedi. SÃ¶z konusu partiye, Andrew'nun arkadaÅŸÄ± olarak Ghislaine Maxwell, Prenses Anne'in konuÄŸu olarak da Jeffrey Epstien davet edildi. Bu iki isimle yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, ilerleyen yÄ±llarda Andrew'nun "baÅŸÄ±nÄ± yakacak" hatta bÃ¼tÃ¼n aile iÃ§indeki saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmesine neden olacaktÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en korkunÃ§ seks ticareti suÃ§larÄ±ndan birine imzasÄ±nÄ± atan Epstein, cezaevinde Ã¶ldÃ¼. O zamanlar ise gÃ¼zel kadÄ±nlarla vakit geÃ§irmekten hoÅŸlanan genÃ§ bir iÅŸ insanÄ± olarak biliniyordu. BugÃ¼n onun suÃ§ ortaÄŸÄ± olarak cezaevinde olan Ghislaine Maxwell ise o sÄ±ralarda sadece iÅŸ insanÄ± Robert Maxwell'Ä±n kÄ±zÄ± olarak tanÄ±nÄ±yordu.

Ã‡ELÄ°KTEN Ä°RADE

BÃ¼tÃ¼n bunlar Camilla iÃ§in bir tÃ¼r aÅŸaÄŸÄ±lamaydÄ±. Ama o bundan yÄ±lmayacak kadar Ã§elikten bir iradeye sahipti. Sonunda bu oyunda kazanan Camilla oldu. Ä°ki kadÄ±nÄ±n arasÄ± ilerleyen zamanlarda Ä±sÄ±ndÄ±. Charles ile niÅŸanÄ± ilan edildiÄŸinde ise artÄ±k zafer Camilla'nÄ±n olmuÅŸtu aslÄ±nda. Tam 35 yÄ±llÄ±k iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸkinin ardÄ±ndan Åžubat 2005'te Ã§ift niÅŸanlandÄ±. Duyurunun yapÄ±lmasÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸen bir etkinlik bu konuda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±.

ANNE YADÄ°GARI YÃœZÃœK CAMILLA'NIN PARMAÄžINDA

Windsor Åžatosu'nda bir yemek dÃ¼zenlendi. O yemekte Camilla, Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± gece elbisesi iÃ§inde gerÃ§ekten gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Fakat onunla ilgili Ã§ok daha fazla dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±: ParmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼. 1930'larÄ±n art deko tarzÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu yÃ¼zÃ¼k Ana KraliÃ§e'ye aitti. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kÄ±zÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth'e geÃ§ti. Sonunda da KraliÃ§e anne yadigarÄ± bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlunun on yÄ±llar boyu vazgeÃ§emediÄŸi sevgilisi Camilla'ya verdi. Ä°ÅŸte o yÃ¼zÃ¼k, KraliÃ§e'nin sonunda Camilla'yÄ± gelini olarak kabul ettiÄŸinin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir simgesiydi!

HEP SAYGILI VE ÖLÇÜLÜ DAVRANDI: Kraliçe'nin kendisine karÅŸÄ± yÄ±llar boyunca sergilediÄŸi sert ve onaylamaz tavÄ±rlara raÄŸmen Camilla ona hep saygÄ±lÄ± ve ölçülü davrandÄ±. Sonunda da onu yumuÅŸatmayÄ± baÅŸardÄ±. Hatta 2005 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±ndaki düÄŸünüyle aileye resmen katÄ±ldÄ±ktan sonra aralarÄ± daha da yumuÅŸadÄ±. Kraliçe son dönemlerde ise patronu olduÄŸu bazÄ± kurumlarÄ± Camilla'nÄ±n himayesine verdi.





BU DÃ–RTLÃœ DUL KALAN KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N YANINDAYDI

Ã–zellikle de Prens Philip'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Camilla ile KraliÃ§e'nin arasÄ± daha da Ä±sÄ±ndÄ±. Camilla ile birlikte KraliÃ§e'nin kÄ±zÄ± Prenses Anne, torunu William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton ve Prens Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Sophie ayrÄ±lmaz hale geldi. EÅŸini yitiren kraliÃ§enin kendisini daha az yalnÄ±z hissetmesi iÃ§in kÄ±zÄ± Anne ve ailenin gelinleri kelimenin tam anlamÄ±yla seferber oldu.

