Onlar bu habere hiç şaşırmadı... Göz teması yasaktı, bize köpeklerin artıklarını yedirirlerdi

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HAYRANLARI ÇOK ŞAŞIRDI

İşte bu yüzden 1997 yılından bu yana evli olan ve birlikte gittikleri her yerde el ele göz göze görüntülenen Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in boşanacaklarının açıklanması ilk anda büyük bir şaşkınlık yarattı. Boşanma davasını Flavin'in açması da bu boşanmanın ardında yatan neden hakkında daha fazla merak uyandırdı.

AMA ONLAR HİÇ ŞAŞIRMADI

Bütün dünya daha geçen 17 Mayıs'ta evliliklerinin 25'inci yılını geride bırakan ve gelecekteki 25 yıl için de sosyal medyada birbirlerine söz veren çiftin boşanacak olmasına şaşırdı. Fakat bu haberi "kötü bir sürpriz" olarak değerlendirmeyen bir grup insan vardı...

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Onlar boşanma haberini gayet sıradan bir olay olarak algıladı. Hatta çifti yakından tanıyanlara göre Sylvester Stallone, "insanları köle gibi çalıştıran kaslı bir patron" Jennifer Flavin de "her zaman kaba, cahil bir egoist"ti.

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Peki dışarıdan bakıldığında "mutluluğun resmini çizen" bu çiftin bunca zaman evli kalmasına bile şaşıran ve onları böyle tanımlayan bu bir grup insan kim? Hemen şöyle söyleyelim: Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in, milyon dolarlık malikanelerinde kapalı kapılar ardında olup bitenleri yarından gören eski çalışanları.

ÖNCE RÜYALARININ GERÇEK OLDUĞUNU SANDI

Başlarda Stallone ile Flavin için çalışacağını öğrendiğinde "bu benim için bir düşün gerçeğe dönüşmesiydi" diye düşünen ancak sonra beklentisinden çok farklı bir ortamla karşılaşan bu eski çalışanların iddiaları bir dönem gazete manşetlerinden inmemişti. Stallone ile Flavin'in boşanacağı açıklandıktan sonra onların iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

Bir süredir nüfuzlu aileler için bebek bakıcılığı ve ev hizmetleri konusunda eleman temin eden bir şirketin sahibi olan Maria Vivanco'nun çifte karşı açtığı davanın dokümanlarında öne sürdüğü iddialar tekrar manşetlere çıktı. Zaten Stallone ile Flavin'in boşanıyor olmasını şaşırtıcı bulmayanlardan biri de Vivanco.

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ÜNLÜ ŞARKICI ONU TAVSİYE EDİNCE ÇOK SEVİNMİŞTİ

Maria Vivanco, çiftin evinde evlenmelerinden kısa bir süre sonra çalışmaya başladı. Kendi ifadesine göre ünlü şarkıcı Gloria Estefan, onu Stallone çifti ile birlikte çalışmaları için önerdiğinde de büyük bir mutluluk duydu. Çünkü yine kendi deyimiyle "bir yıldıza hizmet edecekti". Fakat Stallone malikanesinin kapalı kapıları ardında karşılaştığı hayat hiç de umduğu gibi olmadı. İnternetteki Radar Online sitesi Vivanco ve onunla aynı dönemde ünlü çiftin yanında çalışanların dava dosyasındaki iddialarını yeniden açtı ve ileri sürdüklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu arada hemen belirtelim ki Vivanco başta olmak üzere eski çalışanların çift hakkında ileri sürdüğü iddialar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatacak türden.

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İNSANLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRAN KASLI BİR PATRON: Dava dokümanlarına göre Vivanco ile birlikte diğer beş kişi Stallone ile Flavin'in evinde sıkı kurallara uymak zorundaydı. Stallone, onların ifadesine göre "son derece acımasızdı." Ünlü oyuncu ve yapımcı hakkında eski çalışanlarının kullandığı bir başka tanımlama ise "insanları köle gibi çalıştıran kaslı bir patrondu." Onların iddiasına göre Stallone, yanında çalışanların kendisiyle göz teması kurmasını yasaklamıştı. Kendisi bir odaya girdiğinde de çalışanlardan biri oradaysa hemen dışarı çıkmak zorundaydı.

'KÖPEKLERİN ARTIKLARINI YEDİRDİLER' İDDİASI

Yine eski çalışanların iddiasına göre Stallone ve Flavin, yanlarında çalışan kişilerden kendi yemeklerini ve içecekleri suyu getirmelerini istiyordu. Ayrıca evdeki yemek tabaklarını kullanmaları da yasaktı. Dava dosyasında ileri sürülenlere göre çalışanların tuvalete gitmek için de çiftten izin alması gerekiyordu. Eski çalışanların öne sürdüğüne göre Stallone ve Flavin, evoe çalışanlara köpeklerinden arta kalan yiyecekleri veriyordu. Hatta bir keresinde bir çalışanın izin almadan bu artıkları yediği için işten kovulduğu da iddialar arasında.

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'ARKADAŞLARININ ÇANTALARINI KONTROL ETMEMİZİ İSTİYORDU'

Yine bu iddialara göre Stallone, Hollywood sakinlerinden olan arkadaşlarına yönelik bazı kısıtlamalar da uyguluyordu. Bu konudaki denetim görevi de çalışanlarındı. Evine konuk gelen arkadaşlarının, kendisine ait havlulardan birini ya da birkaçını yanlarında götürmediklerinden emin olmak için çalışanların onların çantalarını aramasını istemişti.

