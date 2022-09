Daha KraliÃ§e hayattayken taht savaÅŸÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ: Charles kral olmasÄ±n diye...

Haberin Devamı

KRALİÇE, ÖLÜMÜNE KADAR OTORİTESİYLE KONTROL ALTINDA TUTTU

Ölümüne kadar Kraliçe 2. Elizabeth'in güçlü otoritesiyle kontrol altında tuttuğu 'bıçak sırtındaki' İngiliz kraliyet ailesinde de durum bundan farklı değil elbette. Çünkü orada söz konusu olan tacı ve tahtı elde etmenin sağlayacağı ayrıcalıklar ve güç tartışılmaz bile.Her ne kadar başından beri spot ışıkları altında olan Mountbatten-Windsor ailesinde yaşanan gerilimler zaman zaman kapalı kapılar ardından dışarıya sızsa da görünüşe göre gerçekler, bütün bunların çok daha ötesinde. Hem de kimi zaman hiç umulmadık kişiler bu tür olayların odak noktasında bile yer alabiliyor.

DENEYİMLİ YAZARIN KİTABINDA ÇARPICI İDDİALAR

Yılların deneyimli kraliyet gözlemcisi ve biyografi yazarı Angela Levin'in, bu ayın sonlarında piyasaya çıkacak olan ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort' adlı kitabı, ailenin kapılar kapılar ardında yaşadığı ve bazıları bugüne kadar hiç bilinmeyen ayrıntıları gözler önüne seriyor.

SARAY ENTRİKASI

Camilla Parker Bowles ya da hafızalarda en çok yer eden adıyla Cornwall Düşesi Camilla hatta bugüne gelirsek Konsort Kraliçe Camilla'nın biyografisi, İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri arasında yaşanan "taht savaşlarını" belki de ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde ortaya çıkarıyor. Charles ile tanıştıktan tam 35 yıl sonra 2005'te onunla evlenen Camilla'nın aile üyeleriyle ilişkisini ele alan kitap, Buckingham Sarayı'nda yaşanan en büyük entrikalardan birini de içeriyor. Üstelik Angela Levin'in kitabında ileri sürdüğüne göre bu entrikaların başrolünde, taht için ikinci sırada olan Prens Andrew ile Charles'ın eski eşi Prenses Diana var. Gelin Levin'in kitabında yer alan bu iddialarına bir bakalım.

ONLAR DA İYİ GEÇİNEMEYEN KARDEŞLERDİ

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk çocuğu Charles, doğal olarak doğuştan ilk sıradaki kral adayıydı. Onun ardından dünyaya gelen Andrew da tahtın iki numaralı adayıydı. Tabii ki yıllar önce. Yani William ve Harry'nin henüz dünyaya gözlerini açmadığı dönemde. İki kardeşin yani Charles ile Andrew'nun daha gençlik yıllarında bile çok da iyi geçinmedikleri artık iyi bilinen bir gerçek.





TAHT GERİLİMİ

Aynı ailede doğup büyümelerine rağmen hayata bakışları arasında büyük fark olan Charles ile Andrew arasında bir de "taht gerilimi" vardı kuşkusuz. İki kardeş hayatları boyunca nadiren iyi geçindiler. Bu dönem de Charles'ın Diana ile Andrew'nun da Sarah Ferguson ile evli olduğu çok da uzun sürmeyen yıllarda oldu zaten. Yeri gelmişken iki elti Diana ile Sarah'nın iyi geçindiklerini de hatırlatalım.

CHARLES'IN VARİSİ DOĞDU, ANDREW DAHA GERİYE DÜŞTÜ

Fakat Charles ile Diana'nın ilk bebeği William'ın dünyaya gelmesinden sonra iki kardeş arasındaki o 'görece' huzurlu süreç de sona erdi. O zamana kadar taht için Charles'ın ardından gelen Andrew, bu yeni erkek bebeğin aileye katılmasıyla artık daha geri sıralara düştü.

'DIANA, ANDREW İLE BİRLİK OLUP TAHTI CHARLES'IN ELİNDEN ALMAK İÇİN KOMPLO KURDU'

Angela Levin'in kitabında Andrew ile ilgili çok çarpıcı bir iddia yer alıyor.Üstelik bu konuda adının birlikte anıldığı kişi Diana Spencer, yani Charles'in eski eşi Prenses Diana! Levin'in kıdemli bir saray çalışanına dayanarak kitabında yer verdiği iddiaya göre Diana, Andrew ile birlik olup Charles'ı taht sırasından çıkarmak için komplo kurdu. Buna göre Charles bir kenara itildikten sonra Prens William kral olacaktı. Ama Prens Andrew da onun naibi olarak tahta geçecekti.

