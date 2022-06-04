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BEKLENMEDÄ°K GELÄ°ÅžME

Depp, kendisini ÅŸiddet uygulamakla suÃ§layan eski eÅŸi Heard'e karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± karalama davasÄ±nÄ± kazandÄ± ve sosyal medyadan da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "jÃ¼ri bana hayatÄ±mÄ± geri verdi" diye yazdÄ±. Heard ise sonuÃ§tan bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Durum bÃ¶yleyken Depp ve Heard davasÄ±yla ilgili hiÃ§ beklenmedik bir geliÅŸme oldu.

JÃœRÄ° FORMUNU VE SALONDA Ã‡EKTÄ°ÄžÄ° GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° DE PAYLAÅžTI

Depp'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± karalama davasÄ±nda jÃ¼ride yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren bir adam, Tiktok'ta davayla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarf etti. Kendisine yÃ¶neltilen sorularÄ± cevapladÄ±. SÃ¶z konusu kiÅŸi gerÃ§ekten bu davada gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak iÃ§in jÃ¼ri formu ve rozetinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de paylaÅŸtÄ±. DavanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde duruÅŸma salonunda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere de yer verdi paylaÅŸÄ±mÄ±nda. SÃ¶z konusu adam, 'anonim kalmak' yani kimliÄŸini gizlemek istediÄŸini sÃ¶yledi. Bu arada jÃ¼ride yer alan kiÅŸilerin isimlerinin bir yÄ±l boyunca aÃ§Ä±klanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat kendileri isterse kimliklerini belli etmeden davayla ilgili yorumda bulunmalarÄ±na izin verildiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.Â

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Ä°KÄ°SÄ° HAKKINDA DA FAZLA BÄ°LGÄ° SAHÄ°BÄ° OLMADIÄžINI BELÄ°RTTÄ°

JÃ¼ride yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren bu kiÅŸi, bu gÃ¶reve seÃ§ilmeden Ã¶nce Johnny Depp ya da Amber Heard ile ilgili Ã§ok fazla bilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her ikisinin de hayranÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AmacÄ±nÄ±n, "iÃ§eriden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler vermek" olduÄŸunu da ekledi.

Depp ve Heard davasÄ±nda son kararÄ± veren jÃ¼ride yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren bu kiÅŸi, gÃ¶revini tarafsÄ±z bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'AMBER HEARD... ÅžU Ã‡ILGIN KADIN'

Bu kiÅŸinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddialardan biri de Amber Heard'Ã¼n duruÅŸmalarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri Ä±srarla kendisiyle gÃ¶z temasÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â oldu. Bu durumun da kendisini rahatsÄ±z ettiÄŸini belirtti. JÃ¼ride olduÄŸunu ileri sÃ¼ren bu kiÅŸi ÅŸunlarÄ± belirtti: "BaÅŸÄ±ndan beri Amber tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaparken sÃ¼rekli benimle gÃ¶z temasÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Bu beni aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde rahatsÄ±z etti." Bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in de Heard konuÅŸurken ona bakmaktan vazgeÃ§tiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. DavanÄ±n jÃ¼risinde gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bu kiÅŸi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk videoyu "Amber Heard... Åžu Ã§Ä±lgÄ±n kadÄ±n" sÃ¶zleriyle bitirdi.

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Johnny Depp ve Amber Heard daavasÄ±nda jüriyi oluÅŸturan beÅŸ erkek ve iki kadÄ±n arasÄ±nda bulunduÄŸunu ileri süren kiÅŸi, Depp'in daha güvenilir olduÄŸu konusunda ortak bir duygularÄ± olduÄŸunu sözlerine ekledi. Fakat bu kiÅŸinin deÄŸindiÄŸi çarpÄ±cÄ± bir nokta daha vardÄ±. Onu da ÅŸu sözlerle ifade etti söz konusu adam: " Her ne kadar kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± o olmasa da Johnny Depp'in fiziksel tacizden suçlu olduÄŸuna inanÄ±yorduk."

'BU SÃ–ZLERÄ° DAVAYI BATIRDI'

DÃ¼nyanÄ±n merakla takip ettiÄŸi davada jÃ¼ri Ã¼yesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren adam, Heard ile ilgili olarak "bu konuda yalan sÃ¶ylediyse her konuda sÃ¶yleyebilir" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin uyandÄ±ÄŸÄ± anÄ± da anlattÄ±. Heard'Ã¼n, Depp'ten boÅŸanma tazminatÄ± olarak aldÄ±ÄŸÄ± 7 milyon dolarÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlamaya sÃ¶z verip bunu yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi anda" kafasÄ±nda bu fikrin oluÅŸtuÄŸunu belirtti. Ona gÃ¶re Heard'Ã¼n bu konuda anlattÄ±klarÄ± da tutarlÄ± deÄŸildi. Heard, duruÅŸmada "baÄŸÄ±ÅŸ yapmak" ve "sÃ¶z vermek" ifadelerini eÅŸ anlamlÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtince, jÃ¼ri Ã¼yesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren bu kiÅŸi kafasÄ±nda "bu konuda yalan sÃ¶ylediyse her konuda yalan sÃ¶yleyebilir" fikrinin oluÅŸtuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Heard'Ã¼n bu konudaki sÃ¶zlerinin "davayÄ± batÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti sÃ¶z konusu kiÅŸi.

