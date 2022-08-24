Davayı kaybetti, hayatı da zora girdi: Bir hayalet gibi görmezden geldiler

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KAYIP, DURUŞMA SALONUNDA KALMADI, GERÇEK HAYATA DA YANSIDI

Ama ayrılıkları öyle sessiz sedasız olmadı. İlk anda akla bile gelmeyen suçlamalar yönelttiler birbirlerine. Boşanmalarının üzerinden yıllar geçse de yasalar karşısında hatta bütün dünyanın gözleri önünde hesaplaşmaları bitmek bilmedi. Sonunda bir taraf kazandı, bir taraf da kaybetti. Ama görünüşe göre bu kayıp, sadece duruşma salonunda kalmadı, hayata da yansıdı.

BÜTÜN DÜNYA ONLARI İZLEDİ

Magazin gündemini sıkı sıkıya takip edenler hangi ünlü çiftten söz ettiğimizi anladılar zaten. Dünyanın, yasalar önündeki hesaplaşmalarını haftalar boyu yüksek bütçeli bir film izler gibi izlediği Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard.

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AMBER'İN ZOR GÜNLERİ

Star Magazine'in iddiasına göre Amber Heard, sadece davayı kaybetmekle kalmadı. Aynı zamanda mesleki itibarını da kaybetti. Bir süre önce Aquaman serisinden kovulduğu konuşulan, sonra sözcüsü tarafından "rolü azaltıldı" diyerek bu söylenti yalanlanan Heard, gerçekten zor günler geçiriyor.

YAPIM ŞİRKETLERİNİN ONA OLAN GÜVENİ DE SARSILDI

Dergi, Amber Heard'ün artık eskisi gibi proje teklifi almadığını bu yüzden de maddi olarak zor duruma düştüğünü ileri sürdü. İddiaya göre, Depp'in kendisine karşı açtığı karalama davasını kaybetmesinden sonra yapım şirketlerinin Amber Heard'e olan güveni de sarsıldı.

DAHA KÜÇÜK BİR EV BULMAK ZORUNDA: Dava sonucuna göre eski eşi Johnny Depp'e tazminat ödemek zorunda kalan Amber Heard, küçük kızıyla birlikte yaşamak için kendisine daha küçük bir ev bulmak zorunda kaldı. Daha da ilginci, Amber Heard kendisine yardım etmeleri için bazı yakın arkadaşlarından yardım talebinde bulundu. Ama onlar da yıldızı geri çevirdi.

'BİR HAYALET GİBİ GÖRMEZDEN GELDİLER'

Star Magazine'e konuşan bir kaynak, Amber Heard'ün, Kristen Stewart, Cara Delevingne, Margot Robbie gibi ünlü arkadaşlarından yardım istediğini belirtti. Ama her üçünün de onu geri çevirdiğini ileri sürdü. Kaynak "Amber, bir zamanlar birlikte partilere katıldıkları Stewart, Delevingne ve Robbie'den kendisi ve kızı için kalacak bir yer bulmaları konusunda yardım istedi. Fakat küçümsendi ve bir hayalet gibi görmezden gelindi" iddiasında bulundu.

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İleri sürülenlere göre Amber Heard, artık çevresinde "radyoaktif" olarak anılıyor ve eski dostları bile ondan uzak durmaya çalışıyor.

TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Johnny Depp'in Amber Heard'e karşı açtığı karalama davası altı hafta boyunca Virginia kentinde görüldü. Duruşmalar sonucunda yedi kişilik jüri, Heard'ün Depp'e 10 milyon doları zarar tazmini, 5 milyon doları ise cezai tazminat olmak üzere 15 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bir noktada Heard'ün haklı olduğuna kanaat getiren jüri üyeleri, Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi.

'HAYIR! KESİNLİKLE HAYIR!'

Amber Heard'ün hukuk ekibinde yer alan avukat Elaine Bredehoff, NBC kanalında yayınlanan Today (Bugün) adlı programa konuk oldu. Sunucunun kendisine yönelttiği "Bu tazminatı ödeyebilecek mi?" sorusuna Bredehoff "Ah,hayır! Kesinlikle hayır" yanıtını verdi. Avukat Elaine Bredehoff, dava sırasında Johnny Depp'in hukuk ekibinin Heard'ü "şeytanlaştırmaya" çalıştığını ileri sürdü. Bu şekilde de Heard'ün ortaya attığı, şiddet gördüğüne yönelik iddialar ve bunun kanıtları da bastırıldı. Avukat Bredehoff'un iddiasına göre duruşma sırasında aslında izin verilmemesi gereken birçok şeye izin verildi ve bu şekilde de jüri üyelerinin kafası karıştı.

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'BÜTÜN KANITLARI BASTIRDILAR'

Elaine Bredehoff, sözün burasında 2020'de İngiltere'de görülen ve Amber Heard'ün kazandığı davayı hatırlattı. Depp, kendisine "karısını döven koca" damgasını vuran The Sun gazetesine karşı açtığı o davayı kaybetmişti. O davadan Heard muzaffer bir şekilde ayrılmıştı. Avukat Bredehoff'un söylediğine göre mahkeme o dava sırasında Depp'in eski eşi Heard'e yönelik olarak tam 12 kez şiddette bulunduğuna hükmetmişti. Bunların arasında cinsel şiddet de vardı. Fakat Bredehoff, Johnny Depp'in hukuk ekibi Amber Heard'ü "şeytan gibi" göstererek bütün bu kanıtları bastırdı.