KAYINVALİDE YASAKLARI: Stallone ve Flavin'in eski çalışanı Vivanco'ya göre en tuhaf kurallardan birini de Jennifer Flavin koymuştu. Buna göre, çalışanların kayınvalidesi Jackie Stallone ile konuşması yasaktı. Bakın Vivanco bu konuda nasıl iddialarda bulundu o dönemde: "Flavin, Sylvester'ın annesinin bir baş belası olduğunu söylerdi. Ama Jackie hiçbir zaman öyle değildi." Yine onun ileri sürdüğüne göre eğer çalışanlardan biri özel günlerde Jackie Stallone'den herhangi bir hediye kabul ederse uydurma hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyordu.

'GERÇEK HAYATTAKİ KORKU ŞOVU'

Maria Vivanco'nun ve diğer çalışanların bu iddiaları o dönemde gazete manşetlerinden inmedi. Vivanco ile diğer çalışanlar Stallone malikanesini "gerçek hayattaki korku şovu" olarak nitelendiriyordu. Hatta bu eski çalışanlar, çiftin kendilerine köpeklerinden daha kötü davrandığını da ileri sürmüşlerdi.Maria Vivanco o dönemde "Bu davayı açtım, çünkü Stallone ve Flavin'in bize nasıl davrandığını herkes bilmeli" diye konuştu.

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Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin şimdi, 25 yıllık evliliklerinin bitmek üzere olmasıyla gündemde. Bir iddiaya göre Stallone ile Flavin için bardağı taşıran son damla, aktörün yeni bir köpek almak istemesi. Stallone ile Flavin bu konuda çok şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra boşanma davası açıldı. Bazı iddialara göre de Flavin'in boşanma davası açmasının nedeni kocasının mal varlıklarını birer birer ortadan kaldırmaya ya da elden çıkarmaya çalışması.

KARISININ YÜZÜNÜ KÖPEĞİYLE DEĞİŞTİRDİ

Bir süredir Jennifer Flavin ile Sylvester Stallone cephesinden ilginç haberler geliyordu. Bunlardan biri Stallone'nin bir sosyal medya paylaşımı oldu. Aktör, sağ koluna yıllar önce karısı Flavin'in yüzünün dövmesini yaptırmıştı. Fakat önceki gün bu dövmeyi değiştirdi ve Flavin'in yüzünün yerini, Stallone'nin köpeği Butkus'un yüzü aldı.

YENİ KÖPEK YÜZÜNDEN HARARETLİ TARTIŞMA

Çiftin arasındaki huzursuzluğun nedeninin Stallone'nin yeni bir köpek almak istemesi iddialarına gelelim. TMZ'nin, çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Stallone yeni bir köpek almak istedi ve bu yüzden Flavin ile ateşli bir tartışma yaşadı. Sonunda Stallone Dwight adlı bu köpeği aldı. Hatta onunla birlikte çekilen bir pozunu da Instagram sayfasından paylaşıp üstüne üstlük bir de ne kadar mutlu olduğunu ilan etti.

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MALLARI ELDEN ÇIKARDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Fakat boşanma nedeni olarak ortaya atılan bir başka iddia daha var. Bu konudaki bilgiler de Jennifer Flavin'in kocasına karşı açtığı boşanma davasının dosyasında yer alıyor. Bu iddiaya göre Stallone, evlilikleri sırasında edindikleri mal varlığı ve parayı uygunsuz bir şekilde harcıyor ya da elden çıkarıyor.

Bu iddiada bulunan Flavin, boşanma kararının duyulmasından sonra üç kızından Sistine ile birlikte Palm Beach'teki 50 milyon doları aşkın değeri olan malikaneye girerken görüntülendi. Hatta iddialara göre bu malikanenin kullanım hakkının Stallone'nin elinden alınıp sadece kendisine bırakılmasını da talep etti.

ESKİ BİR MODEL

Stallone'nin boşanmak üzere olduğu kendisinden 20 yaş genç eşi Jennifer Flavin eski bir model. 14 Ağustos 1968' de dünyaya gelen Flavin, babasını henüz 11 yaşındayken kaybetti. Annesi onu ve altı kardeşini yalnız başına büyüttü.

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KARGOYLA AYRILIK MEKTUBU GÖNDERDİ

Bir süre modellik yapan Flavin, Stallone ile 1988 yılında Batı Hollywood'da bir restoranda tanıştı. Flört etmeye başladılar ama bu sırada Stallone'nin sevgilisini dönemin ünlü modellerinden Janice Dickinson ile aldattığı ortaya çıktı. Hatta Dickinson, kızının babasının Stallone olduğunu ileri sürdü.Fakat yapılan DNA testi Janice Dickinson'ın kızının babasının Stallone olmadığını ortaya çıkarınca durum değişti. Stallone, Dickinson'dan ayrıldı. Bir dönem aralarına Angie Everheart girse de çift tekrar bir araya geldi. Hatta Stallone, Everheart uğruna Flavin'i terk ederken ona bir kargo şirketi aracılığıyla altı sayfalık bir mektup gönderdi.

BÜYÜK KIZLARI DÜĞÜNDEN ÖNCE DOĞDU

1997'de Londra'daki Dorchester Otel'de evlenmeden önce büyük kızları Sophia'yı kucaklarına aldılar. Evlendikten sonra ise diğer kızları Sistine ve Scarlet dünyaya geldi. Bu arada çiftin üç kızının hepsinin ikinci adlarının Rose olduğunu da hatırlatalım.

BİR KOZMETİK ŞİRKETİNİN ORTAĞI

19 yaşında modellik yapmaya başlayan Flavin, kısa sürede kariyerinin zirvesine çıktı. Stallone'nin desteğiyle birkaç filmde küçük roller aldı. Ancak evlendikten bir süre sonra kamera karşısından uzaklaşıp iş dünyasına adım attı. Flavin 2005 yılından bu yana bir cilt bakımı markasının ortaklarından biri. Bu alanda da hatırı sayılır bir geliri var.