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NEDEN BAÄžIÅž YAPMADIÄžINI BÃ–YLE ANLATMIÅžTI

Amber Heard, kendisiyle ilgili en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan birine de duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda yanÄ±t verdi. BazÄ±larÄ±na gÃ¶re yalan sÃ¶ylediÄŸini itiraf etti. Amber Heard, daha Ã¶nce Depp'ten boÅŸandÄ±ktan sonra aldÄ±ÄŸÄ± 7 milyon dolar tazminatÄ±n 3.5 milyon dolarÄ±nÄ± ACLU (Amerikan Ä°nsan HaklarÄ± BirliÄŸi) adlÄ± yardÄ±m kuruluÅŸuna, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± da Los Angeles'taki Ã‡ocuk Hastanesi'ne baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta Heard, Londra'da gÃ¶rÃ¼len davada ise bu baÄŸÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeminli ifadesinde belirtmiÅŸti. Bunu yapma nedenini de "Depp'in parasÄ±yla ilgilenmemesine" baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Virginia'da gÃ¶rÃ¼len davada bu baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti Heard. Neden baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da "Ã‡Ã¼nkÃ¼ Johnny bana 2019'un mart ayÄ±nda 50 milyon dolarlÄ±k dava aÃ§tÄ±" diye anlattÄ±.

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Söz konusu kiÅŸi Amber Heard'ün kardeÅŸi Whitney Henriquez'in tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸindi. Bu konuda ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bana, sanki orada olmak istemiyor gibi geldi. Whitney mecbur kaldÄ±ÄŸÄ± için kardeÅŸini destekliyor gibi göründü gözüme. "

MANÄ°PÃœLASYON TEKNÄ°ÄžÄ°NÄ° KULLANDI Ä°DDÄ°ASI

Dava jÃ¼risinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren bu kiÅŸi Heard'Ã¼n duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda psikolojide "gaslighting" adÄ± verilen bir manipÃ¼lasyon tekniÄŸini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. YayÄ±nlanan ses kayÄ±tlarÄ±na ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶nderme yaparak Heard ve ekibinin bunu dava boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu. Ona gÃ¶re Heard ve ekibi bir yerlerde hata yapmÄ±ÅŸ olabileceklerini hiÃ§ kabul etmediler. SuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmemek iÃ§in de bir karalama kampanyasÄ±na yÃ¶neldiler. JÃ¼ri Ã¼yesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren kiÅŸi Amber Heard'Ã¼n duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda onurunu kurtarmak iÃ§in 'penÃ§elerini ve diÅŸlerini' kullandÄ±ÄŸÄ± benzetmesini de yaptÄ±.

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Gaslighting Nedir? Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemi. Bireyi kendi hafÄ±za, algÄ± ve akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulayÄ±p irdelemeye iten bir çeÅŸit kötü yönlendirme olarak da tanÄ±mlanabilir. Bireyde veya seçilen grupta ÅŸüphe uyandÄ±rma, kalÄ±cÄ± inkâr, çeliÅŸki ve yalan yoluyla dikte edilir ve fark edilmesi kimi zaman güçtür. Terimin adÄ±, Gas Light (Gaz LambasÄ±) adlÄ± 1938 yapÄ±mÄ± bir oyundan geliyor. Oyundaki erkek karakter eÅŸini deli olduÄŸuna ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±r ve gaz lambasÄ±nÄ± söndürdüÄŸünde eÅŸi bunun gerçek deÄŸil uydurulmuÅŸ bir ÅŸey olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±r. Gaslighting yaÅŸanan ikili iliÅŸkilerde baskÄ±n olan birey idealleÅŸtirme, deÄŸersizleÅŸtirme ve gözden çÄ±karma ÅŸeklindeki üç aÅŸamayÄ± izler. BaskÄ±n olma ve manipüle etme amacÄ±ndaki birey, ilk olarak birlikteliklerinin harika olduÄŸu algÄ±sÄ± yaratÄ±p hayran olma safhasÄ±na geçer. Bir sonraki ve en zor olan evre, yani deÄŸersizleÅŸtirme evresinde hayranlÄ±k duyulan birey sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir ÅŸeyi beceremeyen bir kiÅŸiye evriltilir. Gözden çÄ±karma safhasÄ±nda ise maÄŸdur terk edilerek yeni arayÄ±ÅŸlar içine girilir. Bu dikteye maruz kalan kurbanlar sÄ±k sÄ±k kendilerini özür dilerken bulabilirler.

'ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°MÄ° ANIMSATTI'

SÃ¶z konusu adam, bu noktada Heard'Ã¼n sÃ¶ylediklerinin, kendisine, "gaslighting" yapan eski sevgilisini anÄ±msattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Dava sonucunda karar verirken de iÃ§gÃ¼dÃ¼lerine gÃ¼vendiÄŸini belirtti.





DEPP NEDEN 2 MÄ°LYON DOLAR TAZMÄ°NAT Ã–DEMEYE MAHKUM EDÄ°LDÄ°

Dava sonucunda Amber Heard'Ã¼n Depp'e 15 milyon dolar tazminat Ã¶demesine karar verildi. Fakat jÃ¼ri, bir noktada Heard'Ã¼ de haklÄ± buldu ve DepP'in de ona 2 milyon dolar tazminat Ã¶demesine karar verdi. Ä°ÅŸte sÃ¶z konusu kiÅŸi bu durumun neden bÃ¶yle olduÄŸunu da anlattÄ±. Heard de Depp'e karÅŸÄ± bir karalama davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Bunun nedeni de Depp'in avukatlarÄ±nÄ±n kendisi hakkÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ "birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± daireyi polis gelmeden Ã¶ne daha kÃ¶tÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼rme Ã§abasÄ±ydÄ±".

YAPTIÄžI DA YAPMADIÄžI DA KANITLANAMADI

JÃ¼ri Ã¼yesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren kiÅŸinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Heard'Ã¼n gerÃ§ekten bunu yaptÄ±ÄŸÄ± da yapmadÄ±ÄŸÄ± da kanÄ±tlanamadÄ±. Fakat bu iddianÄ±n Amber Heard'e yÃ¶nelik bir karalama olduÄŸuna karar verildi. Bu yÃ¼zden de Depp, eski eÅŸi Amber Heard'e 2 milyon dolar Ã¶deme cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

John

BÃœYÃœK HAYAL KIRIKLIÄžI

Amber Heard, kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± hissettiÄŸini ve kalbinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Amber Heard'Ã¼n tek sorunu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. 36 yaÅŸÄ±ndaki Heard'Ã¼ bÃ¼yÃ¼k bir maddi yÄ±kÄ±m da bekliyor. JÃ¼ri, Amber Heard'Ã¼n eski eÅŸi Johnny Depp'e, 10 milyon dolar tazminat, 5 milyon dolar da cezai tazminat, yani toplam 15 milyon dolar Ã¶demesine karar verdi. Fakat yargÄ±Ã§ Penny Azcarete, Virginia eyaleti yasalarÄ±nÄ± uygulayarak cezai tazminat miktarÄ±nÄ± 350 bin dolara indirdi. Azcarate, "Yasaya uygun olarak, Johnny Depp'in tazminatÄ±na iliÅŸkin 350.000 dolarlÄ±k yasal Ã¼st sÄ±nÄ±r olan cezai tazminat miktarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸini" sÃ¶yledi. Ã–te yandan jÃ¼ri, Depp'in de Heard'e hakaret ettiÄŸine kanaat getirerek onu da eski eÅŸine 2 milyon dolar tazminat Ã¶deme cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.

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'SAHTE JÃœRÄ° ÃœYESÄ°' DÄ°YEN DE OLDU YÄ°NE HEARD'Ãœ SUÃ‡LAYAN DA

Bu paylaÅŸÄ±mlardan sonra kimliÄŸi gizli bu kiÅŸinin gerÃ§ekten jÃ¼ri Ã¼yesi olup olmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma konusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BirÃ§ok kiÅŸi bu 'gizemli adamÄ±n' gerÃ§ekten jÃ¼ri Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Amber Heard'Ã¼n bir destekÃ§isi olabileceÄŸini savundu. Buna kanÄ±t olarak da sÃ¶z konusu kiÅŸinin "Johnny'nin fiziksel tacizci olduÄŸunu hissediyorduk"sÃ¶zlerini gÃ¶sterdiler. "Madem Ã¶yle gereken neden yapÄ±lmadÄ±?" sorusunu sormaya baÅŸladÄ±lar.

'DAVA BÄ°TTÄ°, ARTIK KONUÅžMAK SERBEST'

Hatta bu kiÅŸinin davanÄ±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in Heard'Ã¼n ekibi tarafÄ±ndan tutulduÄŸunu ileri sÃ¼renler bile oldu. Bir baÅŸkasÄ± da buna karÅŸÄ±lÄ±k "ÃœzgÃ¼nÃ¼m ama dava bitti... JÃ¼ri Ã¼yeleri konuÅŸmakta serbest" diye yanÄ±t verdi.

JÃœRÄ° ÃœYELERÄ°NÄ°N SAYISI DA TARTIÅžMA KONUSU OLDU

Bu arada jÃ¼ri Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ±nÄ± sorgulayanlar da oldu. Bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "jÃ¼rinin neden Ã¼Ã§ erkek ve iki kadÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu neden altÄ± kiÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sordu. Bir baÅŸkasÄ± da "ABD'de her eyaletin bu konuda farklÄ± uygulamalarÄ± olduÄŸunu savundu.

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