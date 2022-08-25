Yeni bir ülkede, yeni bir hayat hayali kurmuş: Kısacık ömrü vefa etmedi

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ÜÇ KİŞİ AYNI KAZADA HAYATA VEDA ETTİ

1981 yılında 'geleceğin Büyük Britanya kraliçesi' olarak, tahtın veliahtı Prens Charles ile evlenen, iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen bir türlü mutluluğu bulamayan ve sonunda boşanan Diana Spencer, Paris'te geçirdiği kaza sonucu hayata veda etmişti. Yanında sevgilisi Dodi El Fayed de vardı. Hem "kalplerin prensesi" Diana, hem sevgilisi,hem de aracı kullanan şoför hayata veda etmişti.

İDDİALAR BİTMEK BİLMEDİ

Bu kazanın ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birine göre Diana, Dodi El Fayed'den hamileydi. Bu da İngiliz kraliyet ailesi tarafından istenilen bir durum değildi. Bu yüzden bu tür bir kaza süsü verilerek hem Diana, hem sevgilisi ortadan kaldırılmıştı. Bu konuda konuşulanlar, aradan geçen çeyrek asra rağmen hala bitmedi.

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PAPARAZZİLERDEN KAÇTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Fakat açıklanana göre Diana ve beraberindekiler, kendilerini takip eden paparazzilerden kaçmak istiyorlardı. Bu yüzden de şoför aracı çok hızlı kullanıyordu. Sonunda da o korkunç kaza meydana geldi ve otomobildeki üç kişi hayata veda etti.

Prenses Diana o kazada hayata veda ettiğinde henüz 36 yaşındaydı. Geride henüz çocukluktan yeni çıkmak üzere olan iki tane oğlu kalmıştı: William ve Harry. O iki çocuk son dönemdeki ayrılıklarına kadar bütün dünyanın gözünde "küçük yaşta annesiz kalmış iki yetim" olarak büyüdü.

HATIRASI MİLYONLARIN KALBİNDE TAZELİĞİNİ KORUYOR

Ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olsa da Diana hiç unutulmadı. Bir başka deyişle, hatırası milyonlarca kişinin hafızasında hala tazeliğini koruyor.

ESKİ KORUMANIN KİTABI 30 AĞUSTOS'TA PİYASAYA ÇIKIYOR

Bu arada ölüm yıl dönümüne az bir zaman kala Diana Spencer ya da milyonların hafızasındaki adıyla Prenses Diana, çarpıcı bir iddiayla bir kez daha gündeme geldi. Bir dönem Diana'nın yakın koruması olarak görev yapan Lee Sansum, Protecting Diana: A Bodyguard's Story (Diana'yı Korumak: Bir Korumanın Hikayesi) adlı kitabında onunla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

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ABD'YE KAÇMAYI PLANLAMIŞ

Sansum'un kitabında yer alan bu iddiaya göre, Prenses Diana, ölümünden birkaç hafta önce sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte ABD'ye taşınmayı planlıyordu. Fakat giderken yanında iki oğlu William ve Harry'yi götürmeyecekti. Çünkü Buckingham Sarayı tarafından buna izin verilmeyeceğini çok iyi biliyordu.

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SON TATİLİNDE KAFASINDA BU PLAN VARDI

Lee Sansum'ın iddiasına göre Diana bu konudaki planını kendisine de anlattı. Sansum ile Diana arasındaki bu konuşma,1997'nin temmuz ayında Prenses, Dodi El Fayed ve iki oğluyla birlikte sevgilisinin babası Muhammed El Fayed'in lüks yatıyla St. Tropez'de tatil yaptıkları sırada gerçekleşti. O sırada da paparazziler Diana ile sevgilisini adım adım takip ediyorlardı.

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'EN AZINDAN ABD'DE BENİ RAHAT BIRAKIRLAR'

Lee Sansum'un ileri sürdüğüne göre Diana, paparazzilerin ilgisinden öylesine bunalmıştı ki bir gün kendisine "İngiltere'de yapabileceğim bir şey kalmadı. Gazeteler her ne yaparsam yapayım bana saldırıyor. ABD'ye gitmek ve orada yaşamak istiyorum. Böylece bütün bunlardan uzaklaşabilirim. En azından ABD'de beni severler ve yalnız bırakırlar" dedi.

