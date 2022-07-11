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Johnny Depp'ten Amber Heard'e: Orada 'yedi yıllık kaşıntılı' gibi oturuyorsun

#Johnny Depp#Amber Heard#Jeff Beck
Johnny Deppten Amber Hearde: Orada yedi yıllık kaşıntılı gibi oturuyorsun

Evlilikleri sadece iki yıl sürdü ama boşanmaları ve ardından hesaplaşmaları bitmeyecek gibi görünüyor. Bütün dünyanın, sanki yıldız oyunculardan kurulu kadrosuyla gişe rekorları kıran yüksek bütçeli bir Hollywood filmi gibi izlediği Johnny Depp- Amber Heard "kapışması" şimdi de şarkı sözlerine döküldü.

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BUNLAR GERÇEK DUYGULARI MI?
ABD'nin Virginia kentinde gerçekleşen karalama davası sırasında sakinliğini koruyan, sonunda da davayı kazanan Johnny Depp, iddialara göre eski eşine olan hıncını bir türlü alamadı. Tıpkı Amber Heard'ün ona olan hıncını alamadığı gibi... Bir süredir Avrupa turnesinde bulunduğu gitarist Jeff Beck ile birlikte hazırladığı "18" adlı albümde yer alan bazı şarkıların sözlerini yazdığı belirtilen Depp'in bu şekilde eski eşi Heard'e de eleştirilerini gönderdiği ve gerçek duygularını ifade ettiği ileri sürülüyor.

Johnny Deppten Amber Hearde: Orada yedi yıllık kaşıntılı gibi oturuyorsun

ESKİ EŞE GÖNDERME YAPIYOR İDDİASI
New York Post'un haberine göre Depp, albümde yer alan ve sözlerini kendisinin yazdığı Sad Mother F.... In Parade adlı şarkıda " Orada 'yedi yıllık kaşıntılı' bir köpek gibi oturuyorsun" sözleriyle Amber Heard'e mesaj gönderiyor. Şarkının bir yerinde de "Bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı" diye devam ediyor. Her ne kadar kendisi böyle bir açıklama yapmamış olsa da Johnny Depp'in bu sözlerle eski eşine gönderme yaptığı ileri sürülüyor.

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İlk gençlik yıllarından bu yana gitar çalan Johnny Depp ile Jeff Beck'in bu albüme 18 adını vermelerinin nedenine bakmak gerekirse: Depp ve Beck, her ne zaman müzik yapsalar kendilerini 18 yaşında hissettiklerini söylemişlerdi. Bu da yeni albümlerinin ismine esin kaynağı oldu. Depp ile Beck'in bu ortak albümü üç yıllık bir çalışmanın ürünü... 18'de Johnny Depp'in sözlerini yazdığı iki tane şarkı yer alıyor. Geri kalanı ise Motown müzisyenleri ve Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground gibi şarkıcı ve müzisyenlerin şarkılarının yeni yorumlarından oluşuyor.

Johnny Deppten Amber Hearde: Orada yedi yıllık kaşıntılı gibi oturuyorsun

 
'ALBÜMÜN ADI BÖYLE GELDİ'
Depp'in işbirliği yaptığı müzisyen Jeff Beck, albümle ilgili olarak "Johnny ve ben çalmaya başladığımızda bu bizim gençlik ruhumuzu ve yaratıcılığımızı "ateşledi." Nasıl da 18 yaşında hissettiğimizi konuştuk ve albümün adı da böyle geldi" diye konuştu.

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DURUŞMALAR BİTER BİTMEZ İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ
59 yaşındaki Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasının duruşmaları bittikten sonra jürinin kararını bile beklemeden İngiltere'ye gitmiş ve arkadaşı olan gitarist Jeff Beck ile birlikte turneye çıkmıştı. Hatta davayı kazandığı açıklandıktan sonra da duygularını Londra'da sosyal medya hesabı üzerinden kaleme aldığı bir mesajıyla paylaşmıştı.