TUHAF VE KARANLIK ZAMANLAR

Angela Levin'in ileri sürdüğüne göre bütün bunların yaşandığı süreç "Paranoyaların gerçeği dönüştüğü karanlık ve tuhaf zamanlardı." Levin bu konudaki satırlarını şöyle sürdürdü: " Andrew, annesi öldükten sonra Charles'ın kral olmaması ve onun yerine tacı William'ın giymesi için çok güçlü bir şekilde lobi yaptı."

YOLUNU BULAMADIĞI NADİR ZAMANLARDAN BİRİ: Fakat Andrew'nun bu davranışları onunla aynı fikirde olmayan Kraliçe için son derece tatsız ve olumsuzdu. Hatta yazar Levin, kendisine "Bunun, Kraliçe'nin yolunu bulamadığı nadir zamanlardan biri olduğunun" söylendiğini de ekledi satırlarına.





KRALİÇE'NİN 'YUMUŞAK KARNI' ANDREW

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth, büyük oğlu Charles'ın Camilla ile evlenmesi konusunda aralarında Andrew'nun da bulunduğu aile üyelerine görüşlerini sordu.Bilindiği gibi hatta sonradan yaşanan skandallar sırasında bile ortaya çıktığı gibi ortanca oğlu Andrew, Kraliçe'nin "yumuşak karnı"ydı. Yani ona olan düşkünlüğü bir başkaydı.

Biz yine Kraliçe ile Andrew'nun Charles'ın Camilla ile evliliği hakkındaki konuşmalarına dönelim. Bu konuda Angela Levin, kıdemli bir saray çalışanını kaynak göstererek kitabında şu satırlara yer veriyor: "Bana anlatılanlara göre Andrew, annesini, Charles ise Camilla'nın evlenmesine izin vermemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Onun zehirli, kaba ve yararsız bir insan olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Camilla'nın yeteri kadar aristokrat olmadığı ve güvenilmez biri olduğunu da iddia etti."

Veliaht olan ağabeyi saf dışı edip tahtı ele geçirme hayalleri yıkılan Andrew ülke yönetimine ulaşamadığı için son derece sinirliydi. Bu süreçte Camilla'nın aileye kabulünde ona o kadar düşmanca davrandı ki Levin'e göre hala affedildiği de şüpheli. Bu arada hemen hatırlatalım ki daha tahta çıkmadan birkaç yıl önce ortaya atılan iddialara göre Charles, monarşiyi daraltmak istiyor. Yani, ödenek alan ve bazı unvanlardan, ayrıcalıklardan yararlanacak olan aile üyelerinin sayısını azaltmayı planlıyor. Bu şekilde de ailenin giderlerini azaltıp kendilerine karşı olan halkın gözünde monarşiyi daha kabul edilebilir kılmayı istiyor. Büyük olasılıkla Charles'ın küçültme planlarına zaten skandallarıyla gündemden düşmeyen kardeşi de dahil.

KENDİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Bu taht oyunlarından sonra şimdi kitabın aha kahramanı Camilla'ya biraz daha odaklanalım. Bugün kocasının tahta çıkmasıyla Konsort Kraliçe olan Camilla için hayatının "meydan okuması" Kraliçe'ye kendisini, oğlunun karısı yani gelini olarak kabul ettirmekti. Kraliçe 2. Elizabeth bu konuda başlarda çok netti ve Charles'ın Camilla'yı kesin bir şekilde terk etmemesi, bu konudaki inadını yıllardır sürdürmesi sinirini bozuyordu.

ANA KRALİÇE'NİN İSTEĞİ, TORUNUNUN DIANA İLE EVLENMESİYDİ

Angela Levin'in kitabına göre Kraliçe'nin bu konudaki ilham kaynaklarından biri de annesi 1. Elizabeth yani Ana Kraliçe'nin bu konuya yaklaşımıydı. Ana Kraliçe, Charles'ın Diana ile evlenmesini ve Camilla'nın ilk kocası Andrew Parker Bowles ile de iyi geçinmesini istiyordu. Kraliyet uzmanı yazar Robert Jobson'ın bir keresinde yazdığı gibi "Camilla'nın adının aile içinde Ana Kraliçe'nin bulunduğu ortamlarda anılmamasının nedeni de buydu."

CAMILLA İLE AYNI ORTAMDA BULUNMAYI REDDETTİLER: Charles, 1998'de 50'nci doğum gününü kutlarken Camilla'yı ailesine kabul ettirebilmek için iyi bir fırsat yakaladığını düşündü. Doğum günü partisi için oğulları William ve Harry, Kraliçe'ye babalarının bu özel günü için el yazısıyla yazılmış bir davetiye gönderdi. Fakat Kraliçe, Camilla'nın bulunduğu bir ortama girmeyi reddetti. Ona eşi Prens Philip de katıldı.