'AKLI BAÅžINDA BÄ°RÄ° SENÄ° CAMILLA Ä°Ã‡Ä°N NASIL TERK EDEBÄ°LÄ°R'

Biraz da Camilla'nÄ±n kayÄ±npederi Prens Philip ile iliÅŸkisine bakalÄ±m. BaÅŸlarda ikilinin arasÄ± tahmin edileceÄŸi gibi gayet soÄŸuktu. Hatta 1992 yÄ±lÄ±nda Philip, gayet iyi geÃ§indiÄŸi gelini Diana'ya yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± mektuplarda Camilla hakkÄ±ndaki fikirlerini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uÄŸruna her ÅŸeyi riske attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Charles'Ä±n bir aptal olduÄŸunu" yazdÄ±. Philip'in mektuplarÄ±nda ÅŸu Ã§arpÄ±cÄ± satÄ±rlar da yer alÄ±yordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla iÃ§in terk edebileceÄŸini asla hayal bile etmedik. AklÄ± baÅŸÄ±nda birinin seni Camilla iÃ§in terk edeceÄŸini hayal edemiyorum."

YILLAR Ä°ÇÄ°NDE ARALARI DÜZELDÄ°: Elbette baÅŸlarda kayÄ±npederinin kendisinden hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek Camilla için tatsÄ±z bir durumdu. Fakat aradan geçen yÄ±llar içinde Philip gelinini daha yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±kça bu iliÅŸki de biraz daha Ä±sÄ±ndÄ±. Özellikle de Camilla'nÄ±n da kendisi gibi bahçecilik ve okumaya olan tutkusu Prens Philip'in Camilla'ya daha fazla Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.





Ä°KÄ° KARDEÅž TANIÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N Ä°STEKSÄ°Z DAVRANDI

Peki ya Camilla ile William ve Harry'nin iliÅŸkisi nasÄ±ldÄ±?Charles, Camilla'nÄ±n 1995'te kocasÄ±ndan boÅŸanmasÄ±ndan sonra onu yavaÅŸ yavaÅŸ halkla tanÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Bunu da son derece dikkatli bir ÅŸekilde yaptÄ±. Fakat oÄŸullarÄ± William ve Harry ile tanÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± iÃ§in biraz daha zaman gerekti. Bu sÃ¼reÃ§te de sevgilisi ile oÄŸullarÄ± arasÄ±nda bir denge bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. William ve Harry Highgrove'a geldiklerinde Camilla'nÄ±n orada olmamasÄ±na dikkat etti. Sonra 1997 yÄ±lÄ±nda, Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden birkaÃ§ ay Ã¶nce iki oÄŸluna bu konuyu aÃ§tÄ±. Ama iki kardeÅŸ sessiz kalÄ±nca Charles da konuyu bir sÃ¼reliÄŸine rafa kaldÄ±rdÄ±.

ÖNCE CAMILLA'NIN ÇOCUKLARIYLA TANIÅžTIRDI: Diana'nÄ±n ölümünden sonra bir yÄ±l daha bekleyen Charles sonra farklÄ± bir adÄ±m attÄ±. Camilla'nÄ±n çocuklarÄ± Tom ve Laura'yÄ± Birkhall'a yani Aberdeenshire'daki konuta çaÄŸÄ±rdÄ±. O sÄ±rada iki çocuk William ve Harry ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Camilla'nÄ±n çocuklarÄ± yaÅŸça iki prensten daha büyüktü. Birlikte geçirdikleri sürede dört çocuÄŸun iyi anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek Charles'Ä± da rahatlattÄ±.





WILLIAM BÄ°R ADIM ATTI

Charles'Ä±n 50'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in William ve Harry, sÃ¼rpriz bir parti dÃ¼zenlemeye karar verdi. Ä°ki prens babalarÄ±nÄ±n o gÃ¼n yanÄ±nda Camilla'yÄ± da gÃ¶rmek isteyeceÄŸini biliyordu. Bu konuda William bir plan yaptÄ±. Partiden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Londra'ya gidecekti ve 12 Haziran'da yani partiden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Camilla ile bir buluÅŸma ayarlamasÄ±nÄ± istedi babasÄ±ndan. Onunla kalabalÄ±kta deÄŸil Ã¶zel bir ÅŸekilde tanÄ±ÅŸmak ona gÃ¶re daha uygun olacaktÄ±.

BEKLENENDEN ERKEN GÄ°DÄ°NCE...

Fakat Prens William, Londra'ya beklenmedik ÅŸekilde daha erken dÃ¶ndÃ¼. Camilla bir an ortadan kaybolmayÄ± ve onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmemeyi istedi. Fakat Camilla'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Amanda Mac Manus onlarÄ±n planlanandan erken tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. William da kabul etti. Camilla ile William bir saat kadar konuÅŸtular. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme beklenenden Ã§ok daha iyi gitti. William ile Camilla daha sonra birkaÃ§ kez daha buluÅŸtular. BirkaÃ§ hafta sonra da Camilla ve Harry Ã§ay iÃ§mek iÃ§in buluÅŸtu.