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ESKİ SEVGİLİSİ KATE MOSS İLE PARTİYE KATILDI İDDİASI
Bu kararın ardından Depp hakkında başka bir iddia daha ortaya atılmıştı. Beck ile sahneye çıktığı gece, duruşmada kendisi lehine tanıklık yapan eski sevgilisi Kate Moss'un da konseri izlediği sonra da hep birlikte kutlama için bir partiye gittikleri de ileri sürülmüştü.

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Johnny Deppten Amber Hearde: Orada yedi yıllık kaşıntılı gibi oturuyorsun

GİTARI ELİNDEN HİÇ DÜŞMEDİ
Bütün dünyanın sinema oyuncusu olarak tanıdığı Johnny Depp ilk gençlik yıllarından bu yana gitar çalıp müzik yapıyor. 1978 yılında 19 yaşındayken The Kids adlı müzik grubuna katılmak için okulu bıraktı. Bazı ünlü grupların ön grubu olarak sahneye çıkan The Kids kendi çapında yıldızını da parlattı. Fakat Depp o sırada maddi olarak zor durumdaydı. Bu yüzden birkaç ay bir arkadaşının arabasında yaşadı. Bir pazarlama firması adına tükenmez kalem sattı.

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MÜZİK UĞRUNA LOS ANGELES'A TAŞINDI
1983 yılında müzik grubuyla birlikte Los Angeles'a taşındı. O sırada Depp, grubun basçısı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile evliydi. Onun sayesinde, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage ile tanıştı. Cage de Johnny Depp'i, Wes Craven ile tanıştırdı. Böylece Elm Sokağı'nda Kabus adlı kült filme giden yol açıldı. Depp bir şekilde filmde küçük bir rol üstlendiğinde 20 yaşındaydı. O küçük rolün ardından da bugünlere geldi. Amber Heard'ün kendisine şiddet uyguladığı iddialarıyla sarsıntıya uğrayan kariyeri 1980'lerin ilk yarısında bu şekilde başlamış oldu.

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NEDİR BU 'YEDİ YILLIK KAŞINTI?'  Johnny Depp'in sözlerini yazdığı ve eski eşi Amber Heard'e gönderme yaptığı iddia edilen şarkıda geçen "orada yedi yıllık kaşıntılı bir köpek gibi oturuyorsun" sözlerine ve onun hatırlattıklarına gelirsek... Sözlerin orijinalinde geçen "seven year itch" deyimi yani "yedi yıllık kaşıntı" evlilikte ya da ilişkide sadakatsizliğe eğilimi ifade ediyor. Yani bir başka deyişle anlatırsak, yedi yıllık bir ciddi ilişkinin ardından ortaya çıkan tatminsizlikler sonucu başka ilişki arayışına girme durumu.

Johnny Deppten Amber Hearde: Orada yedi yıllık kaşıntılı gibi oturuyorsun

'YEDİ YILLIK KAŞINTI' YA DA 'YAZ BEKÂRI'
Bu arada The Seven Year Itch adlı unutulmaz Hollywood filmine de değinmeden geçmeyelim. Yönetmenliğini Billy Wilder'ın üstlendiği film, ülkemizde Yaz Bekârı adıyla biliniyor. Filmin bu kadar hafızalara kazınmasının nedeni de başroldeki Marilyn Monroe'nun bir havalandırma mazgalının üzerinde beyaz elbisesinin eteklerinin uçuştuğu sahne.

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MONROE'NUN UNUTULMAZ FİLMLERİNDEN BİRİ
Wilder'ın senaryosunu da George Axelrod ile birlikte yazdığı 1955 tarihli bu romantik komedide Monroe'ya Tom Ewell eşlik ediyordu. Film, karısını ve oğlunu yaz tatiline gönderen Richard adlı bir adam ile apartmanda üst katındaki dairede oturan bir yıldız adayının öyküsünü üzerine kurulu. Elbette o genç yıldız adayını Marilyn Monroe'nun canlandırdığını söylemeye gerek yok!

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