'OĞLUNDAN DAHA AŞAĞIDA BİR STATÜSÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU'

Kraliyet ailesinin Camilla'yı bir türlü kabul etmemesinin nedeni hakkında çeşitli yorumlar yıllardır yapılıyor. Bunlardan biri de Camilla'nın arkadaşı Lucia Santa Cruz'a ait. (Bu arada Sant Cruz'un Charles'ın gençlik aşkı olduğunu ve Camilla ile de onun aracılığıyla tanıştığı iddialarını hatırlatalım.) Santa Cruz'a göre Kraliçe'nin Camilla'yı, başlarda gelini olarak kabul etmemesinin nedeni, oğluna uygun bir sosyal statü sahibi olmamasıydı. Lucia Santa Cruz bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etmişti: " Camilla, Andrew Parker Bowles ile evliyken Balmoral'a kraliyet ailesini ziyarete gitti ve ikisi gayet iyi karşılandılar. Ama bu evlilik başarısız olup da Camilla ile Charles'ın arası yine ısınınca aile Camilla'yı reddetti ve suçladı. Bu çok adaletsiz."

AİLE OHU KABUL ETMEMEKTE ISRARCI DAVRANDI: Takvimler 1999 yılına ulaşıncaya kadar, halk Camilla'ya karşı biraz da olsa bir yumuşama hissetmeye başladı. Fakat İngiliz kraliyet ailesi hala onu bir türlü kabullenemiyordu. Hatta Camilla, Charles'ın en küçük kardeşi Edward ile Sophie Rhys Jones'un aynı yıl yapılan düğün törenine davet edilmedi.

İLİŞKİLER O PARTİDE YUMUŞAMAYA BAŞLADI

Camilla Parker Bowles ile Kraliçe 2. Elizabeth arasındaki büyük buluşma ise 2000 yılında gerçekleşti. Bu kez mekan; sürgündeki Yunan kralı Constantine'in 60'ıncı doğum günü kutlamasının yapıldığı Highgrove oldu. İki kadın orada da aynı masada yan yana oturup samimi görüntüler sergilemedi. Ama Kraliçe, ilk kez o etkinlikte danışmanının verdiği öğütleri dinledi ve Camilla'ya karşı uzun zamandır sürdürdüğü boykota bir son verdi.

ANDREW'NUN 'KARANLIK' ARKADAŞLARI DAVETLİ AMA CAMILLA YOK

Ama görünüşe göre o gün yine de Camilla'ya karşı ördüğü duvarları tamamen yıkmadı. Camilla'yı iki hafta sonra Windsor Şatosu'nda yapılacak olan bir partiye davet edebilirdi ve bu çok iyi bir jest olurdu. Fakat bu gerçekleşmedi. Söz konusu partiye, Andrew'nun arkadaşı olarak Ghislaine Maxwell, Prenses Anne'in konuğu olarak da Jeffrey Epstien davet edildi. Bu iki isimle yakınlığı, ilerleyen yıllarda Andrew'nun "başını yakacak" hatta bütün aile içindeki saygınlığını kaybetmesine neden olacaktı. Günümüzün en korkunç seks ticareti suçlarından birine imzasını atan Epstein, cezaevinde öldü. O zamanlar ise güzel kadınlarla vakit geçirmekten hoşlanan genç bir iş insanı olarak biliniyordu. Bugün onun suç ortağı olarak cezaevinde olan Ghislaine Maxwell ise o sıralarda sadece iş insanı Robert Maxwell'ın kızı olarak tanınıyordu.

ÇELİKTEN İRADE

Bütün bunlar Camilla için bir tür aşağılamaydı. Ama o bundan yılmayacak kadar çelikten bir iradeye sahipti. Sonunda bu oyunda kazanan Camilla oldu. İki kadının arası ilerleyen zamanlarda ısındı. Charles ile nişanı ilan edildiğinde ise artık zafer Camilla'nın olmuştu aslında. Tam 35 yıllık inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından Şubat 2005'te çift nişanlandı. Duyurunun yapılmasından sonra gerçekleşen bir etkinlik bu konuda bir dönüm noktasıydı.