ÜVEY ANNEYE ÖLÇÜLÜ DAVRANDILAR, BABALARIYLA AÄžIR TARTIÅžMALAR YAÅžANDI: Ä°lerleyen yÄ±llarda özellikle de Charles ile Camilla evlendikten sonra ortaya çÄ±ktÄ± ki William ile Harry, üvey annelerine çok da büyük bir sevgi beslemiyordu. Ama yine de saygÄ±lÄ± davranmayÄ± seçtiler. Fakat ileri sürülenlere göre iki kardeÅŸ babalarÄ±yla sert tartÄ±ÅŸmalar da yaptÄ±.





KATE Ä°LE Ä°YÄ° GEÃ‡Ä°NÄ°YORLAR

BugÃ¼n Camilla ile William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate gayet iyi geÃ§iniyor. Ama ikisi de tam olarak "birbirlerinin kalemi" deÄŸil.Yine de Camilla, Kate'in kraliyet ailesine alÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶nemli bir rol oynadÄ±. Aile tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rmenin ne kadar zor olduÄŸunu bildiÄŸinden bu konuda ona elinden gelen yardÄ±mÄ± yaptÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Kate, kardeÅŸi Pippa ve kendi kÄ±zÄ± Laura ile "kÄ±z kÄ±za" yemeklere Ã§Ä±ktÄ±lar. Camilla, protokol kurallarÄ± ve kraliyet hayatÄ±ndaki kÄ±sÄ±tlamalar hakkÄ±nda yeni gelini bilgilendirdi.

MEGHAN SIKILDI, KENDÄ° YOLUNA GÄ°TTÄ°

Â AynÄ± ÅŸekilde Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan'Ä± da sÄ±cak bir ÅŸekilde karÅŸÄ±ladÄ±. Ã–zelikle de Prens Charles... Gelini Meghan ile tiyatro ve sanat konusunda konuÅŸmaktan Ã§ok hoÅŸlanÄ±yordu. Kendisi de basÄ±n tarafÄ±ndan Ã§ok sert karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve bunu yÄ±llarca tecrÃ¼be ettiÄŸi iÃ§in Camilla bu konuda Meghan'a yardÄ±m elini uzatmaya Ã§ok hevesliydi. BaÅŸ baÅŸa buluÅŸup yemeklere gittiler ve Camilla Ã¶zellikle de basÄ±nÄ±n Ã¼zerinde uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±n yollarÄ± hakkÄ±nda Meghan'Ä± bilgilendirdi. Fakat Meghan bÃ¼tÃ¼n bunlardan sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve bu ilgiye tepkisizdi. Sonunda kendi yolunda yÃ¼rÃ¼meyi tercih eti. Bunun Ã¼zerine Camilla da Ã§abalarÄ±na ve Ã¶ÄŸÃ¼tlerine bir son verdi.

GÃ–RÃœMCE ANNE'Ä°N ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° CAMILLA'NIN ESKÄ° KOCASIYDI

Camilla'nÄ±n gÃ¶rÃ¼mcesi Prenses Anne ile iliÅŸkisine gelirsek... Bu konu diÄŸerlerinden biraz daha karmaÅŸÄ±k. TÄ±pkÄ± ailesinin diÄŸer Ã¼yeleri gibi Prenses Anne de Camilla'nÄ±n aÄŸabeyiyle evlenmesine pek sÄ±cak akmadÄ±. Ama o zaten Diana ile de pek sÄ±cak bir iliÅŸkiye sahip deÄŸildi. Camilla ile Anne'in ortak noktasÄ± ise Camilla'nÄ±n eski kocasÄ± Andrew Parker Bowles idi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Andrew Camilla ile evlenmeden Ã¶nce bir sÃ¼re Anne ile flÃ¶rt etmiÅŸti.

'ASLA GERÃ‡EK BÄ°R KRAÄ°Ã‡E OLAMAYACAK'

AslÄ±nda Anne gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde Camilla'nÄ±n konsort kraliÃ§e unvanÄ± almasÄ±na da baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yordu. Hatta sÄ±k sÄ±k "Camilla asla gerÃ§ek bir kraliÃ§e olmayacak" dediÄŸi de biliniyor. Prenses Anne yÄ±llar boyu Camilla'dan olabildiÄŸince uzak durdu. Fakat onun kraliyet ailesi iÃ§in canÄ±nÄ± diÅŸine takarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan, gÃ¶rev duygusundan etkilenmediÄŸi de sÃ¶ylenemez.

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