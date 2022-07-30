Rolleri bile elinden alınıyordu, işler değişti: Johnny Depp birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

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CİDDİ BİR SARSINTI GEÇİRDİ

Bu anlatılan Johnny Depp'in kısa öyküsü... Eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelik aile içi şiddet iddialarının ardından eski itibarını yitiren, kariyerinde her şey ters gitmeye başlayan Depp yeniden eski parlak günlerine döndü.

İNTERNET SİTESİNİ 'YIKTI GEÇTİ'

Amber Heard ile yasalar önünde hesaplaştığı karalama davasını kazanan Depp, müzik ve sinema dünyasında yeniden fırtınalar estirmeye başladı. 59 yaşındaki aktör önceki gün de kelimenin tam anlamıyla "interneti yıktı geçti."

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İMZASINI TAŞIYAN KOLEKSİYON SATIŞA ÇIKTI

Bunun nedeni ise aynı zamanda resim sanatıyla da ilgilenen Johnny Depp'in bir sanat galerisi tarafından satışa çıkarılan resim koleksiyonu. Depp'in; Elizabeth Taylor, Bob Dylan, Keith Richards, Al Pacino'yu tuval üzerine resmettiği tablolarının baskı kopyaları İngiltere'de bulunan Castle Galleries tarafından satışa sunuldu.

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BİRKAÇ SAAT İÇİNDE MİLYONLARCA DOLAR

Johnny Depp'in Friends and Heroes (Arkadaşlar ve Kahramanlar) adlı bu serisinin satışa sunulacağı, sanat galerisinin internet sitesinden duyuruldu. Eserleri, online olarak satın almak isteyen çok sayıda kişi, galerinin internet sitesine "akın etti." Durum böyle olunca da site kilitlendi ve açılamaz hale geldi. Sonuç olarak Johnny Depp'in fırçasından çıkma bu eserler birkaç saat içinde satıldı. Oyunculuk ve müzisyenliğin yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Depp bu satıştan sadece birkaç saat içinde milyonlarca dolar kazandı.

Depp'in çizdiği tabloların baskıları tanesi 3 bin 973 dolardan satışa çıkarıldı. Dört tabloluk setin satış fiyatı ise 15 bin dolardı. Koleksiyonda yer alan 780 parçanın tümü kısa süre içinde satıldı. Yani bir başka deyişle Depp, ilk kez resim çalışmalarını satışa çıkardı ve bu sayede birkaç saat içinde 4 milyon dolara yakın kazanç elde etti.

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KENDİNİ İFADE ARACI

Gelelim Depp'in sanat koleksiyonuna... Castle Galleries'in yayınladığı açıklamaya göre Depp çalışmalarında "iyi tanıdığı ve kendisine ilham veren kişileri" resmetti. Depp açıklamasında "sanatı her zaman duygularını ifade aracı olarak kullandığını" belirtti. Aynı zamanda sanatın "kendisi için önemli olan insanları yansıtmanın bir yolu olduğunu" belirtti.

KARİYERİ DE EKONOMİK DURUMU DA BOZULMUŞTU

Eski eşi Amber Heard'ün hakkında ortaya attığı şiddet iddiaları yüzünden Depp'in ekonomik durumu da olumsuz bir süreç geçirdi. Karayip Korsanları serisinde, kendisiyle özdeşleşen Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandıramayacağı açıklandı. Baş rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts filminin kadrosundan çıkarıldı. Birçok kişi Depp'ni kariyeri artık bitmişti.

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Fakat eski eşine karşı açtığı karalama davasını kazandıktan sonra her şey yine eski günlerine dönmeye başladı. Depp, dava sonucu açıklandığı sırada müzisyen arkadaşı Jeff Buck'ın turnesine katılmak üzere gittiği İngiltere'deydi. Davayı Depp'in kazandığı açıklandıktan sonra da turneye olan ilgi büyük ölçüde arttı. Oyuncu, Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazandığını öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamada jürinin kendisine "hayatını ve itibarını geri verdiğinin" altını çizdi.

KARAYİP KORSANLARI'NA DÖNÜYOR

Johnny Depp bu ayın başlarında hem kendisini hem hayranlarını mutlu edecek bir başka haberle gündeme gelmişti. Üstelik de haber Depp'in kariyeriyle ilgili olarak en büyük darbeyi yediği yerden, yani Karayip Korsanları'ndan geldi. 2018 yılında, yapım şirketi Disney, Depp'in kendisiyle özdeşleşen Kaptan Jack Sparrow karakterini bir daha oynamayacağını açıklamıştı. Yani bir başka deyişle Johnny Depp, son dönemdeki şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Karayip Korsanları'nın kadrosundan da çıkarılmıştı. Şimdi ise hayranlarını heyecanlandıran başka bir haber geldi.

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300 MİLYON DOLAR İDDİASI

İngiliz ve ABD basınında yer alan iddialara göre, 4 yıl önce Depp'i Karayip Korsanları'nın kadrosundan çıkaran yapım şirketi şimdi de Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandırması için aktöre bir teklifte bulundu. Yine aynı iddialara göre Depp'e rol için teklif edilen ücret 300 milyon dolar. Hatta yapım şirketinden bir kaynağın "Umarım Johnny Depp bizi affeder" dediği de ileri sürülüyor.

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SON DAVADAN ÖNCE DEPP'E ULAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Disney, Johnny Depp ile bozulan ilişkilerini tekrar düzeltmeyi istiyor. Hatta bu iddialara göre yapımcı şirketin yetkilileri, Depp'in Amber Heard'e açtığı davanın başlamasından önce aktöre ulaştı ve Karayip Korsanları serisine bir ya da iki Film için dönmek isteyip istemeyeceğini sordu.

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YENİ OYUNCU ARANDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Gelişmelere ve iddialara bakılırsa Depp ile Karayip Korsanları'nın yapımcısı olan şirket arasındaki rüzgarlar çok kısa bir süre içinde yön değiştirdi. Daha geçen ay yapımcı şirketin yetkilileri, Depp'in seriye dönmesinin "şu anda" mümkün olmadığını söylemişti. Hatta bu açıklamayı bizzat ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer yapmıştı. Ünlü yapımcı Depp'in, Kaptan Jack Sparrow olarak geleceğinin belirsizliğini koruduğunu sözlerine eklemişti. Hatta ileri sürülenlere göre bu karakteri canlandırmak için yeni oyuncu arayışı bile başlamıştı.