ANNE YADİGARI YÜZÜK CAMILLA'NIN PARMAĞINDA

Windsor Şatosu'nda bir yemek düzenlendi. O yemekte Camilla, ışıltılı, kırmızı gece elbisesi içinde gerçekten göz kamaştırıcı görünüyordu. Fakat onunla ilgili çok daha fazla dikkat çeken başka bir ayrıntı vardı: Parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü. 1930'ların art deko tarzını taşıyan bu yüzük Ana Kraliçe'ye aitti. Onun ölümünden sonra kızı Kraliçe 2. Elizabeth'e geçti. Sonunda da Kraliçe anne yadigarı bu yüzüğü oğlunun on yıllar boyu vazgeçemediği sevgilisi Camilla'ya verdi. İşte o yüzük, Kraliçe'nin sonunda Camilla'yı gelini olarak kabul ettiğinin çok büyük bir simgesiydi!

HEP SAYGILI VE ÖLÇÜLÜ DAVRANDI: Kraliçe'nin kendisine karşı yıllar boyunca sergilediği sert ve onaylamaz tavırlara rağmen Camilla ona hep saygılı ve ölçülü davrandı. Sonunda da onu yumuşatmayı başardı. Hatta 2005 yılının nisan ayındaki düğünüyle aileye resmen katıldıktan sonra araları daha da yumuşadı. Kraliçe son dönemlerde ise patronu olduğu bazı kurumları Camilla'nın himayesine verdi.





BU DÖRTLÜ DUL KALAN KRALİÇE'NİN YANINDAYDI

Özellikle de Prens Philip'in ölümünden sonra Camilla ile Kraliçe'nin arası daha da ısındı. Camilla ile birlikte Kraliçe'nin kızı Prenses Anne, torunu William'ın karısı Kate Middleton ve Prens Edward'ın karısı Sophie ayrılmaz hale geldi. Eşini yitiren kraliçenin kendisini daha az yalnız hissetmesi için kızı Anne ve ailenin gelinleri kelimenin tam anlamıyla seferber oldu.

'AKLI BAŞINDA BİRİ SENİ CAMILLA İÇİN NASIL TERK EDEBİLİR'

Biraz da Camilla'nın kayınpederi Prens Philip ile ilişkisine bakalım. Başlarda ikilinin arası tahmin edileceği gibi gayet soğuktu. Hatta 1992 yılında Philip, gayet iyi geçindiği gelini Diana'ya yazdığı bazı mektuplarda Camilla hakkındaki fikirlerini açıkladı. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uğruna her şeyi riske attığı için Charles'ın bir aptal olduğunu" yazdı. Philip'in mektuplarında şu çarpıcı satırlar da yer alıyordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla için terk edebileceğini asla hayal bile etmedik. Aklı başında birinin seni Camilla için terk edeceğini hayal edemiyorum."

YILLAR İÇİNDE ARALARI DÜZELDİ: Elbette başlarda kayınpederinin kendisinden hoşlanmadığını bilmek Camilla için tatsız bir durumdu. Fakat aradan geçen yıllar içinde Philip gelinini daha yakından tanıdıkça bu ilişki de biraz daha ısındı. Özellikle de Camilla'nın da kendisi gibi bahçecilik ve okumaya olan tutkusu Prens Philip'in Camilla'ya daha fazla ısınmasını sağladı.





İKİ KARDEŞ TANIŞMAK İÇİN İSTEKSİZ DAVRANDI

Peki ya Camilla ile William ve Harry'nin ilişkisi nasıldı?Charles, Camilla'nın 1995'te kocasından boşanmasından sonra onu yavaş yavaş halkla tanıştırmaya başladı. Bunu da son derece dikkatli bir şekilde yaptı. Fakat oğulları William ve Harry ile tanıştırması için biraz daha zaman gerekti. Bu süreçte de sevgilisi ile oğulları arasında bir denge bulmaya çalıştı. William ve Harry Highgrove'a geldiklerinde Camilla'nın orada olmamasına dikkat etti. Sonra 1997 yılında, Diana'nın ölümünden birkaç ay önce iki oğluna bu konuyu açtı. Ama iki kardeş sessiz kalınca Charles da konuyu bir süreliğine rafa kaldırdı.

ÖNCE CAMILLA'NIN ÇOCUKLARIYLA TANIŞTIRDI: Diana'nın ölümünden sonra bir yıl daha bekleyen Charles sonra farklı bir adım attı. Camilla'nın çocukları Tom ve Laura'yı Birkhall'a yani Aberdeenshire'daki konuta çağırdı. O sırada iki çocuk William ve Harry ile tanıştı. Camilla'nın çocukları yaşça iki prensten daha büyüktü. Birlikte geçirdikleri sürede dört çocuğun iyi anlaştığını görmek Charles'ı da rahatlattı.