'ONLARI GÖTÜRMEME ASLA İZİN VERMEZLER'

Diana'nın eski koruması Lee Sansum, hatırladığına göre Prenses'e çocuklarını da yayına alıp almayacağını sordu. Diana da korumasına, iki oğlunun kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmasına asla izin verilmeyeceğini söyledi. Sansum'ın iddiasına göre Diana, ABD'ye taşınması durumunda William ile Harry'yi sadece okul tatillerinde görebileceğini de ekledi.

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'SEVGİ DOLU BİR ANNE'

Lee Sansum, kitabında bu konuda şu satırlara da yer verdi: "Diana'nın sevgi dolu, özenli bir anne olduğunu söyleyebilirdiniz. Ama öyle görünüyor ki her gün kendisini acımasızca kovalayan basından kaçmak içi oğullarını İngiltere'de bırakabilecekti." Sansum, bir yandan da Diana'nın böyle yaparak, iki oğlunu, kendisiyle birlikteyken basından gördükleri ilgiden kurtarmak istediğini de belirtti.

KARARINI BASINA AÇIKLAMAYI BİLE DÜŞÜNDÜ

Eski korumanın kitapta anlattığına göre Diana bu kararını basına açıklamayı düşündü. Bunun üzerine büyük bir korkuya kapıldığını satırlarına ekledi Sansum. Çünkü ona göre eğer Diana'nın İngiltere'den ayrılmak üzere olduğu duyulursa onu takip eden basın ordusu daha da kalabalıklaşırdı. Fakat Diana; basına böyle bir açıklamayı hiç yapmadı.

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Bu arada şunu da belirtelim... Diana her ne kadar basının ilgisinden şikayetçi olsa da bazen kendi yararına olacak durumlarda belli gazetecilerle işbirliği de yapıyordu. Görüntülenmek istediği zaman, güvendiği gazetecilere gideceği yerleri ya da yapacaklarını haber veriyordu.

'RUHSAL OLARAK GÖRDÜĞÜM EN DENGELİ İNSANLARDAN BİRİYDİ'

Lee Sansum, kitabında Diana'nın 31 Ağustos 1997'de ölümünden bir süre önce ruhsal sorunlar yaşadığı iddialarını da çürütmeye çalıştı. Sansum kitabında Diana'nın ruhsal durumuyla ilgili şu satırlara yer verdi: "Ona yakın olarak 10 gün geçirdim. Size şunu söyleyebilirim ki ruhsal olarak gördüğüm en dengeli insanlardan biriydi."

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'GAYET NORMAL VE PLANLIYDI'

Sansum bu konuda iddialı olduğunu da şu satırlarla ifade etti: "Benim bunu bilmem gerekir. Birinin ruhsal açıdan dengeli olup olmadığını bilmek için eğitildim. İşimin bir parçası bu."Eski koruma görevlisi, "Bir insan stres altındayken bir şeyler yapmak üzere olduğuna dair işaretler ararsınız. Diana aşırı şekilde sinirli ya da kontrolsüz değildi. Normaldi ve planlıydı" diyerek bu konudaki fikrini de satırlara döktü.

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'GERÇEK SEVDİĞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN ONU KULLANMADI'

Ölümünden kısa süre önce çıktığı son tatilde Diana'yı korumakla görevli olan Lee Sansum, Dodi El Fayed'in sadece bir yaz aşkı olduğu iddialarına da kendi yorumuyla açıklık getirdi. Eski koruma, Diana'nın aslında sevdiği Hasnat Khan'ı kıskandırmak için El Fayed'le birlikte olduğu iddialarını yalanladı. "Onlar birbirlerine karşı gayet dostane ve şefkatli davranıyorlardı" diye yazdı.

'DİKKATLİ DAVRANIYORLARDI ÇÜNKÜ YANLARINDA İKİ ÇOCUK VARDI'

Diana ile Dodi El Fayed'in o tatilde birbirleriyle öpüşürken görüntülenmemesinin nedenini de "Yanlarında Diana'nın iki çocuğu vardı ve basın da sürekli peşlerindeydi" diye özetledi. Çiftin, bu iki nedenle dikkatli davrandığını savundu.

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Lee Sansum, kitabında Diana'yı, "tanışabileceğiniz en tatlı insanlardan biriydi. Sevimliydi... Aslında çocuklarını seven her normal insan gibiydi" satırlarıyla tanımladı.