WILLIAM BİR ADIM ATTI

Charles'ın 50'inci doğum günü için William ve Harry, sürpriz bir parti düzenlemeye karar verdi. İki prens babalarının o gün yanında Camilla'yı da görmek isteyeceğini biliyordu. Bu konuda William bir plan yaptı. Partiden birkaç gün önce Londra'ya gidecekti ve 12 Haziran'da yani partiden birkaç gün önce Camilla ile bir buluşma ayarlamasını istedi babasından. Onunla kalabalıkta değil özel bir şekilde tanışmak ona göre daha uygun olacaktı.

BEKLENENDEN ERKEN GİDİNCE...

Fakat Prens William, Londra'ya beklenmedik şekilde daha erken döndü. Camilla bir an ortadan kaybolmayı ve onunla görüşmemeyi istedi. Fakat Camilla'nın çalışanı Amanda Mac Manus onların planlanandan erken tanışmasının daha iyi olacağını söyledi. William da kabul etti. Camilla ile William bir saat kadar konuştular. Bu görüşme beklenenden çok daha iyi gitti. William ile Camilla daha sonra birkaç kez daha buluştular. Birkaç hafta sonra da Camilla ve Harry çay içmek için buluştu.

ÜVEY ANNEYE ÖLÇÜLÜ DAVRANDILAR, BABALARIYLA AĞIR TARTIŞMALAR YAŞANDI: İlerleyen yıllarda özellikle de Charles ile Camilla evlendikten sonra ortaya çıktı ki William ile Harry, üvey annelerine çok da büyük bir sevgi beslemiyordu. Ama yine de saygılı davranmayı seçtiler. Fakat ileri sürülenlere göre iki kardeş babalarıyla sert tartışmalar da yaptı.





KATE İLE İYİ GEÇİNİYORLAR

Bugün Camilla ile William'ın karısı Kate gayet iyi geçiniyor. Ama ikisi de tam olarak "birbirlerinin kalemi" değil.Yine de Camilla, Kate'in kraliyet ailesine alışmasında önemli bir rol oynadı. Aile tarafından kabul görmenin ne kadar zor olduğunu bildiğinden bu konuda ona elinden gelen yardımı yaptı. Düğünden önce Kate, kardeşi Pippa ve kendi kızı Laura ile "kız kıza" yemeklere çıktılar. Camilla, protokol kuralları ve kraliyet hayatındaki kısıtlamalar hakkında yeni gelini bilgilendirdi.

MEGHAN SIKILDI, KENDİ YOLUNA GİTTİ

Aynı şekilde Harry'nin karısı Meghan'ı da sıcak bir şekilde karşıladı. Özelikle de Prens Charles... Gelini Meghan ile tiyatro ve sanat konusunda konuşmaktan çok hoşlanıyordu. Kendisi de basın tarafından çok sert karşılandığı ve bunu yıllarca tecrübe ettiği için Camilla bu konuda Meghan'a yardım elini uzatmaya çok hevesliydi. Baş başa buluşup yemeklere gittiler ve Camilla özellikle de basının üzerinde uyguladığı baskıyla başa çıkmanın yolları hakkında Meghan'ı bilgilendirdi. Fakat Meghan bütün bunlardan sıkılmıştı ve bu ilgiye tepkisizdi. Sonunda kendi yolunda yürümeyi tercih eti. Bunun üzerine Camilla da çabalarına ve öğütlerine bir son verdi.

GÖRÜMCE ANNE'İN ESKİ SEVGİLİSİ CAMILLA'NIN ESKİ KOCASIYDI

Camilla'nın görümcesi Prenses Anne ile ilişkisine gelirsek... Bu konu diğerlerinden biraz daha karmaşık. Tıpkı ailesinin diğer üyeleri gibi Prenses Anne de Camilla'nın ağabeyiyle evlenmesine pek sıcak akmadı. Ama o zaten Diana ile de pek sıcak bir ilişkiye sahip değildi. Camilla ile Anne'in ortak noktası ise Camilla'nın eski kocası Andrew Parker Bowles idi. Çünkü Andrew Camilla ile evlenmeden önce bir süre Anne ile flört etmişti.

'ASLA GERÇEK BİR KRAİÇE OLAMAYACAK'

Aslında Anne günü geldiğinde Camilla'nın konsort kraliçe unvanı almasına da başından beri karşı çıkıyordu. Hatta sık sık "Camilla asla gerçek bir kraliçe olmayacak" dediği de biliniyor. Prenses Anne yıllar boyu Camilla'dan olabildiğince uzak durdu. Fakat onun kraliyet ailesi için canını dişine takarak çalışmasından, görev duygusundan etkilenmediği de söylenemez.